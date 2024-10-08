"Кинджали" летіли не просто так: Жданов попередив про масований обстріл і назвав дату

Тривог і сирен стало ще більше! Військовий експерт попередив про новий удар.

У Чорному морі перебувають одразу декілька ракетних носіїв. Експерт попередив про масований обстріл і назвав дату. Ба більше, тривоги тепер будуть звучати чи не щодоби.

Скільки ракет накопичила армія РФ та які міста може тероризувати КАБами, розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.UA.

Коли росіяни готують масований обстріл?

Після нічного удару "Шахедами" по багатьох регіонах і ранкової атаки "Кинджалами" по Києву та аеродрому Старокостянтинів у Хмельницькій області, який відбувся 7 жовтня, путінська армія може здійснити масований обстріл, для якого накопичила вже чимало ракет після півторамісячної паузи.

Про таку ймовірність у коментарі для ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Щодо Старокостянтинова – зрозуміло. Вони намагаються влучити по нашій повітряній базі. По Києву був турбуючий вогонь."

Експерт підкреслив, що у цю дату був день народження нелегітимного Путіна, тому росіяни намагалися завдати максимальної шкоди.

"Сподівання були, найімовірніше, на те, що дрони виснажили ППО і "Кинджали" можуть пройти. Я думаю, що це був більше демонстративний турбуючий вогонь. Це була демонстрація можливостей, що можемо вдарити і "Кинджалами" будь-якої миті."

Ба більше, експерт говорить, що ця атака могла бути передвісником масованого удару.

"Масованого удару можуть завдати будь-якої миті. До речі, сьогодні вночі РФ вивела в акваторію Чорного моря 7 носіїв з загальним залпом 48 ракет. У разі використання це був би масований удар. Але жоден "Калібр" до нас не придетів. Удар може бути і протягом дня. Пам’ятаємо, що по лікарні "Охматдит" удару було завдано вдень. Зазвичай Росія намагається підтягнутися до ста повітряних цілей. 70-100 – цілком можливо. Якщо піднімуть у повітря літаки і додадуть «Калібри», які давно не використовували, але накопичили. Можуть бути не тільки ракети, а й дрони. Хоча і по ракетах у них така можливість є. Можливо, планують почати масовані ракетні удари по об’єктах енергетичної інфраструктури після зниження температури до нуля чи близько до нуля".

Сирени чути частіше

Примітно, що сирени чути частіше. Кількість та час тривог зростають. Тривоги можуть оголошуватися звечора і тривати з перервами до самого ранку. Як повідомляють texty.org.ua, однієї з причин подібного зростання є нарощення Росією кількості своїх ударних засобів, у першу чергу “шахедів”. Уже досить стандартним явищем стало, коли тривога в ряді областей оголошується ще ввечері, з початком зальоту “Шахедів” на територію України, і потім шириться і з певними перервами може тривати до самого ранку включно. Для прикладу – якщо у Київській області у 2023 році в середньому було 9 годин тривоги на тиждень, то у цьому році тижневий час тривог зріс до 15 годин. Дещо осторонь цих тенденцій був Київ, де тривоги оголошували переважно лише з підльотом російських дронів до міської території. Ще донедавна час оголошених тривог у місті відповідав минулорічному – всього 8 годин. Але у вересні вже і в українській столиці ця тенденція почала змінюватися – тижневий час тривог зріс до 12 годин. Свій внесок у збільшення загальної кількості та часу тривог внесла й активізація поряд з прикордонними областями тактичної авіації, що активно закидує українську територію КАБами. Насамперед, звісно, йдеться про Сумську область. Вочевидь, росіяни продовжують і далі робити ставку на посилення терору мирного населення, та намагаються такими кроками зломити його опір.

Чого намагається досягти Росія атаками “Шахедами”

Вересень став першим місяцем від початку війни, коли Росія щодня атакувала Україну “шахедами”. Усього ворог випустив 1339 ударних БПЛА, з яких збили 1107. Ще частину подавили засобами РЕБ. Водночас російська армія накопичувала ракети та готувалася до майбутніх масованих атак по Україні. А Запоріжжя, Харків, Суми та Херсон потерпали від постійних обстрілів КАБами. Зокрема, у ніч на 3 жовтня терористи скинули дві керовані авіабомби на Харків, одна з яких влучила по багатоповерхівці.

Примітно, що основне завдання щоденних російських атак “шахедами” — “засушити” українську систему протиповітряної оборони. Таку думку в коментарі сайту ТСН.ua висловив військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, ворог таким чином намагається витягнути максимальну кількість протиракет та визначити розташування засобів ППО.

Військовий експерт вважає, що російська армія вже готова до масованої атаки по Україні, і вона може статися будь-якої миті. Від останнього удару минув понад місяць і ворог накопичив понад сотню ракет за цей час.

Він зазначив, що в Росії можуть виробляти 15-20 “шахедів на добу. Зараз, за його словами, російська армія використовує безпілотники, які накопичила протягом літа. Однак після того, як в РФ закінчаться запаси на складах, там, ймовірно, працюватимуть “з коліс”.

Чи готова українська ППО до випробування “Шахедами”

Роман Світан каже, що в українських сил ППО є механізми знищувати “шахеди” не використовуючи велику кількість ракет.

Він вважає, що надалі українській армії варто “здешевити” протидію російським безпілотникам, адже ворог не збирається зменшувати темпи атак.

Росія готується до атак по енергетиці

Роман Світан вважає, що з настанням холодів в Україні основне завдання російської армії буде знову бити по енергетичній інфраструктурі.

Наразі, за його словами, ворог має в запасах понад тисячу ракет, яких вистачить на десять масованих атак. На думку Романа Світана, російська армія намагатиметься дістатися систем енергорозподілу. Однак бити по атомних станціях не буде.

Куди Росія може діставати КАБами

Зима 2024-2025 в Україні, на думку військового експерта, буде такою, як і попередня.

Основний тип боєприпасу, якими Росія тероризує українські прифронтові міста Харків, Запоріжжя, Суми та Херсон — це КАБ-500.

Російська армія використовує такі авіабомби для атак по цивільним містам вже другий рік, а зараз вийшла на “серйозні” обсяги виробництва систем планування до них.

За словами військового експерта, коли боєприпас матиме двигун та тепловий слід, його буде легше знищувати — за допомогою зенітно-ракетних комплексів та літаків-перехоплювачів.

Українські міста та області будуть страждати від атак КАБами, поки ми не відсічемо можливість підходу російських літаків до кордонів, пояснив військовий експерт.

Нагадаємо, ситуація на Запорізькому напрямку надає привід говорити про підготовку росіянами масштабного наступу. Голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко надав подробиці.

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