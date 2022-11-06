Кількість вакансій в Україні зростає: ким запропонують попрацювати на біржі

Кількість вакансій в Україні зростає і значно скорочується кількість безробітних в порівнянні із часом на початку війни, йдеться в ТСН.

Значного падіння ВВП вже не буде, прогнозують у Мінекономіки і зазначають, прогноз у 37% не справдився, ВВП на сьогодні впав та 30% і цифра зафіксувалася. Пояснюють це тим, що країна почала потроху адаптовуватись до воєнних реалій, про це кажуть, свідчить і ринок праці. Вакансій хоч і менше ніж минулого року, та їхня кількість зростає.

Через окупацію, вимушену зміну місця проживання, знищення підприємств, або ж просто через скорочення - значна частина українців залишилася без роботи. "Ми можемо констатувати факт, що з початку війни втратили роботу близько 3 млн осіб", - заявляє заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

Та до служби зайнятості у пошуках роботи дійшли не всі - за 8 місяців війни зареєстрували менше мільйона, на сьогодні в Україні офіційно 250 тисяч безробітних. Причин декілька: по-перше, роботодавці зараз можуть просто заморозити контракт, але працівник не вважається звільненим, а отже і безробітнім. "Зараз не всі мають можливість стати на облік, тому що вони перебувають, або на окупованих територіях, або виїхали за кордон, або не бачать потреби реєструватися", - додає Бережна.

Серед таких і Олександр, взимку йому просто не подовжили контракт. "Зараз я не працюю, але до війни викладав у медичному університеті, викладав гігієну та екологію. На курсах вихідного дня я викладав графіку та дизайн, як хобі. Але зараз, коли почалася війна, не затребуваний", – каже чоловік.

Хоча Олександр за освітою медик, та понад 20 років активно цікавить графікою та веб-дизайном. За цей час він створив сотні графічних проєктів, та це був його підробіток. Нині намагається знайти собі більш стабільну роботу в цьому напрямку, та стикнувся з іншою проблемою. "Багато хто на біржах праці каже, ну, якщо графіка, дизайн, то ми хочемо взяти до 30 років, навіть онлайн. Ти не впишешся, бо у нас колектив до 25 років, такі старі люди просто не впишуться до колективу", - розповідає він.

Олександр не ображається і продовжує шукати вакансії на онлайн "біржах праці", та попереджає, що нині розвелося чимало шахраїв. "Вони кажуть, давай місяць попрацюй, а потім ми можемо тебе візьмемо і може тобі заплатимо. І така більшість. Тестову роботу я зробив, але ж я не можу місяць працювати безкоштовно", - пояснює Олександр.

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У Державному центрі зайнятості констатують, що вакансій звісно менше, ніж було до війни, та у порівнянні навіть із літом пропозицій вже значно більше. У ціні нині робітничі професії. "Потреб найбільше у робітниках, які володіють інструментом - це токарі, фрезерувальники, водії, трактористи, кухарі, представники сфери торгівлі та фармакології", - розповідає заступниця директора Департаменту реалізації політики зайнятості Державного центру зайнятості Олена Мельник.

Якщо ж ви інструментом не володієте, проте бажання до роботи маєте, то вам запропонують безкоштовні курси перепідготовки. "Впродовж року ми підготували понад 40 тисяч, пройшли навчання і майже 90% отримали роботу після такого навчання", - додає Олена Мельник.

Якщо за місяць підходящої вам роботи так і не знайшлося, то служба запропонує громадські, або суспільно-корисні роботи. "Це роботи, в яких зараз держава особливо зацікавлена. Це може бути заготівля дров, розбір завалів, обладнання територій, навіть допомога внутрішньо-переміщеним особам", - зазначає заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

Ця програма отримала назву " Армія відновлення". А в Чернігівській та Сумській області вже понад 4 сотні людей знайшли хай і тимчасовий, проте заробіток. Проте відмовившись від цієї роботи, ви втрачаєте і виплати по безробіттю.

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