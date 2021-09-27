Кінець "епохи Меркель": чим запам’ятається перша жінка-канцлер ФРН і як їй вдалося змінити Німеччину

Меркель стала першою жінкою-канцлером Німеччини, яка прослужила рекордні чотири терміни в уряді.

"Залізна фрау" - саме так нерідко у Німеччині називають одну із найвпливовіших лідерок світу Ангелу Меркель, яка 16 років перебувала на посаді канцлерки ФРН, але цьогоріч залишає Бундестаг. Жорстка і стримана на переговорах та водночас радісна під час перемоги німецьких футболістів на чемпіонаті в Бразилії у 2014 році - мабуть, це саме той опис, який найкраще характеризує Меркель.

Вона легко вистояла на самітах, де домінували колеги чоловіки, з такими лідерами, як колишній президент США Дональд Трамп або президент Росії Володимир Путін; ухвалила найважливіші рішення всупереч переконанням власної партії; пройшла через численні кризи і нині залишає ФРН економічно сильнішою, соціально різноманітнішою та наймогутнішою країною Європейського Союзу.

"На думку одних, Меркель була ефективною керівницею, якій вдалося впоратися з цілою низкою європейських криз... Для інших вона була лідеркою без провідної ідеї, яка прагнула лише до того, щоб зберегти сформований статус-кво - і занадто часто ставила інтереси своєї країни на перше місце. ... Одне можна сказати напевно: коли Меркель вперше прийшла до влади в 2005 році, Німеччина переживала кризу і після об'єднання збиралася стати просто "абсолютно нормальною країною". Йдучи, Меркель залишає після себе країну, яка є центром політичного і економічного тяжіння Європи. Вплив ФРН на процеси, що відбуваються в ЄС, сильніший, ніж будь-коли раніше", - пише Público.

Як Меркель змінила Німеччину і світ, які здолала кризи та чим запам’ятається народу, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Від доньки пастора до однієї з найвпливовіших жінок Європи

Меркель народилася 17 липня 1954 року в Гамбурзі. Але за кілька місяців її батько-пастор, отримав парафію в маленькому містечку на сході Німеччини, куди і переїхала родина. Мати Ангели була вчителькою англійської мови, що, імовірно, у шкільні роки і вплинуло на потяг Меркель до іноземних мов.

Окрім німецької, Ангела вивчала у школі Темпліна французьку, англійську та російську мови. Останню вона опанувала досконало. Цікаво, що в дитинстві Меркель навіть їздила до Москви для вдосконалення мови.

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У шкільні роки Ангела була скромною і непримітною дівчинкою, але вміла добре адаптуватися у соціумі. Її однокласники пригадують, що у фізиці, хімії та математиці вона була найкращою.

"Було кілька хлопчиків з цими математичними навичками, але ніколи не було дівчаток. Рівень математики був дуже складним, і учням потрібен додатковий час. Ангела Каснер ніколи не потребувала цього додаткового часу", - каже вчитель математики середньої школи Ганс-Ульріх Бєськов.

У 1973 році вона склала "на відмінно" іспити у школі.

"Від початку вона була найкращою. Інші учні навіть не заздрили, бо знали, що ніколи не можуть бути такими ж вправними. Вона була дуже дисциплінованою в молодому віці і хотіла перемогти", - зауважує пані Бенн, вчителька Меркель.

Ангела Меркель (другий ряд в центрі) у 10-му класі школи в Темпліні (1971 р.) / DPA

А от у студентські роки Меркель почала проявляти підприємливість і під час навчання в Лейпцигу влаштовувала дискотеки під назвою "Ангела", де продавала вишневий віскі.

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Виховувалася Меркель у традиційній системі німецьких цінностей, де соціальна роль жінки зводиться до відомих трьох "К": Kinder, Küche, Kirche – Діти, Кухня, Церква. Втім, Ангела Меркель додала до цього переліку четверту "К" - канцлерка.

Особисте життя

Мало хто знає, але дівоче прізвище німецької канцлерки - Каснер. Меркель же вона - за першим чоловіком, студентом-фізиком Ульріхом Меркелем. Втім, шлюб за п'ять років завершився розлученням.

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З другим чоловіком, доктором хімії Йоахімом Зауером, Англела познайомилася на роботі і вони почали зустрічатися у 1984 році, коли той був одруженим чоловіком, батьком двох синів. Офіційно вони побралися лише через 14 років.

Меркель і до нині живе у щасливому шлюбі із Зауером, але носить прізвище першого чоловіка. Йоахім вкрай непублічна людина, у 2005 році він навіть не відвідав інавгурацію дружини. Та це не заважає подружжю проводити час разом.

Німецька політикиня, як пише Business Insider, снідає з чоловіком і вважає за краще самостійно готувати йому сніданок.

За інформацією The Guardian, Меркель дуже пишається своїми кулінарними здібностями і найбільше любить пекти, особливо сливовий пиріг. А її ж улюбленою стравою є картопляний суп.

У вільний від роботи час Меркель із Зауером люблять хайкинг - ходити гірською місцевістю за обладнаними маршрутами - і слухати оперу. Утім, коли на це Меркель знаходить час, залишається лише здогадуватися, адже про її працездатність ходять легенди.

Також невідомо, коли зазвичай Меркель відходить до сну. Але вона сама розповідала, що їй для відпочинку досить чотирьох годин сну. Примітно, що політикиня майже не п'є кави, надаючи перевагу м'ятному чаю.

Крім того, канцлерка присвятила себе політиці і не має дітей. Вона також відмовилась від службового житла і мешкала в орендованій квартирі в центрі Берліна.

Жакети Ангели Меркель (20 фото)

Політична арена

У 1986 році Меркель захистила докторську дисертацію. Але політика взяла своє і Ангела Меркель у 1989 році (падіння Берлінської стіни, початок процесу об'єднання двох Німеччин . - Ред.) йде з науки. Чому, що раптом змінилося у її свідомості у 1989 році? За однією з версій, Меркель захопилася демократією.

У серпні 1990 року вона приєдналася до однієї з найбільших партій – "Християнсько-демократичного союзу". Молоду політикиню восени того ж року помітив тодішній канцлер ФРН Гельмут Коль і незабаром призначив її міністеркою у справах жінок і молоді.

30 квітня 1991 року, колишній канцлер Німеччини Гельмут Коль і нинішній канцлер Ангела Меркель / Associated Press

А менш як за шість місяців Меркель стала замісницею очільника "Християнсько-демократичного союзу", а незабаром - генеральною секретаркою "ХДС".

Своїм політичним злетом, на думку багатьох, Меркель була зобов'язана Гельмуту Колю, за що її прозвали "дівчинкою Коля". Він же публічно називав Меркель "mein Mädchen" - "моя дівчинка". Та прийшов час, і вона без жалю попрощалася з ним, "скинувши з п'єдесталу", щоб не був тягарем для партії.

У відкритому листі, опублікованому 22 грудня, Меркель, колишня протеже Коля, закликала партію почати все заново, без її почесного очільника.

"Партія має зробити перші самостійні кроки, має повірити у себе, що і без "старого бойового коня", як себе часто називав Гельмут Коль, зможе продовжити боротьбу зі своїми політичними противниками", - напише невдовзі Меркель у своїй статті.

Вже у 2005 році під час виборів вона випередила всіх своїх політичних опонентів і стала першою жінкою-канцлером Німеччини. 22 листопада Меркель склала присягу і вже у грудні поїхала на перший саміт ЄС на новій посаді.

Ангела Меркель складає присягу федеральної канцлерки у 2005 році / Associated Press

На заході новообрана німецька канцлерка була відносно невідомою, але вже тоді вразила керівництво ЄС своєю увагою до деталей.

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Експрезидентка Литви Даля Грібаускайте, яка на той момент була комісаркою ЄС з питань бюджету, згадує, як зустрічалася з Меркель для обговорення надзвичайно складних переговорів щодо бюджету ЄС: "Це був її п'ятий день в офісі. Вона знала файли так само добре, як Жозе Мануел Баррозу (тодішній президент Європейської комісії. - Ред.) і я". Литовська політична діячка охорактеризувала Меркель як "королеву компромісів", яка "ніколи не дає порожніх обіцянок".

"Вона переставляє фігурки на шахівниці так, щоб ніхто не був для неї небезпечним", - цитує DW біографиню Меркель журналісту Жаклін Бойзен.

Здобувши перемогу на виборах Меркель вдалося врятувати Німеччину, зокрема, і від фінансової кризи – на підтримку проблемних банків із держбюджету країни виділили сотні мільярдів євро, а їхньому керівництву знизили зарплатню і скасували премії.

В інтерв’ю ВВС у червні 2013 року вона стверджувала, що Європі потрібна більша мобільність робочої сили для подолання безробіття, оскільки все більше молоді шукає роботу в інших країнах ЄС.

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"Меркель має дві основні якості. Вона не схильна до ризику і хоче об'єднати людей, а не відчужувати їх. Ці якості стосуються внутрішньої політики, а також Європейського Союзу, який є політичним сузір’ям, яке має внутрішню тенденцію розходитися", - сказав Стефан Корнеліус, іноземний редактор Süddeutsche Zeitung, автор біографії Меркель.

"Євро-криза"

Фінансова криза у Німеччині переросла в кризу євро, єдиної європейської валюти, і Меркель не мала часу переводити дух. Тож вона знову зберегла самовладання і федеральний уряд змусив країни з найбільшою заборгованістю дотримуватися жорсткого курсу економії і реформ.

Меркель чітко пояснила, що її країна не зможе процвітати, якщо Європа перебуватиме в кризі, і закликала терміново підтримати Грецію, аби вивести її з боргової кризи.

"Впаде євро - впаде Європа", - заявила у травні 2010-го Меркель під час виступу в Бундестазі.

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У Греції, де у результаті різко скоротили витрати, щоб залишатися в єдиній валюті, Меркель взагалі стала ненависною фігурою і деякі критики проводили паралелі її політики з німецькою окупацією під час Другої світової війни. Наприклад, під час масових демонстрацій проти заходів жорсткої економії у Греції нерідко можна було побачити вивіски і плакати, які порівнюють Меркель з Гітлером.

У результаті її ставлення до жорсткої економії пом'якшало, а євро, хоч і балансувало на межі, та все ж змогло вижити.

"Європа зазнає поразки, коли руйнується євро. Європа перемагає, коли перемагає євро. Євро перемагає, якщо ми створимо союз стабільності, який насправді заслуговує цієї назви, тому що він підтримується міцною основою солідарності, зростання і солідарності", - стверджувала у 2012-му Меркель.

Відкриття німецьких кордонів

У 2015 році Меркель зіткнулася з одним зі своїх найбільшим викликів на посаді канцлерки, коли мігранти та біженці почали масово прямувати до найуспішнішої економіки Європи.

Оскільки кількість іноземців, які прибували до ФРН зростала, вона взяла на себе ініціативу у відкритті кордонів Німеччини, тимчасово призупинивши правила ЄС, які вимагали, щоб ті, хто потребує притулку, реєструвалися в першій країні-учасниці, до якої вони в’їхали.

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Розпад уряду та відставку їй пророкували ледь не щодня. Тоді вона кілька разів повторила вислів, який став вже знаменитим: "Ми впораємося!".

І це дійсно сталося, Меркель втрималася і, попри чималу критику та супротив, в Організації Об'єднаних Націй німецьку канцлерку відзначили за її гуманітарну позицію, а журнал Time у 2015-му визнав Ангелу Меркель "Людиною року".

Зовнішні пріоритети у політиці

На міжнародній арені візитною карткою Меркель була єдність ЄС. Сама ж канцлерка стала найпотужнішою посередницею компромісів у Європі і зіграла ключову роль в переговорах " до" та "після" голосування Британії щодо виходу з Європейського Союзу.

"Найбільша спадщина Меркель - це те, що їй вдалося зберегти ЄС разом в епоху сильного напруження, що вимагає сили політичної волі та зазвичай трохи німецьких грошей", - сказав Корнеліус .

Коли в 2005 році Ангела Меркель прийшла до німецького уряду, США були стабільним партнером для розбудови європейської безпеки. Джордж Буш був першим з чотирьох президентів Америки, з яким працювала Меркель. Її уряд приділяв першорядну увагу трансатлантичним відносинам і культивував традиційно тісні відносини між Німеччиною і США.

Джордж Буш тримає за руку Ангелу Меркель під час групового фото на саміті G8 у 2006 році

Барак Обама був президентом США, з яким Меркель розділяла аналогічні політичні погляди. Це також свідчила їхня неформальна бесіда, якою вона насолоджувалася з ним під час зустрічі "Великої сімки" в 2015 році в Німеччині, яка відбулася в Ельмау біля підніжжя гірського хребта Веттерштайн в Альпах.

Агела Меркель з Бараком Обамою під час саміту G7 у 2015 році / Associated Press

Ангела Меркель вітається з Бараком Обамою / Associated Press

Утім, прихильність Меркель до Штатів не завадила їй критикувати Дональда Трампа, президентство якого виявилися серйозним випробуванням на витривалість німецько-американських відносин. Між багатостороннім німецьким підходом і політикою Трампа майже не було загальної основи.

Щорічний саміт очільників урядів провідних держав світу в Квебеку в 2018 році

Ця відома світлина, яку зроблено на саміті G7 в Квебеку в 2018 році, ілюструє відносини між урядами Німеччини та США в ті роки. Зокрема, тоді Трамп заявив, що США домагатимуться відновлення участі Росії на самітах вищого рівня, яку позбавили цієї можливості у 2014 році за агресію в Україні, а також закликав інші країни не зважати на окупацію українського Криму і Україну, назвавши її "однією з найкорумпованіших країн у світі".

Примітно, що після перемоги Джо Байдена на американських виборах у 2021 році, новий президент США запросив Меркель до Вашингтона першою з очільників урядів європейських країн і назвав її політичну діяльність історичною.

Також протягом десятиліть Німеччина підтримує дуже особливі відносини з Францією. Це також відображено у довірі Меркель до французьких президентів, від Жака Ширака до Еммануеля Макрона.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон

Меркель безкомпромісна, коли мова заходить про цінності західного світу. Вона просувала і модернізувала цінності демократії, прав людини, рівності, свободи вираження думок і зборів тощо.

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Протягом останнього року своєї каденції Меркель вклала всю енергію в поглиблення економічних зв'язків Німеччини та Європи з Китаєм, проштовхнувши інвестиційну угоду з Китаєм наприкінці минулого року.

Українське питання і позиція щодо Росії

Стосунки Ангели Меркель з Володимиром Путіним почалися під знаком собаки. Під час свого першого візиту до Москви на посаді канцлерки Меркель отримала в подарунок маленького іграшкового собаку. Саме псів німецька канцлерка боїться найбільше і про, що за даними New York Times, Путін був проінформований.

Загалом же у відносинах з РФ Меркель ставила прибуток вище принципів і бажання зберігати контакти з Москвою, що б не сталося. Так, вона критикувала РФ за окупацію українського Криму, але знайшла спільну мову з Володимиром Путіним щодо захисту російського "Північного потоку-2", який підвищує ризики вторгнення РФ до України, в обхід котрої і зводять трубопровід.

Водночас вона одразу після окупації українського Криму закликала Захід до рішучої відповіді, наголосивши на підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, підтримала економічні санкції проти РФ за агресію в Україні і долучилася до переговорів в "нормандському форматі", щоб спробувати урегулювати війну на Донбасі. Але, аби вплив санкцій на російську економіку став очевидним, потрібен час, а на радикальніші заходи щодо Росії Німеччина так і не пішла.

А також саме Німеччина прийняла опозиціонера Олексія Навального і заявила про отруєння його "новою покращеною" версією хімічної речовини групи "Новачок".

