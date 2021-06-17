Кількість отруєних підлітків невідомою речовиною в Івано-Франківську зросла: медики прокоментували їхній стан

Зараз основна версія, що вулицею проїхала цистерна з якоюсь речовиною і схоже відбулася її розгерметизація.

Надзвичайна подія в Івано-Франковську. Вночі жителів мікрорайону розбудив неприємний запах. Через сморід довелось евакуювати студентів тутешнього коледжу, які жили у гуртожитку. Втім, було запізно, адже восьмеро таки отруїлися невідомою речовиною, нині вони в лікарні.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

В лікарні від ночі лежать 8 підлітків, ще двох привезли зранку - вони ще на приймальному покої. Це переважно дівчата віком 16-17 років. Усі вони - учні коледжу "Технологій та бізнесу".

Троє з них спершу потрапили до реанімації у тяжкому стані. Ще 5 поклали у неврологію.

«Потьмарена свідомість, блювота, слабість - це діти, які пішли в реанімацію. Вже стан протягом ночі суттєво покращився. Тому ми забрати їх у відділення на палати. Інгаляційне отруєння невідомою поки речовиною. Ми категорично не можемо поки що сказати. Думаємо, про якийсь газ», - каже завідувач відділенням обласної дитячої лікарні Ярослав Криштафович.

Новини України: в Івано-Франківську восьмеро студентів отруїлися невідомою речовиною

Одна з потерпілих дівчат розповіла, що чули сильний запах, схожий на запах газу, вчора пізно увечері - спершу у кімнатах гуртожитку, де були відчинені вікна. І всі почали вибігати зі своїх кімнат на вулицю. Вже там студентам стало зле.

«Почали в коридорі дівчата кричати, що чути газ - ніби з вулиці занесло. В мене в кімнаті вікно було закрите, нічого не чути. Я виходжу на коридор і то такий і дуже різкий запах. Ніби на газовій плиті відкрив газ. На цілий гуртожиток, на всіх поверхах», - переконує потерпіла Тетяна Квецько.

Годину тому закінчилася нарада рятувальників, газовиків, правоохоронців. Газовики запевняють: перевірили свої мережі, усе гаразд, витоку немає. Зараз основна версія, що вулицею проїхала цистерна з якоюсь речовиною і схоже відбулася її розгерметизація. Цю цистерну дійсно бачили на камерах відеоспостереження. Кому вона належить і що саме перевозила ще з’ясовують.

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