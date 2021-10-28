Кінець епохи Меркель: чим запам’яталася "мутті" і хто стане наступним канцлером Німеччини

Деякі аналітики вважають, що Меркель керувалася принципом: перш ніж діяти, краще почекати, поки криза настане.

Епоха здавалося незмінної канцлерки Німеччини Ангели Меркель відходить у минуле. Після 16-річного правління, вона поступається своїм кріслом наступнику, ім’я якого світ дізнається у грудні. Поки ж у Німеччині триває запекла коаліціада.

Після парламентських виборів 26 вересня, які виграли соціал-демократи (СДПН) із 25,7%, випередивши правлячий консервативний блок ХДС/ХСС із 24,1% (це, до речі, вперше у післявоєнній Німеччині, коли правляча партія набрала менше 31%), "золота акція" на боці так званих середніх партій - "Зелених" та "Вільних демократів".

І поки у Берліні ділять владу, ТСН.ua проаналізував основні політичні розклади та ким саме світу запам’яталася Ангела Меркель - "мутті" чи "фрау Ріббентроп".

Коаліційна боротьба

Один із найвідоміших американських держсекретарів Генрі Кіссинджер колись запитав: "Кому мені дзвонити, якщо я хочу додзвонитися до Європи?". Для чотирьох президентів США останні 16 років це була Ангела Меркель.

Німецькі ЗМІ іронізують, що вона любить готувати картопляний суп та пекти сливовий пиріг. Проте навряд чи майже колишній канцлерці на це стане часу. Дипломати та експерти попереджають, що Меркель рано списувати з рахунків. Можливо вона ще посяде крісло відомого дипломата, або ж з’явиться на керівних посадах в ЄС чи НАТО. Аби ж тільки не в російському "Газпромі" або "Роснафті", як її попередник Герхард Шредер.

Меркель залишає Німеччину в непрості часи. Німецькі експерти наголошують: так, Меркель вміла розв’язувати проблеми, але не вирішувати їх. Роботи непочатий край: від безпекових питань, до реформи цілого ЄС та вирішення врешті решт проблеми з мігрантами. Але це вже "головна біль" її наступника.

Перемовини щодо формування "світлофорної коаліції" (назва походить від партійних кольорів учасників) – СДПН, "Зелені" та "Вільні демократи" вже стартували. Якщо їм вдасться домовитися, вперше з часів Другої світової уряд сформують три партії, а не дві, як було раніше. За такої конфігурації новим канцлером стане лідер СДПН Олаф Шольц. Його призначення підтримують 53% німців. Проте, саме цю коаліцію експерти називають найпроблемнішою. Адже "есдеки" підтримують "Північний потік-2", а "Зелені"- його жорсткі противники.

Існують ще чотири варіанти коаліції. Проте, як пишуть німецькі ЗМІ, вони малоймовірні, як-от, наприклад, коаліція "Ямайка" – ХДС/ХСС, "Зелені" та "Вільні демократи". Спроби створити таку провалилися 2017 року. Тому навряд чи перемовини між цими партіями, якщо вони і почнуться, завершаться успішно. Але ж Армін Лашет, кандидат у канцлери від правлячого блоку ХДС/ХСС, дуже хоче обійняти крісло Меркель. Тому можлива ще одна коаліційна конфігурація - ХДС/ХСС та "Зелені", проте без більшості в парламенті. Проте і вона малоймовірна.

Чим запам’ятається Меркель

Стиль. Запитайте у будь-кого в світі про Ангелу Меркель, і почуєте асоціацію з її різнокольоровими піджаками. В інтернеті існує безліч мемів із цього приводу. Дизайнери називають стиль канцлерки - "power dressing" – одяг сили. Різнокольорові піджаки – авторство гамбурзької дизайнерки Беттіни Шонбах, хоч вона і заперечує, що працювала з Меркель.

Reuters

Під час її закордонних візитів, всі звертали увагу на колір піджака Меркель, за яким могли точно передбачити, вона їде хвалити чи сварити колег. Якось в одному з інтерв’ю канцлерка зізналася, що не знає точну кількість піджаків у своєму гардеробі. Проте пообіцяла, що після відставки, передасть їх до спеціальних магазинів вживаного одягу.

Образ "залізної фрау". Ангелу Меркель, першу в історії Німеччини жінку-канцлерку, вважають зразком стриманості та відповідальності не тільки вдома, а й в цілому ЄС. І це далеко не через її стиль в одязі чи досить консервативну поведінку. Ці відповідники за Меркель закріпилися після першої для неї світової фінансової кризи 2008 року: з одного боку вона наполягала на жорсткій економії та урізанні видатків, з іншого – допомагала таким країнам, як Греція, Іспанія та Італія.

