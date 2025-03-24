“Кількість ухилянтів просто зашкалює”: військовий різко висловився про “провалену” мобілізацію

Заступник командира батальйонно-тактичної групи 160-го навчального центру “Варвар” вважає, що мобілізаційна кампанія в Україні провалилась на сто відсотків.

Про це він він розповів в ексклюзивному інтерв’ю TSN.UA. За словами військового, для того, щоб говорити про те, як якісно готувати мобілізованих – потрібно, щоб було кого готувати.

“В “Армії+”, якщо не помиляюсь, по контракту 18-24 десять тисяч заявок. Умови контракту мотивують молодих хлопців ставати в стрій. Тому потрібно продумувати не лише для молодих хлопців таку мотивацію”, – каже військовий.

Він розповів, що починав свій бойовий шлях в 25 років, однак тоді не було таких “плюшек”. Водночас багато хлопців прийшли до війська 24 лютого в 18-19-20 років, а багато хто воює від 2014-го року.

“Зрозуміло, що мобілізаційна наша компанія, вона стовідсотково провалилась. Стовідсотково. Багато зараз хейтерів ТЦК і так далі. Зрозуміло, що там є, я думаю, певний відсоток не дуже компетентних осіб, на фоні яких складається загальна картинка, що там от всі такі погані. Але мені здається, це не так”, – каже “Варвар”.

На його думку, в українського суспільства переважно немає критичного мислення і розуміння ситуації, яка сьогодні складається в країні.

“Для того, щоб планувати великі реформи, в першу чергу, має приходити усвідомлення наших громадян. Коли загальна система управління не працює в одному векторі, якщо країна не стає на військові рейки на третій рік війни – це проблема. Зрозуміло – не всі мають воювати. Я не кажу, всіх в окопи, всі сюда. Звісно, що є критичні сфери, оборонка тд. Але в нас же цифра ухилянтів просто зашкалює. І зрозуміло, що це робота російської ІПСО в деяких випадках, коли там хлопців крутять в бус, всі кажуть: “Ай-ай-ай, ТЦК знову погані". А те, що цьому парню прийшло до цього 30 повісток і він їх ігнорував – цього чогось ніхто не розповідає. А завжди береться “верхушка айсберга”, – розповів “Варвар”.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “СОЛДАТУ НАТО ДАЛЕКО ДО ПРОСТОГО УКРАЇНСЬКОГО ПІХОТИНЦЯ”! Як закінчити війну?! Інтерв’ю з військовим

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