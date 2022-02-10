Кількість жертв циклону на Мадагаскарі перевищила сотню: влада заявляє про наближення голоду в країні

Кількість жертв циклону на Мадагаскарі перевищила сотню: влада заявляє про наближення голоду в країні

В країні вже другий руйнівний шторм за тиждень.

Від циклону на Мадагаскарі загинуло вже понад сотню людей і кількість жертв досі неостаточна.

Про це йдеться в ТСН.

Інформація продовжує надходити з найбільш постраждалого району острівної країни, де більшість жертв - загинули у власних оселях, коли зійшли зсуви, тож знайшли іще ймовірно далеко не всіх.

Це вже другий руйнівний шторм за тиждень. Тут і так відчували нестачу їжі, викликану сильною засухою, а тепер вода повністю знищила врожай рису, фруктів та овочів, до збору якого залишилося менше місяця. І тепер влада Мадагаскару благає про допомогу міжнародну спільноту, бо інакше 30-мільйонна держава опиниться на межі голоду.

Новини світу: на Мадагаскарі через руйнівний шторм загинула понад сотня людей

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