Тоді Меркель говорила: "Якщо євро зазнає поразки, то і Європа теж". Вона зуміла витягти ЄС із рецесії. Проте саме ця фінансова криза стала для Меркель першим справжнім випробуванням на стійкість. Тоді думки всередині Євросоюзу розділилися: одні вважали, що проблеми окремих країн-членів – це їх особиста справа, інші – що треба фінансово допомагати Греції, Іспанії та Італії, щоб не допустити краху всієї Єврозони. Меркель не раз змінювала свою думку, обравши зрештою допомогу.

Біженці. Напевно всі пам’ятають кадри, як 2015 року велика кількість біженців із Близького Сходу морем, потягами, пішки намагалася потрапити до Євросоюзу, тікаючи від війни. Це вже пізніше стало відомо, що до цього причетна Росія та інші країни. Проте на той час ця гостра криза потребувала негайних рішень. І Меркель це зробила – відкрила кордони Німеччини, яка загалом прийняла понад 1 млн мігрантів.

Канцлерка робила селфі із сирійськими біженцями, нагадуючи, що зростала в колишній НДР (була підконтрольною СРСР), кордони якої були закриті аж до повалення Берлінської стіни. Такого самого ставлення Меркель хотіла і від інших своїх колег по Євросоюзу. Проте цього не сталося.

Саме мігрантська криза 2015 року дуже поляризувала думки всіх без виключення держав-членів блоку, що призвело до зростання правого популізму, особливо у східноєвропейських країнах. Деякі німецькі ЗМІ пишуть, що саме політика щодо мігрантів допомогла зростити ультраправу та проросійську "Альтернативу для Німеччини". І, що найцікавіше, від власне гострої мігрантської кризи минуло шість років, а ЄС досі не має спільної програми щодо цього.

США. Відносини німецької "мутті" з чотирма американськими президентами, з якими їй довелося мати справу, можна описати так: від цілковитої дружби до повної холоднечі. Наприклад, Меркель - чи не єдина, хто підтримував рішення Джорджа Буша-молодшого щодо військової операції в Іраку. А на саміті тоді ще G8 ("Великої вісімки", звідки 2014 року Росію вигнали) у Санкт-Петербурзі, Буш навіть дозволив собі схопити Меркель ззаду за плечі, коли заходив до конференційної зали.

Хоча найтепліші відносини у Меркель склалися саме з Бараком Обамою, який називав її "своїм другом".

Проте, після приходу до влади в США Дональда Трампа, "медовий місяць" у відносинах між Вашингтоном та Берліном скінчився. 45-й президент США відмовлявся тиснути руку канцлерці Німеччини, публічно критикуючи її за мігрантську кризу, одноосібні вигоди, які Німеччина отримує від торгівлі зі США, та вкрай низькі видатки на оборону в рамках НАТО. Красномовний приклад цьому – світлина саміту G7, де Меркель схилилася над столом, за яким сидів Дональд Трамп, не приховуючи емоцій.

AFP

Після цього вона заявить: "Часи, коли ми могли повністю покладатися на інших, минули".

Росія, агресія і газ. Деякі аналітики вважають, що Меркель керувалася принципом: перш ніж діяти, краще почекати, поки криза настане. Можливо саме тому у Меркель було багато спільного з Бараком Обамою. Вони вперто не захотіли винести уроків із російської агресії проти Грузії 2008 року. Тому за шість років потому Росія напала на Україну, вперше після Другої світової перекроївши карту Європи, окупувавши Крим.

Разом із цим, вважається, що саме Ангела Меркель чи не найкраще знає Володимира Путіна і вміє його потролити. Ну, можливо, після Джо Байдена, який у політиці вже півстоліття. Всі світові ЗМІ облетіла історія про лабрадора Коні, якого Путін впустив у кімнату, де мав перемовини з Меркель. Це було 2007 року, хоча за рік до цього німецькі урядові кола повідомили російських колег, що канцлерка боїться собак. Задовго після, під час чергових перемовин із хазяїном Кремля вже у себе в Німеччині, Меркель попросила принести по келиху особливого східнонімецького сорту пива, яке було дефіцитним у НДР. Це був натяк, знаючи, що Путін служив у Дрездені.

Проте, чи не найбільшою помилкою Меркель, яка, по суті, продовжила справу Шредера, став "Північний потік-2". Його запуск, на додачу до "Північного потоку-1", зробить Німеччину повністю залежною від російського газу. Не кажучи вже про те, в яке становище цим Берлін ставить Україну. А передувало цьому рішення 2011 року. Після аварії на японській "Фукусімі" та наймасовішій в Німеччині акції протесту проти атомних електростанцій, Меркель заявила, що Німеччина виходить із атомної енергетики.

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