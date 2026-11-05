ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
432
Час на прочитання
2 хв

Кілзона розширюється у тил: військовий ошелешив ситуацією на фронті

Військовий розповів про ситуацію на фронті та закликав допомогти їм із збором на автомобіль.

Автор публікації
Фото автора: Марія Бойко Марія Бойко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Війна в Україні

Війна в Україні / © Associated Press

Головний сержант 5 стрілецької роти 2 батальйону 102-ї ТрО Олег Маріяш розовів про ситуацію на півдні України. Він зазначив, що під час перемир’я задля гуманітарної місії в Олешках на фронті і справді було тихіше. Проте за словами військового, росіяни все більше розширюють кілзону у південному регіоні Україні.

Про це він сказав в етері ТСН.

Військовий зауважив, що під час перемир’я через гуманітарну місію в Олешках, на Херсонщині справді було спокійніше. Проте зараз удари російських окупантів відновились.

«Коли було перемир’я, було трохи спокійніше, а тепер все почалося наново», — сказав він.

Олег Маріяш додав, що зараз на півдні України розширююється кілзона.

«Ми заїхали на Херсонщину на початку весни цього року, а зараз кіл-зона дуже змінилася. Там, де ми ще на початку березня сміливо собі могли їздити автомобілями, без всяких проблем, то тепер вона відсунулася десь на 15-20 кілометрів у тил», — сказав він.

Також військовим потрібна допомога. Зараз вони збирають на автомобіль. Олег Маріяш зауважує, що на фронті є також велика потреба в НРК та дронах.

«Дрони, НРК — ми тепер почали дуже часто їх використовувати. Самі розумієте: підвіз боєприпасів — це дуже зараз пробламетично, особливо автомобілями заїздити. Тому, скажемо, зараз у нас потреба в НРК, у великих дронах, якими ми можемо скидати провізію на самий передок», — сказав він.

«Коли було перемир’я, було трохи спокійніше, а тепер все почалося наново», — сказав він.

Військові просять допомогти їм закрити збір на авто:

Ціль: 150 000 ₴

Посилання на Банку

Номер картки Банки — 4874 1000 3335 5812

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Трагедія в Комишувасі! Переговори в Абу-Дабі! Поразка республіканців в США! | ТСН 9:00 5 листопада

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie