Кінець історії: у Києві на Лютеранській зачиняється культова букіністична крамниця (відео)

Тепер крамниця перейде в Інтернат.

У Києві на вулиці Лютеранській зачиняється культова букіністична крамниця. Причина – не коронавірус, не криза й навіть не відсутність попиту на книжки. Місто просто відмовило в продовженні оренди. Як так вийшло і чому ми втрачаємо історію наших міст – у сюжеті "Сніданку з 1+1" за 9 лютого.

Вулиця Лютеранська,4. Самісінький центр Києва. І ця крамниця – маленький підвал, захований у дворику цього будинку. З 2001 року він працював під вивіскою "Букініст-центр".

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Власник крамниці – відомий київський книголюб Едуард Якович Линдін.

"Крамниця букіністична чим сильний – у ній є будь-яка література. 18 століття, 19 століття, 20. Художня. Історична… В інших крамницях цього нема", - наголошує власник

Маленький за розмірами, але великий за значенням культурний книжковий центр. Принаймні так кажуть київські книголюби. Сюди можна прийти та знати будь-яку книгу, поставити будь-яке запитання і просто поговорити з такими ж книголюбами, як сам.

Перша річ, яку сказав "Сніданку" Едуард Якович, якщо ви прийшли мене захищати, ви можете навіть не діставати камери, захищати мене непотрібно.

І він абсолютно не звинувачує комунальне підприємство, бо так і каже: вони просто виконавці. Які так само не хочуть виганяти зразкових орендарів, які 21 рік справно платили та підтримували приміщення в належному стані. Часи змінюються, правила змінюються, які й поставили комунальників у такі умови. Великий орган десь там вгорі – Кабінет міністрів – визначив нові тарифи для оренди держвласності. І запровадив обов’язковий аукціон. У масштабах всієї країни – це корисно і принесе великі доходи. У масштабах цієї крамниці… ми втрачаємо речі, які роблять наші міста такими, якими ми їх любимо. До таких речей потрібен індивідуальний підхід.

У підсумку, Едуард Якович вже й сам не хоче тут залишатися. Логіка така: якщо чиновник вказав на двері один раз, він може зробити це й вдруге. А йому вже 76, і сил боротися за холодне приміщення та ще й без вбиральні – вже немає.

У Линдіна є його YouTube-канал, де він розповідає про різну літературу. Різні жанри. І збирає сотні, а й іноді тисячі переглядів.

А справу він свою не залишить. У букініст-центру є сайт. І надалі Едуард Якович планує продавати книжки там та відправляти їх поштою. І от в чим дійсно йому можна допомогти – зайти на його сайт і обрати, що вам до вподоби.

Кінець історії: в Києві зачиняється культова букіністична крамниця

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