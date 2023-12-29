Кількість загиблих у Києві через російський обстріл різко зросла: що відомо про атаку на цей момент (відео)

Навіть надвечір рятувальники не оголосили про закінчення рятувальних і пошукових робіт.

Дев'ятеро загиблих і майже три десятки потерпілих у столиці. Зранку в Києві російські ракети вдарили по кількох місцях. Більшість ударів припали на правий берег. Зруйновано великий склад, одне з підприємств, станцію метро, паркувальний майданчик, дитячий садок і незаселену новобудову. Також прильоти були в приватний сектор на лівому березі Дніпра. Кореспонденти ТСН побували на місцях вибухів.

Майже о восьмій ранку вибухи пролунали в кількох районах столиці. Величезні клуби диму вже за кілька хвилин видно звідусіль. Це горять складські приміщення, новобудова і підприємство. Всі - у різних районах міста.

"Вибух дуже великий. Аж шиномонтаж затрусило. Все зі стін попадало. Я вибіг, бачу звідти дим, звідти", - каже автомайстер Артем Родіонов.

Це був склад, де зберігали товари одразу кілька цивільних підприємств. Свідки кажуть, приблизно о сьомій ранку туди заїхав автобус з працівниками.

"Не схоже, що уламки, вибух був хороший, ми багато уламків назбирали у нас на території", -каже один з працівників.

"Потерпілі 100% є", - додає автомайстер.

Рятувальники там годинами борються з вогнем.

Наслідки ракетного удару по Києву / Фото: Управління ДСНС Києва

Станом на 12 дня склади у Подільському районі Києва досі горять. На території доволі багато карет швидкої і пожежних машин. І ми так розуміємо, що пошуки людей досі тривають

Карети швидкої чергують і біля одного з підприємств у середмісті. Тут, окрім нього, пошкоджень зазнали вхід у станцію метро і навколишні будинки. Там розбились майже усі вікна.

Вдень навколо місць прильотів уже все працює. У крамничках, де теж вилетіли шибки, продавці прибирають скло і забивають вікна фанерою.

"Просто порізані та й все. Жити будемо. Скло, подряпинки - до свадьби заживе", - каже одна з працівниць крамнички.

"Ну, це вже дрібниці", - усміхається Олена з порізаним пальцем. Дівчина каже, що на початку повномасштабного вторгнення пережила обстріл Маріуполя і на свій страх і ризик тікала з окупації.

Продавці на ринку, що поруч, не такі спокійні. Хтось з них устиг добігти до укриття, когось від пережитого трусить і зараз.

"Я якраз зайшла на ринок і наді мною летіла ракета. Три штуки бачила. Якраз доходжу до низу, три ракети. Я впала, лежу і три вибухи", - розповідає продавчиня.

Інша продавчиня додає: "Якщо я читаю повідомлення, що з Каспійського моря на Київ, то точно, щось буде. Точно. Ми були в 7:15 уже в метро".

Уламки ракети впали також на дитячий садок в одному районі, і територію школи - в іншому.

Діти роздивляються величезний чорний слід на траві.

Тут постраждали люди і машини з найближчої парковки.

Що відомо про стан потерпілих

Про стан потерпілих медики багато не говорять. Відомо, що всі вони - цивільні, віком від 21 до 64 років. З родичами поранених журналістам наразі забороняють спілкуватись правоохоронці.

"Четверо пацієнтів у важкому стані. 10 - середньої важкості. Інші - стабільні. Мають лекгий стан. Десятьом пацієнтам проведно складні оперативні втручання. Наразі вони перебувають у відділенні реанімації та інтенсивної терапії", - розповідає виконувачка обов'язків директора клінічної лікарні Тетяна Барановська.

Рятувальні роботи досі тривають

Кількість загиблих і поранених у столиці протягом дня постійно зростала. Навіть надвечір рятувальники не оголосили про закінчення рятувальних і пошукових робіт.

Нагадаємо, з-під завалів складського приміщення у Шевченківському районі Києва врятували вісім постраждалих та дістали тіла дев'яти загиблих. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються. Наразі, на місцях подій працює дев'ять одиниць пожежно-рятувальної техніки, а також 53 рятувальника.

Кількість загиблих у Києві через російський обстріл різко зросла! Все про атаку

Читайте також: