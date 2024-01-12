Гарантоване робоче місце та державний грант: що відомо про новий проєкт закону про вищу освіту

ТСН дізналась подробиці про новий законопроєкт.
Уряд затвердив законопроект, який змінює підходи до оплати здобуття вищої освіти. У проєкті закону передбачено, що кількість місць на бюджеті скорочується, натомість з'являється така опція, як державний грант, коли вступнику пропонують співфінансувати своє навчання. У Міністерстві освіти сподіваються, що ці новації запрацюють уже цього року і наголошують, що ці зміни не стосуються тих, хто має пільги.
Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Інни Боднар.
У цьому році до класичного розуміння навчання на бюджеті і на контракті може додатися ще таке як державний грант.
Цю структуру фінансування вищої освіти уже затвердив уряд і в Міністерстві освіти сподіваються, що парламент підтримає і запрацює це все уже цього року.
"Наше завдання, забезпечуючи цю соціальну складову державного фінансування на здобуття вищої освіти, зробити її більш справедливою. Тобто у нас немає чорно-білої моделі, у нас є градації, в залежності від своїх результатів ти все одно отримуєш певний рівень державної підтримки", - каже міністр Оксен Лісовий.
Після закінчення навчання випускник гарантовано матиме робоче місце в державному секторі. Проте там не обов'язково працювати за певних умов.
"Якщо ж, провчившись 2-3 роки, він розуміє, що з якихось причин неправильно обрав професію, він не готовий 3 роки працювати в цій професії в інтересах держави в державній сфері, він може відмовитися від подальшого навчання в державному замовленні і, не повертаючи кошти, перейти на контракт", - каже Оксен Лісовий.
Також можна отримати державний грант на навчання, доплативши частину коштів. Для можна буде взяти пільговий кредит на дофінансування навчання.
"І завдяки от такій системі, коли крім класичного бюджету ще й з'явиться таке поняття як державний грант, у Міністерстві освіти сподіваються, що державну підтримку під час здобуття вищої освіти зможуть отримувати не 40%, як зараз, а 70% вступників", - каже кореспондентка ТСН.
Нагадаємо, у Міносвіти збираються оптимізувати кількість закладів вищої освіти в Україні.
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