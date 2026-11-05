Кілзона розширюється у тил: військовий ошелешив ситуацією на фронті

Війна в Україні / © Associated Press

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Головний сержант 5 стрілецької роти 2 батальйону 102-ї ТрО Олег Маріяш розовів про ситуацію на півдні України. Він зазначив, що під час перемир’я задля гуманітарної місії в Олешках на фронті і справді було тихіше. Проте за словами військового, росіяни все більше розширюють кілзону у південному регіоні Україні.

Про це він сказав в етері ТСН.

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Військовий зауважив, що під час перемир’я через гуманітарну місію в Олешках, на Херсонщині справді було спокійніше. Проте зараз удари російських окупантів відновились.

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«Коли було перемир’я, було трохи спокійніше, а тепер все почалося наново», — сказав він.

Олег Маріяш додав, що зараз на півдні України розширююється кілзона.

«Ми заїхали на Херсонщину на початку весни цього року, а зараз кіл-зона дуже змінилася. Там, де ми ще на початку березня сміливо собі могли їздити автомобілями, без всяких проблем, то тепер вона відсунулася десь на 15-20 кілометрів у тил», — сказав він.

Також військовим потрібна допомога. Зараз вони збирають на автомобіль. Олег Маріяш зауважує, що на фронті є також велика потреба в НРК та дронах.

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«Дрони, НРК — ми тепер почали дуже часто їх використовувати. Самі розумієте: підвіз боєприпасів — це дуже зараз пробламетично, особливо автомобілями заїздити. Тому, скажемо, зараз у нас потреба в НРК, у великих дронах, якими ми можемо скидати провізію на самий передок», — сказав він.

«Коли було перемир’я, було трохи спокійніше, а тепер все почалося наново», — сказав він.

Військові просять допомогти їм закрити збір на авто:

Ціль: 150 000 ₴

Посилання на Банку

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