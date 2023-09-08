"Кинджал" – це звичайна ракета, а влучність Shahed сумнівна": інтерв’ю з директором Київського науково-дослідного інституту судових експертиз

Яку нову зброю готують росіяни для війни проти України, чи дійсно ракети забирають прямо з конвейера та чи почав ворог воювати луками зі стрілами – про це в ексклюзивному інтерв’ю для ТСН.ua розповів директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін.

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз наразі виконує завдання стратегічного масштабу – крім ідентифікації озброєння, військовополонених, експертиз пошкодженого та зруйнованого приватного та державного майна, збирає речові докази російської агресії для міжнародних судів.

Останнім часом було безліч новин про те, що іранські БПЛА Shahed пройшли модернізацію та мають інші бойові можливості. Це правда?

Shahed – це безпілотник іранського виробництва, який застосовувався ще в Сирїї. Тоді ми ще не все знали про цей апарат, тому що в Сирії ми ж не проводили експертиз. Але можно сказати, що від першого дня, коли вони почали атакувати Україну, ми стали їх ідентифікувати. Ми бачимо одне – Shahed не тільки удосконалюються, вони змінюються. Росіяни змінюють принцип дії. Насправді він літав за будь-яких погодних умов, тому що запускається і контролюється завдяки зовнішнім навігаціям.

Ми бачимо, що з кожним днем та місяцем змінюється його система, все, що є всередині. Якщо спочатку були якісь європейські плати, механізми, то зараз все змінюється кардинально. Наприклад, є китайські та російські блоки. В нових безпілотниках Shahed, які росіяни вже збирають в Татарстані, там стоять блоки з "Орланів", з інших російських безпілотників. Тому що їм більше немає що ставити. Ми відчуваємо, що санкції діють. По-друге, плати – ручної збірки, тобто вони виробляються не на станках, не на поточних лініях. Але все одно виробляють, вигадують своє.

Після з’ясування ми одразу повідомляємо про це і в Офіс президента, і в Офіс генпрокурора для того, щоб реагували колеги в інших країнах та застосовували санкції. Це стосується не тільки безпілотників. Наприклад, в ракеті "Торнадо-С", яка була виготовлена в травні 2023 році, є американські плати, виготовлені в березні-травні цього року. Ці деталі – подвійного призначення, можуть використовуватись, наприклад, при виробництві побутової техніки. Тяжко відстежити їхній шлях. Наша задача – ідентифікувати, визначити те, звідки та як прилетіло. І зробити так, щоб всі ці дані були обгрунтованою базою в наших і міжнародних судах.

Час від часу з’являлись чутки, що росіяни вже дістають з побутової техніки мікросхеми, плати для ракет та БПЛА. Це правда?

Я особисто такого не бачив. Може таке бути, що якісь частини можуть використовуватись в побутовій техніці.

Аеророзвідники кажуть, що поки що практично неможливо подавити Shahed засобами радіо-електронної боротьби. Перспективи є?

У БПЛА немає активної головки. БПЛА не шукає ціль сам, яка ціль призначена – туди він і летить. Поки немає можливості ці дрони гасити, безпілотник летить точно туди, де його ціль. Але, тому як деякі карти у росіян ще 40-х років, зрозуміло, що БПЛа не попадають в цілі. По-друге, сама влучність Shahed сумнівна, не відповідає вимогам сьогодення.

Що нового відомо про нещодавній удар ракетою по театру в Чернігові?

Це була крилата ракета "Іскандер", вона вибухнула в повітрі. Наші спеціалісти працювали на місці події, нині продовжується проведення лабораторних досліджень. Вдалося точно ідентифікувати елементи, які вражають, з бойової частини ракети. Важливо відзначити, що загалом кожен тип ракети має індивідуальний зовнішній вигляд і технічні характеристики елементів, тому ідентифікація використаної зброї є однозначною.

Двигун ракети, яка 19 серпня атакувала театр у Чернігові. / Фото: ТСН.ua

Час від часу військові розповідають про орієнтовну кількість ракет та дронів, які є в запасі у росіян. Про що свідчать експертизи – ворожі ракети та БПЛа із запасів чи з конвейера?

По Україні росіяни стріляють і ракетами, які були вироблені в 2-3 кварталі 2023 року. Ми бачили свіжі "Калібри" та "Іскандери", виготовлені в першому-другому кварталі 2023 року. Ми бачимо ракети з конвейера. Є і ракети минулих років, Х-55, але вони без бойової частини.

Маркування з датою виробництва 2023 року на фрагменті російської ракети "Іскандер"

Крім того, росіяни заявляли про відкриття нового заводу, який буде виробляти БПЛА Shahed. Було розрекламовано, що в місяць буде вироблятись біля 5 тисяч Shahed. Росіяни готуються до продовження війни, шукають варіанти. Ми думаємо, що їм допомагає Китай, Північна Корея.

Один з дронів-камікадзе Shahed, який досліджують експерти / Фото: ТСН.ua

Нещодавно сталось дві авіакастрофи – у Житомирській області розбились два літаки, на Бахмутському напрямку – гелікоптери. Що відомо про причини?

Експерти Інституту провели зняття інформації з бортових самописців "чорних скриньок" з літальних апаратів. Причини ми вже розуміємо, знаємо, що сталося. Зараз завершуємо з’ясовувати всі деталі в повній мірі, працює комісія експертів і залучених спеціалістів. Також з’ясовуємо і те, що сталось з парашютами під час катапультування. Поки можемо сказати, що обидва літаки були справними, однак внаслідок аварії в обох літаків виникли пошкодження, несумісні з можливістю продовження польоту.

Минуло 4 місяці відтоді, як українська ППО почала збивати "Кинджали". Що вдалось з’ясувати про ці ракети?

"Кинджал" – це зовсім не та зброя, про яку нам розповідали. У неї немає особливої гіпершвидкості. Це звичайна ракета, у якої немає нічого особливого. Є бойова частина, яка здатна пробити певну товщину бетону. Ми знімали з радарів їхню швидкість. Більше, ніж 5 тис. км на годину вона не розвиває, хоча росіяни казали про 10 тис.км. Недарма ж, як була інформація, всіх виробників та проєктантів "Кинджалів" посадили. Можливо, вони купу грошей вкрали. Я гадаю, що "Калібр", "Іскандер" та "Кинджал" – це однотипні ракети з однотипними двигунами. Гадаю, що про "Кинджал" було багато міфів, як і про "другу армію світу". "Калібри" збиваються майже всі, "Кинджали" збиваються майже всі, збиваються завдяки Patriot старої версії.

Чи є у росіян щось краще за "Кинджал"?

Такого плану крилатої ракети немає. У них є балістичні ракети "Яр", "Сармат". Ракети, які можуть нести ядерні боєприпаси. Але я не впевнений, що вони відповідають тому, про що заявлялось щодо них. Сподіваємось, що у росіян вистачить мізків не застосовувати ядерну зброю. Все решта збивається.

Нещодавно в соцмережах з’явились фото, що росіяни, які мобілізовані з глибинок, приїхали воювати з луками та стрілами. Чи є підтвердження цьому з боку ваших експертів?

Ми досліджували багато відео, на яких є ворожа армія. Луків та стріл не бачили у них. Можливо, з собою возять їх, але слідів застосування ми не бачили.

Чи є у росіян якась нова зброя, крім тієї, яку вони застосовують зараз?

Ми маємо бути готові до того, що вони щось готують. Ми думаємо, що нова зброя є і вони, можливо, її притримали. Дивляться на перебіг подій. Гадаю, що вдосконалюють БПЛА Shahed, "Калібри" та інші ракети.

Деякі з ракет, які атакували Україну / Фото: ТСН.ua

Ваш Інститут здійснює ідентифікацію захисників, які потрапили в полон. За яких обставин проводиться така робота?

Така робота проводиться тоді, коли, наприклад, родина українського військовослужбовця ймовірно впізнала свого родича на фото чи відео з пабліків у месенджерах та соціальних мережах, але остаточно ідентифікувати не можуть. Наші фахівці з фотопортретної експертизи ідентифікують особу, тобто встановлюють хто саме зображений на фото чи відео. Ця експертиза – це ціла наука. Нам хотілось би отримати для цього нове програмне забезпечення. Кожне фото аналізується за десятками характеристик, після чого йде пошук ознак схожості на іншому фото. Можу навести приклад з Олександром Мацієвським, саме фахівці нашого Інституту встановили, що військовослужбовець, який зображений на відео, не той, чиє прізвище називали спочатку, а саме – герой України Олександр Мацієвський.

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