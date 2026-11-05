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Кілзона розширюється у тил: військовий ошелешив ситуацією на фронті
Військовий розповів про ситуацію на фронті та закликав допомогти їм із збором на автомобіль.
Головний сержант 5 стрілецької роти 2 батальйону 102-ї ТрО Олег Маріяш розовів про ситуацію на півдні України. Він зазначив, що під час перемир’я задля гуманітарної місії в Олешках на фронті і справді було тихіше. Проте за словами військового, росіяни все більше розширюють кілзону у південному регіоні Україні.
Про це він сказав в етері ТСН.
Військовий зауважив, що під час перемир’я через гуманітарну місію в Олешках, на Херсонщині справді було спокійніше. Проте зараз удари російських окупантів відновились.
«Коли було перемир’я, було трохи спокійніше, а тепер все почалося наново», — сказав він.
Олег Маріяш додав, що зараз на півдні України розширююється кілзона.
«Ми заїхали на Херсонщину на початку весни цього року, а зараз кіл-зона дуже змінилася. Там, де ми ще на початку березня сміливо собі могли їздити автомобілями, без всяких проблем, то тепер вона відсунулася десь на 15-20 кілометрів у тил», — сказав він.
Також військовим потрібна допомога. Зараз вони збирають на автомобіль. Олег Маріяш зауважує, що на фронті є також велика потреба в НРК та дронах.
«Дрони, НРК — ми тепер почали дуже часто їх використовувати. Самі розумієте: підвіз боєприпасів — це дуже зараз пробламетично, особливо автомобілями заїздити. Тому, скажемо, зараз у нас потреба в НРК, у великих дронах, якими ми можемо скидати провізію на самий передок», — сказав він.
«Коли було перемир’я, було трохи спокійніше, а тепер все почалося наново», — сказав він.
Військові просять допомогти їм закрити збір на авто:
Ціль: 150 000 ₴
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