Плачуть, гніваються і впадають у депресію: російські блогери в істерії "хоронять" Instagram (відео)

Плачуть, гніваються і впадають у депресію: російські блогери в істерії "хоронять" Instagram (відео)

Громадяни країни-агресорки, яка напала на Україну і вбиває мирних людей, прощаються з Instagram.

У Росії, яка напала на Україну, знищує інфраструктуру, цивільні будинки і вбиває мирних людей, від 14 березня заборонять популярну соціальну мережу Instagram через заклики до насильства щодо росіян. Відповідну вимогу направила Генпрокуратура РФ до Роскомнагляду, позбавивши, таким чином, інста-блогерів з Росії, які й так втрачають доступ до популярних соцмереж, зокрема, Tiktok, головного заробітку, адже Instagram для багатьох став майданчиком для просування.

І поки в російських інфлюенсерів є лічені години, щоб насолодитися доступом до Instagram, вони активно записують сльозливі відео, на яких у розпачі розповідають, що просто не уявляють свого життя без соцмережі.

ТСН.ua розповідає, як популярні блогери з Росії у сльозах масово прощаються з Instagram.

Блогери з РФ нині не приховують свого смутку - вони масово записують обурливі "сторіз", скаржачись на рішення, публікують прощальні пости, а також вигадують різні способи, як обійти путінську заборону.

Утім, проаналізувавши контент російських блогерів за останні 24 години, ми так і не знайшли жодної згадки в їхніх публікаціях про першопричину блокування Instagram в РФ.

І поки російські селебрітіс зазнають чималого фінансового краху, користувачі в коментарях зазначають, що блогерам тепер доведеться змінити сферу діяльності і піти працювати.

Тим часом, популярний "ютубер" Микита Лол, сторінка якого в Instagram, налічує 157 тисяч підписників, опублікував світлину зі сльозами на очах (зазначивши, що це, мовляв, фотошоп) і попрощався із аудиторією.

"Немає слів передати те, що відбувається. Інтернет був для мене всім: роботою, розвагою, пошуком ідей і т.д. Але, на жаль, світ похитнувся і вже все неминуче", - пише він.

Співачка Ольга Бузова, яка має 23,3 мільйона підписників в Інстаграмі, опублікувала прощальний пост, у якому висловила сподівання, що не втратить своєї численної аудиторії.

"Зараз пишу пост і плачу. Сподіваюся, це все не правда, і ми залишимося тут", - бідкається Бузова.

Тим часом Ксенія Собчак, яка, до слова, перебуває у базі українського сайту "Миротворець" за незаконне відвідування анексованого Криму в 2014 році, взагалі у зв'язку з блокуванням Instagram вбралася у чорний лук, влаштувавши так званий траур.

Ольга Ломакіна опублікувала "сторіз" щодо блокування Instagram в РФ, в якому сказала: "Новина не дуже приємна, тому режим SOS".

Співак Єгор Крид також записав прощальне "сторіз", в якому зазначив, що йому не вистачатиме своїх підписників.

Блогерка Аліна Акілова, у якої 1,4 млн підписників, присвятила соцмережі окремий пост, в якому із сумом написала:

"Нам час розлучатися... Найближчим часом Інстаграм відрубають на території РФ. За 7 років я стільки всього разом з вами прожила...", - написала вона, опублікувавши, попри смуток, досить святкову світлину.

Прощання інших популярних у країні-агресорці російських блогерів: