Кількість важких хворих на COVID-19 зростає: якого віку пацієнти найчастіше потрапляють до лікарні

Кількість важких хворих на COVID-19 зростає: якого віку пацієнти найчастіше потрапляють до лікарні

Коронавірус суттєво "помолодшав", каже головний інфекціоніст Львівщини.

В Україні зросла динаміка кількості хворих на COVID-19, які потребують стаціонарного лікування. Зокрема, до Львівської обласної інфекційної лікарні впродовж останніх кількох днів, починаючи від минулого четверга, 16 вересня, збільшилось надходження пацієнтів з коронавірусом.

Про це в бліцінтерв'ю ТСН.ua розповів головний лікар медзакладу Сергій Федоренко.

За його словами, станом на ранок 20 вересня у Львівській обласній інфекційній лікарні перебуває на лікуванні 147 хворих. З них 9 людей – у відділенні інтенсивної терапії.

За словами медика, найчастіше з важким перебігом COVID-19 до лікарні потрапляють люди, віком, 40-50 років.

"Якщо проаналізувати вікову структуру хворих, то можна зробити висновок, що коронавірус суттєво "помолодшав". Переважно – це вікова категорія 40-50 років. Є поодинокі випадки більш старшого віку. Наймолодшому хворому в нашій лікарні 27 років", - розповів Сергій Федоренко.

Як повідомлялось раніше, коронавірус у Львові і області зробив різкий стрибок угору: за минулу добу, 20 вересня, у Львівській області підтверджено 518 позитивних ПЛР-тестів, а у Львові – 238. Загалом проведено 1264 дослідження методом ПЛР.

Нагадаємо, головний інфекціоніст Львівщини, очільник Львівської обласної інфекційної лікарні Сергій Федоренко розповів, скільки потрібно часу, щоб вилікувати COVID-19.

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