Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Кропивницького зросла: всі деталі

Станом на зараз відомо про 5-х загиблих та 26-х потерпілих.

Російські окупанти завдали масованої атаки по Кропивницькому. Є загиблі та поранені. Ворог завдав ракетних ударів саме по обласному центру. Містяни чули два потужні вибухи. Від них здригнулися будинки.

Про це йдеться у вечірньому сюжеті ТСН за 28 липня.

Станом на зараз відомо про 5-х загиблих та 26-х потерпілих. Стан поранених медики оцінюють як стабільний. Переважно йдеться про цивільних працівників авіакомпанії. Бо ж ворог поцілив у льотну академію, де готують пілотів саме цивільної, а не військової авіації.

Власне, постраждалих могло бути і більше, але ракети рашисти випустили в той час, коли навчальний центр був напівпорожній. Ті, хто був всередині, не встигли сховатись до укриття, оскільки сирена почала вити десь за хвилину до першого вибуху. Далі прилетіла і друга ракета. Поруч з льотною академією були й інші цивільні об'єкти.

"Маємо уточнену інформацію щодо ракетного удару. Ворог атакував нас ракетами класу "Калібр". Поранених наразі 26. Один - у тяжкому стані. Один від госпіталізації відмовився. Є матеріальні втрати: два літаки "Цесна" – цивільні літаки і один літак АН-26", – розповів голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

На цих літаках курсанти вчилися літати. Ударна хвиля зачепила не лише споруди льотної академії, а й сусідні багатоповерхівки та приватні будинки. Лише дивом пожильці вціліли.

Пошкоджено п‘ять під‘їздів, вибиті вікна в під‘їздах, також пошкоджені балкони і вікна у мешканців.

У лікарнях нині оперують поранених, більше про їхній стан повідомлять вже наступного ранку.

Нагадаємо, що сьогодні, 28 липня, Кропивницький зазнав ракетного обстрілу з боку окупантів (відео).

Раніше повідомлялося, що вранці 23 липня росіяни випустили по Кіровоградській області 13 ракет, 8 з яких — з моря, ще 5 ракет — з літака ТУ-22М3. Поцілено в інфраструктурні об’єкти за межами обласного центру. Зокрема, у військовий аеродром "Канатове" та в один з об’єктів "Укрзалізниці". Тоді внаслідок влучання ворожої ракети поблизу Кропивницького поранення отримали 16 осіб, троє людей загинули.

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