Кінець "епохи Меркель": хто і коли стане наступним канцлером Німеччини

Два основні кандидати на посаду канцлера ФРН — Армін Лашет від партії Меркель і Олаф Шольц від соціал-демократів.

У Німеччині відбулися парламентські вибори. За їхніми результатами, перемогла Соціал-демократична партія Німеччини. Однак кандидат від партії Меркель Армін Лашет теж заявляє про канцлерські амбіції. То хто ж стане наступним канцлером і коли? І що результати виборів в Німеччині означатимуть для України.

Про це з Берліна розповіли наші кореспондентки Наталка Фібріг та Яна Слєсарчук, йдеться 27 вересня у сюжеті ТСН.19:30.

Вибори відбулися і переможець все ж таки один. Більшість голосів, нехай із мінімальним відривом, отримала Соціал-демократична партія Німеччини. Їхній кандидат у канцлери — Олаф Шольц. А результат за попередньою офіційною інформацією – 25,7 відсотків голосів. І Олаф Шольц одразу заявив — це означає, що саме він має стати канцлером, а його партія – формувати уряд. Підрахунок голосів уночі міг змінити результат, однак цього не сталося. Соціал-демократи залишилися першим номером серед усіх партій, що проходять до парламенту.

А от у рідного Ангелі Меркель блоку ХДС/ХСС — повний розгром. Вони набрали 24% голосів. Так, це всього два відсотки менше, ніж соціал-демократи. Однак це історично найгірший результат блоку! На попередніх виборах Меркель набирала 33%, і це було після міграційної кризи, після теракту, який скоїв біженець у Берліні, коли канцлерку освистували на площах і вулицях. Однак варто були Меркель піти і в партії все посипалося. Тепер кандидата від ХДС/ХСС Арміна Лашета вже критикують навіть свої і вимагають відставки. За такої ситуації Армін Лашет обрав гру — все або нічого. Він також буде намагатися сформувати більшість довкола себе. А якщо не вийде, то його політична кар’єра однозначно завершена.

"Виборці які обрали ХДС/ХСС, хочуть, щоб ми взяли на себе відповідальність і очолили уряд. І ми переконані, що уряд, який очолить наш Блок, це найкраще для Німеччини", — заявляв Лашет.

Тож канцлера в Німеччині зроблять дві інші менші партії — "Зелені" і ліберали, які набрали майже 15 і 11 відсотків. Кому вдасться домовитися з цими партіями і отримати їхню підтримку і голоси, той і стане наступним канцлером.

Новини світу: кінець епохи Меркель – хто і коли стане наступним канцлером Німеччини

Однак дуже схоже, що це таки буде Олаф Шольц. У Німеччині говорять, наступна влада має бути урядом переможців, а не лузерів. А цього разу це точно не ХДС/ХСС. Він Ангели Меркель тиша, результати виборів вона ніяк не коментує.

Тож запам’ятаємо це ім’я: Олаф Шольц, можливий канцлер найпотужнішої країни Євросоюзу. Тепер час політичних консультацій, домовлятися можуть місяцями. Уряд обіцяють затвердити до Різдва. А це означає, що не відпускають поки Ангелу Меркель на пенсію, вона працюватиме з приставкою "виконувачка обов’язків".

На фотографії, зробленій 30 років тому, молода Ангела Меркель у прибережній халупі на острові Рюген у Балтійському морі розмовляє з риболовами. Ганс-Йоахім Буль був одним із них. Чоловік народився і виріс на морі, а рибу на Балтійському морі ловив ще його дід. 30 років тому до риболовів на берег прийшла незнайома жінка. Казала, хоче стати депутатом.

Понад 30 років підряд ось це ганзейське місто Штральзунд обирало Ангелу Меркель депутатом парламенту. Тут вона 8 разів обиралася по прямому депутатському мандату. У місті не стоять лавки із написом — "від вашого депутата Меркель". Однак тут її добре знають. За роки на посаді канцлера вона не тільки переймалася міжнародними кризами, але доволі часто відвідувала свій виборчий округ.

"Я прекрасно пам’ятаю часи свого ж уряду, куди входила моя партія. Це був уряд канцлера Герхарда Шредера та віце-канцлера Йошки Фішера. Як ці самозакохані чоловіки сиділи в урядовій ложі і я горіла від сорому, наскільки принизливо і відверто вони насміхалися над Меркель", — розповідає Марілуїзе Бек, колишня депутатка Бундестагу.

Однак дуже скоро спокійна і прагматична Меркель стала головним кризовим менеджером Європи. Фінансова криза 2008 року зробила з канцлерки кризового менеджера. Колись Меркель сама сказала – як дивно, що вона досі популярна попри всі міжнародні кризи. Дипломатичні здібності Меркель і вміння знайти компроміс зробили з неї головного переговорника в Європі, а для німців вона стала символом стабільності.

Позиції канцлерки серйозно підкосила тільки криза міграційна, коли у 2015 році вона вирішила відкрити кордони для сирійських біженців. Для частини населення це була майже зрада.

Головним менеджером по подоланню кризи Меркель стала і для України після 2014 року. Вона довго і виснажливо веде переговори щодо Мінських угод. Часто прийматиме в себе українських лідерів і 4 рази сама приїде до Києва. Заслуга Меркель перед Україною точно в тому, що німецьке суспільство тепер має значно більший інтерес до України, німці набагато більше знають про Україну. Україна довгий час була пріоритетом зовнішньої політики Німеччини. Однак треба визнати, що врешті Меркель залишила поганий імідж Німеччини в Україні, бо підтримала "Північний потік-2".

За 16 років на посаді у Німеччині виросло ціле покоління, яке знає тільки канцлерку Ангелу Меркель. Риболов, що так давно знає Меркель, впевнений — дуже швидко німці почнуть сумувати за своєю канцлеркою.

Хто є потенційним наступним канцлером Німеччини, читайте за цим посиланням.

Нагадаємо, що в неділю, 26 вересня, у Німеччині відбулися парламентські вибори, після яких країна отримає нового канцлера.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання