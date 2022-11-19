Кінець афери: у США ув’язнили ексмільярдерку, яка брехала про винайдення революційної системи аналізу крові

Кінець найбільшої афери 21-го століття. Власницю компанії Theranos Елізабет Голмс, яка переконувала світ, що винайшла революційну систему аналізу крові, ув'язнили на 11 років. Жінка обіцяла робити аналізи і ставити діагнози лише з однієї краплі крові.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Ця справа переносилася кілька років поспіль – то через COVID, то через вагітність підсудної. Почути свій остаточний вирок Елізабет Голмс йде у супроводі чоловіка та батьків. Зовні спокійна й навіть бадьора, і вдруге від початку суду вагітна.

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Засідання відбувається за зачиненими дверима. Прокурори просять 15 років за ґратами, адвокати – про пом'якшення, враховуючи стан жінки, а саме 18 місяців домашнього арешту з громадськими роботами. Але суд лишився невблаганним – 11 років і три місяці в'язниці із відшкодуванням збитків на 121 млн дол. за обвинуваченнями у шахрайстві з інвесторами та змові.

"Вона звернулася до судді. І відразу з самого початку, ви знаєте, зникла та врівноважена Елізабет. Вона ридала під час своєї заяви", – розповів журналіст Associated Press Майкл Лідтке.

Її історія нагадує сюжет голлівудського фільму із карколомним злетом і таким же карколомним падінням. Ще на першому курсі Елізабет кинула навчання у престижному Стенфорді із наміром створити справжню революцію в медицині. Апарат, що мав із однієї краплі крові робити понад 200 аналізів і за ними ставити діагноз, як-от високий рівень холестерину чи рак. А ще він став би справжнім порятунком для тих, хто до непритомностібоїться уколів. Компанію підприємниця назвала Theranos – від слів "терапія" та "діагноз".

Подейкували, що Голмс навмисно занижувала тембр голосу, щоб виглядати упевненіше, а її фірмовий стиль –чорна водолазка, як у кумира Стіва Джобса – дуже полюбився публіці та глянцям. Піар спрацював, Елізабет вигідно продала свою мрію й переконала інвестувати в неї сотні мільйонів доларів. А сама Голмс стала наймолодшою мільярдеркою у списку Forbes.

Коли компанія почала отримувати гроші, Елізабет уперше наважилася на серйозну брехню. Вона розповілвмережам аптек і супермаркетів, що її винахід уже використовує американська армія, хоча там із ним просто ознайомлювалися. Про те, що технологія не готова для масового застосування, Голмс була попереджена головним інженером компанії Айєном Гіббонсом, який згодом наклав на себе руки.

Усе посипалося 2015 року. Роботами Theranos зацікавилися журналісти The Wall Street Journal. Поспілкувавшись із колишніми працівниками, вони були шоковані правдою. Прилади Theranos – не інакше як гарна обгортка. Усі аналізи потайки виконували на іншому обладанні, результати підробляли і змушували співробітників про них брехати. А ще деяким пацієнтам поставили помилкові діагнози.

"Кремнієва долина має довгу історію ажіотажів довкола новостворених продуктів. Але Елізабет перетнула межу. Це була не стільки жадібність, як сп'яніння славою, їй подобалася увага. Те, що вона зробила, мало дуже реальні наслідки, окрім простої крадіжки грошей у багатих людей. Я маю на увазі, що вона завдала шкоди багатьом життям", – розповів Лідтке.

Theranos ліквідували 2018 року. А Голмс розом з директором та її колишнім бойфрендом Санні Балваном були звинувачені у шахрайстві. Адвокати жінки наполягали на тому, що саме Болван чинив на неї психологічний тиск, піддавав сексуальним знущанням і змушував брехати інвесторам. А ще – що Елізабет насправді надто сліпо вірила у свою мрію.

Відбувати свій термін за ґратами Голмс почне аж від 27 квітня наступного року. Суд дав жінці п’ять місяців відтермінування, допоки вона не народить дитину.

Нагадаємо, ще в січні 2022 року Голмс визнали винною за чотирма пунктами звинувачення у справі про шахрайство.

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