Китай

Щодо Китаю, то Меркель спершу ставилася до нього критично. Вже у 2006 році вона запросила Далай-ламу до Берліна (який після введення китайських військ вимушено живе в Індії і вважається у буддистів символом тибетського супротиву), чим викликала шквал критики від представників офіційного Пекіна.

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Та після цього вона активізувала комерційні зв'язки з Китаєм із майже щорічними візитами до столиці КНР і за останнє десятиліття країни настільки розвинули економічні відносини, що в 2016 році Китай став найбільшим торговим партнером Німеччини, випередивши США.

"У Німеччині ми пережили золоте десятиліття, головним чином тому, що як країна-експортер ми отримали вигоду з росту в Китаї і на інших азіатських ринках", - сказав нещодавно очільник Deutsche Bank Крістіан Сьюінг.

Клімат і Фукусіма

За канцлерства Меркель у німецькому парламенті регулярно обговорювалася кліматична криза. Так, Фукусіма і поетапна відмова від ядерної енергетики, ймовірно, були одними із далекосяжних її питань. Зокрема, після катастрофи на атомній електростанції Фукусіма в Японії в 2011 році Меркель оголосила своєму уряду, що ядерна енергетика буде поступово припинена в Німеччині.

Загалом протягом останніх 16 років Бундестаг ухвалив низку законів, спрямованих на просування поновлюваних джерел енергії. Водночас, екоактивісти вважають, що ці заходи запізнілі і недостатні. Наприклад, парламент ФРН лише в 2020 році підтримав повну відмову Німеччини від виробництва електроенергії за допомогою вугілля не пізніше кінця 2038 року.

Пандемія

Пандемія принесла ще більше проблем до політики Меркель. Коли навесні 2020 року вона побачила, як стрімко зростає кількість загиблих від коронавірусу в Італії та Іспанії, вирішила об'єднати зусилля з президентом Франції Еммануелем Макроном для запуску спеціального фонду відновлення від пандемії, який мав на меті розподіляти гранти ЄС серед країн-членів і мав фінансуватися за рахунок єврооблігацій.

А от суворі карантинні заходи, які Меркель запровадила у березні 2020 року для контролю поширення COVID-19, спровокували масові акції тих, хто був проти обмежень. Їхні демонстрації жорстоко розганяла поліція і світлини цих фактів викликали великий шок у пресі та суспільстві.

Проте нині ми бачимо, як Німеччина з мінімальними втратами виходить з коронавірусної кризи, з попередніми викликами Меркель теж, в цілому, впоралася. І саме пандемія дозволяє Меркель піти на високій ноті. Адже, за словами експерта порівняльної політики Доктора Кнеєра, німці під час пандемії "почувалися з нею дуже комфортно. Вони сказали: "Ми не хочемо іншого лідера, крім неї".

Цікаві факти

Говорячи про Меркель, не можна не згадати її барвисті піджаки, які є однією з візитівок канцлерки. Завдяки цьому елементу гардеробу, політикиню, як правило, можна легко помітити на групових фотографіях, зроблених на міжнародних конференціях.

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У Меркель є звичка — складати руки "ромбиком" (його ще називають "будиночком"), який став її фірмовим жестом. Цей жест політикині називають "ромб Меркель".

Associated Press

Про Меркель написано десятки книг, її критикували і нею захоплювалися, а її спадщина для більшості залишиться синонімом стабільності. Вона також стала зразком для наслідування в тому, як з гнучкістю і обережністю у своїх рішеннях долати кризи. Але нині замість "мами" Меркель у німців може з'явитися "тато" Шольц. Хто є потенційним наступним канцлером Німеччини, читайте за цим посиланням.

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У неділю, 26 вересня, у Німеччині відбулися парламентські вибори, після яких країна отримає нового канцлера.

Які партії пройдуть у наступний, 20-й, Бундестаг, у кого найбільше шансів стати канцлером і як це відіб'ється на відносинах Німеччини з Україною, читайте тут.

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