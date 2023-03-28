Ким в майбутньому себе бачить Пригожин і чи зможе він стати президентом: пояснення аналітикині

Російський олігарх, засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин хоче отримати особисте політичне майбутнє. Зокрема, може йтися про високу державну посаду.

Про це розповіла політична аналітикиня, головна редакторка порталу After Empire Ольга Курносова в ефірі телеканалу FREEDOM.

Вона наголошує, що так званий кухар Путіна вже визначився, а тому хоче отримати особисте політичне майбутнє.

"Я не здивуюся, якщо він замахується на щось більше, ніж просто стати губернатором Санкт-Петербургу - на присутність своїх людей в Держдумі, а може і на президентську кар’єру. Мені здається, все можливо. Про те, що Пригожин не проти стати другим Жириновським говорить і те, що він планує створити свою партію з новою ідеологією. Мені здається те, що він зараз робить, це демонструє старій площі адміністрації президента, що краще йому нічого не забороняти, тому що дорожче буде", - пояснила Ольга Курносова.

Естонська розвідка заявляє, що пара Пригожина з лідером Чечні Рамзаном Кадировим є прямою загрозою владі диктатора Путіна, а тому найближчим часом вони можуть проявити себе. Втім, Курносова вважає, що все-таки у Кадирова таких амбіцій немає.

"Але ми знаємо людину, яка не в Чечні, а в Москві. І це начальник Росгвардії Золотов. Тому якщо ці люди об’єднаються між собою, то, звичайно, представлятимуть певну загрозу, але не особисто Путіну. Однак це серйозна заявка на те, що вони хочуть зробити у майбутньому", - наголошує політична аналітикиня.

Нагадаємо, якщо Пригожин раніше він критикував Міноборони, то зараз замахнувся на Кремль і навіть на Путіна. Він заявив, що Росія не воює насправді з НАТО, як говорить сам Путін і висловив сумнів з приводу плану денацифікації України, бо немає тут ніяких "нациків", він їх не бачив.

Колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун каже, що поки буде умовна стабільність в Росії, нічого не станеться. За його словами, Пригожин і Кадиров "дуже великі боягузи".

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