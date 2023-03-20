Кінець Путіна та війни вже близький: експерт пояснив, чому диктатор РФ раптово вирішив відвідати Маріуполь і Крим

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, що так званим турне окупованим Кримом та Маріуполем російський злочинець Володимир Путін готує суспільство до "жестів доброї волі".

Таку думку експерт висловив в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

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"Назвемо це "остання гастроль". Одразу після того, як Путін отримав подарунок у вигляді ордеру на розшук за скоєні військові злочини від Міжнародного кримінального суду, він фактично є військовим злочинцем. Він є людиною, з якою спілкування не має сенсу, як і спілкування з Гітлером під час Голокосту. Не кожна країна і не кожен лідер може собі дозволити спілкуватися з військовим злочинцем. Але він в історію увійшов саме так. Свій кривавий шлях він розпочав вже давно, але на міжнародному рівні - це нове його досягнення", - розповів він.

На думку Коваленка, Путін усвідомлює, що на сьогодні російські окупанти не мають достатньо сил і засобів для того, щоб стримувати території, які вони захопили 2014 та 2022 року.

"Поступово наближається саме той час, коли вони вимушені будуть робити один жест доброї волі за іншим для того, щоб заспокоїти, в першу чергу, внутрішнього споживача інформаційного фастфуду. Путін і зробив це, аби не тільки пропіарити себе як сміливого й дієвого лідера, який сьогодні в Криму, а завтра в Маріуполі. Але не було під час його вояжів великих натовпів із російськими прапорами та портретами Путіна, які його зустрічали, закидали його лімузин квітами тощо. Все пройшло досить тихо, без ажіотажу, пафосу. Навіть у Маріуполь він приїхав вночі, десь знайшли трьох колаборантів — сепаратистів-ждунів, які «дочекалися». І саме їх продемонстрували як місцевих жителів, які захоплюються Путіним. Це навіть середньостатистичному споживачу інформаційного фастфуду десь під Магаданом зрозуміло, що все йде не за планом. Отже, це остання його гастроль. Він розуміє, що в нього наступного разу може й не бути", - наголосив оглядач.

Коваленко такі візити зараховує до "елементу конвульсії: "Зараз ми будемо спостерігати за конвульсіями цього режиму, цієї системи і фактично вони демонструють, що кінець для Путіна вже близько, як і для самої війни. Це розуміють і в командуванні російських окупаційних військ".

Нагадаємо, в неділю, 19 березня, у пропагандистських ЗМІ з’явилася інформація про те, що Путін відвідав тимчасово окупований Маріуполь. В місті, яке вщент зруйноване росіянами, він показово побував у мікрорайоні Невський, де окупанти нібито зводять нові будинки замість знищених. На кадрах видно, що Путін прилетів туди чи то пізно ввечері, чи вже вночі. Гауляйтери диктатора не супроводжували, як повідомляє радник міського голови Петро Андрющенко. Днем раніше, 18 березня, Путін з нагоди 9-річчя анексії Криму побував на півострові. Варто сказати, що за всі 9 років окупації він жодного разу не прибув до Луганська чи Донецька, та й у Криму він буває не дуже часто.

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