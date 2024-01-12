Гарантоване робоче місце та державний грант: що відомо про новий проєкт закону про вищу освіту

Уряд затвердив законопроект, який змінює підходи до оплати здобуття вищої освіти. У проєкті закону передбачено, що кількість місць на бюджеті скорочується, натомість з'являється така опція, як державний грант, коли вступнику пропонують співфінансувати своє навчання. У Міністерстві освіти сподіваються, що ці новації запрацюють уже цього року і наголошують, що ці зміни не стосуються тих, хто має пільги.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Інни Боднар.

У цьому році до класичного розуміння навчання на бюджеті і на контракті може додатися ще таке як державний грант.

Цю структуру фінансування вищої освіти уже затвердив уряд і в Міністерстві освіти сподіваються, що парламент підтримає і запрацює це все уже цього року.

"Наше завдання, забезпечуючи цю соціальну складову державного фінансування на здобуття вищої освіти, зробити її більш справедливою. Тобто у нас немає чорно-білої моделі, у нас є градації, в залежності від своїх результатів ти все одно отримуєш певний рівень державної підтримки", - каже міністр Оксен Лісовий.

Оксен Лісовий

Після закінчення навчання випускник гарантовано матиме робоче місце в державному секторі. Проте там не обов'язково працювати за певних умов.

"Якщо ж, провчившись 2-3 роки, він розуміє, що з якихось причин неправильно обрав професію, він не готовий 3 роки працювати в цій професії в інтересах держави в державній сфері, він може відмовитися від подальшого навчання в державному замовленні і, не повертаючи кошти, перейти на контракт", - каже Оксен Лісовий.

Також можна отримати державний грант на навчання, доплативши частину коштів. Для можна буде взяти пільговий кредит на дофінансування навчання.

Зміни у законі про вищу освіту

"І завдяки от такій системі, коли крім класичного бюджету ще й з'явиться таке поняття як державний грант, у Міністерстві освіти сподіваються, що державну підтримку під час здобуття вищої освіти зможуть отримувати не 40%, як зараз, а 70% вступників", - каже кореспондентка ТСН.

Нагадаємо, у Міносвіти збираються оптимізувати кількість закладів вищої освіти в Україні.

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