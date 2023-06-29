Кінець епохи пандемії коронавірусу: яку статистику в Україні залишив по собі COVID-19

Від 1 липня в Україні завершується дія карантину та режиму надзвичайної ситуації, які запроваджували через COVID-19, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну.

За ці роки, наголосив він, українські служби відпрацювали механізми реагування, які знадобилися під час повномасштабної війни. Водночас Всесвітня організація охорони здоров'я про кінець пандемії COVID-19 заявила ще два місяці тому.

Епідемія коронавірусу розпочалася наприкінці 2019 року в Китаї. Почала стрімко ширитися й за лічені місяці охопила всю планету. Уже в березні перший випадок інфікування зафіксували й в Україні. Відтоді на коронавірус в Україні перехворіли 5,5 мільйонів людей, понад 112 тисяч не змогли подолати недуги.

Вакцинуватись двома дозами від COVID-19 змогли понад 15 мільйонів українців.

Зазначимо, що дії карантину і режиму надзвичайної ситуації не означає, що вірус зник. Так, в період із 12-18 червня цього року, у понад 1300 людей, серед яких 102 дитини і 25 медиків, зафіксували коронавірус. Таку статистику оприлюднив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Тож людей, які можуть бути в зоні ризику через отримання ускладнень від хвороби все ж радять вакцинуватись.

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