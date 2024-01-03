"Кинджали" летіли по дуже важливих об'єктах: експерт припустив, що хотіла РФ знищити у Києві

Російська терористична армія запустила по Києву аж 10 ракет "Кинджал". Цими дорогими боєприпасами вони ймовірно хотіли знищити якісь вкрай важливі цілі.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Ніякої логіки тут немає. У росіян є лише 1 ескадрилья Міг-31 - носіїв ракет "Кинджал". І вони використали максимальну кількість носіїв, які у них боєздатні, а це - 10, а не 12, для того, щоб нанести удар по Києву. Удари дронами, іншими типами ракет були супроводжувальними", - вважає він.

Коваленко зауважив, що для росіян "Кинджал" є ракетою-фетишем, а тому вони могли запустити їх навіть по Офісу президента чи Верховній Раді.

"Для росіян удар "Кинджалами" дійсно мали основне значення. Бо це дуже дефіцитна і дуже дорога ракета. Це для них ракета-фетиш, яку нібито неможливо перехопити, а ми бачимо, як "неможливо". Ці ракети вони використовують по об'єктах, які вважають важливими. Це точно була не підстанція чи супермаркет. Це мала бути дуже важлива будівля. Офіс президента на Банковій - можливо, Верховна Рада, Міністерство оборони - цілком можливо. Але завдяки ППО ми ніколи не дізнаємось, якими були цілі Росії", - пояснив оглядач.

Експерт наголосив, що "Кинджали" дуже складно виробляти. Їх РФ може випускати одиниці на місяць.

Нагадаємо, у Північній операційній зоні мобільні групи ППО збили 8 із 17 “Шахедів” та 11 із 48 крилатих ракет, які летіли на Київ. Це відповідно 47% та 19% від усіх повітряних цілей.

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