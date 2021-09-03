Кількість загиблих від повеней в США зростає десятками: розшуки зниклих безвісти тривають

А кліматологи тим часом застерігають, рекордну зливу цілком можливо вже скоро поб’є інша, ще рекордніша.

Принаймні 58 людей загинули на північному сході Сполучених Штатів через небувало рясні дощі, які приніс із собою буревій "Іда" - одного із п’яти найруйнівніших за всю американську історію. Жертв може бути набагато більше, бо десятки людей - досі вважають зниклими безвісти. Кліматологи попереджають, така стихія в найближчому майбутньому може стати буденністю і не лише в Америці.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Один з найбільших мегаполісів світу, Нью-Йорк важко зупинити навіть такій надзвичайній зливі. Те, що тут фільмували напередодні - називають схожим на фільм-катастрофу. Дорога до роботи помітно ускладнюється через тисняву на вулицях, і досі зупинені лінії метро.

Не виключають, що жертв стихії насправді більше. Адже загибель одинокої людини, яка не змогла вибратися з власного будинку вчасно, досі могли просто не помітити. Тому поліція об’їжджає усі затоплені райони, стукаючи в двері. І звертається до городян про допомогу.

«Я попрошу вас усіх: перевірте, як справи у ваших сусідів, родини і друзів. Ми продовжуємо оглядати постраждалі від шторму райони», - каже шеф поліції Родні Гаррісон.

Президент Байден сьогодні поїде до Луізіани - штату, по якому буревій «Іда» кілька днів тому вдарив найбільше. Понад мільйон людей там досі сидять без струму, на заправках довжелезні черги за бензином. Налагодити його безперебійне постачання - найголовніше завдання для американської влади. Бо в країні, де машина майже у кожного, перебої з бензином негайно призводять до паніки і колапсу.

Новини світу: у США через буревій "Іда" загинуло принаймні 46 людей

А кліматологи тим часом застерігають, рекордну зливу цілком можливо вже скоро поб’є інша, ще рекордніша. «Це була рекордна злива для північного-сходу Сполучених Штатів. І такі ж самі рекорди цього літа були в Німеччині, Китаї, Туреччині, інших частинах Сполучених Штатів. Клімат теплішає повсюди, води в атмосферу випаровується більше. Відтак ризик такого стихійного лиха – зростає», - зазначає кліматолог Деніел Свейн.

На сьогодні «Іда» - один з найсильніших буревіїв в історії Сполучених Штатів, річка Місісіппі під її натиском навіть ненадовго змінила напрямок руху. Одразу в кількох штатах досі діє оголошений через неї надзвичайний стан.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання