Кінець, "заморозка" чи активний наступ: чого очікувати на фронті в Україні 2024 року - сценарії війни

За прогнозами експертів та високопосадовців, Росія не зупиниться і буде продовжувати активні бойові дії.

Повномасштабна війна в Україні триває майже два роки. Збройним силам за цей час вдалося звільнити значну частину окупованих територій, однак за останні місяці ситуація на фронті суттєво не змінилися.

Тож чого очікувати 2024 року - читайте різні сценарії війни від українських та західних експертів, військових, керівництва у матеріалі ТСН.ua.

Українські сценарії розвитку подій на фронті

Окупанти визначили нову ціль - ГУР

За даними воєнної розвідки, Росія визначила знищення української системи ППО, авіації, об'єктів оборонно-промислового комплексу як одну із пріоритетних цілей. Вони намагатимуться недопустити нарощування виробництва і посилення спроможностей Збройних сил.

"Всі умови для проведення мобілізаційних заходів у них створені, зокрема і на законодавчому рівні. Облік військовозобов'язаних є. Плани щодо формування і відновлення, наприклад, Ленінградського та Московського військових округів теж є. І це все буде впливати на мобілізаційні потреби їхніх збройних сил. Всі умови для проведення мобілізації в будь-який час у Росії створені", - сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна.

Також він додав, що російська армія буде продовжуватимуть спроби досягти якихось успіхів на фронті, зокрема вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Це є однією зі стратегічних цілей Москви так званої "СВО".

"Друге, що вони зараз будуть робити (і це вже ми бачимо по тих документах, які є в нашому розпорядженні) – це втримання захоплених територій, які наразі перебувають під тимчасовою окупацією: Херсонська, Запорізька області і частина Харківської області", - сказав він.

ЗСУ на фронті / Фото: Associated Press

Україна готує план оборони - Умеров

У Міністерстві оборони розповіли, що вони готують на цей рік план оборони.

"Ми повинні дивитися, як буде діяти ворог. Ми робимо план оборони, обговорюємо ці питання з партнерами і плануємо продовження співпраці. Питання підтримки фінансової або іншої буде постійно, доки ми не запустимо свою економіку", - сказав міністр оборони України Рустем Умєров.

Росіяни намагатимуться "відкушувати" територію невеличкими клаптиками - експерт

Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Сергій Грабський вважає, що російська армія буде продовжувати "прогризатись" в оборону ЗСУ та намагатимуться "відкушувати" територію невеличкими клаптиками. У планах ворога, на його думку, – це ліквідація Роботинського виступу і зони дій українських військ на лівобережжі Херсонщини.

"Вони будуть і надалі прогризатись у нашу оборону, будуть намагатися відкушувати невеличкими клаптиками нашу територію, як вони діяли протягом 2022-2023 років. Вони до Бахмута 45 кілометрів йшли 400 днів, але вони пройшли ці кілометри. Не можна сказати, що вони вели безуспішні дії. В їхніх розрахунках ці дії успішні, тому що для них рівень втрат, або як ми кажемо больовий поріг, є абсолютно іншим", - сказа Грабський в інтерв’ю "РБК-Україна".

Чи закінчиться війна в Україні 2024 року

Історик Ярослав Грицак підкреслює, що фронт дуже важливий, але не тільки він визначає долю, тому що в затяжних війнах дуже важлива міцність тилу. А це, своєю чергою, залежить від допомоги Заходу. "Бо врешті-решт війна не закінчується вирішальною військовою перемогою чи воєнним парадом, а котра сторона не буде мати сил нести тягар війни. І це кінчається колапсом одної сторони. Це не тільки українські внутрішні реформи, але й Захід сам має реформуватися. Питання, наскільки достатньо швидко реформуватимуться, як нам потрібно, чи будуть виконувати свої обіцянки",- сказав історик в розмові Радіо Свобода. Також читайте "Вічна війна з Росією": експерти назвали умови, за яких Путін виведе війська з України Окупанти будуть наступати - Коваленко Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у коментарі ТСН.ua розповів, що, на його думку, в першій половині 2024 року українськими силами оборони вестимуться переважно оборонні дії. А окупанти вестимуть наступ, бо їм треба піднести "перемоги" до виборів президента РФ.

"До початку так званих президентських виборів у Росії (заплановані на березень – Ред.) окупанти повинні виконати норматив – піднести Путіну якусь велику перемогу. Тому вони й наступатимуть. Але після того, як закінчаться вибори, у них розпочнеться мобілізація, вони почнуть компенсувати втрати. Так чи інакше, але виникне оперативна пауза", – зазначив Коваленко.

Втім, у другій половині 2024 року дійсно можуть відбутися зміни на фронті, однак за умови, що Україна скористається "оперативною паузою" окупантів після президентських виборів.

"Перша половина 2024 року – це будуть саме оборонні дії. І фантазувати щодо якогось зламу та якоїсь швидкої великої перемоги я б не поспішав. Цей рік буде більше орієнтований на виснаження росіян, саме на виснаження. А вже за результатами 2024 року можна буде говорити про те, чого нам очікувати далі", - додав він.

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Прогнози розвитку війни від Заходу

Війна в Україні затягнеться

Аналітикиня Королівського коледжу Лондона Барбара Занчетта вважає, що перспективи закінчення війни в Україні залишаються невтішними, оскільки позиції Путіна порівняно з минулим роком сильніші.

"Ситуація на полі бою є невизначеною. Наступ України, схоже, зупинився. Але і російського прориву теж не було. Зараз результат війни більш ніж будь-коли залежить від політичних рішень, ухвалених за багато кілометрів від її центру – у Вашингтоні та Брюсселі. Дивовижна єдність, яку Захід продемонстрував 2022 року та дотримувався весь 2023-й, починає коливатися", - зауважила вона для BBC.

На її думки, коливання західних політиків та лідерів підбадьорюють Путіна. Його останні публічні виступи та зухвалі заяви демонструють, що Росія готова до затяжної війни.

"Цілком імовірно, що війна затягнеться на весь 2024 рік, але вона не може тягтися вічно", - припускає західна аналітикиня.

ЗСУ на Авдіївському напрямку / Фото: Getty Images

Росіяни можуть знову спробувати просунутись по всьому фронту

Колишній генеральний директор Королівського об'єднаного Інституту оборонних дослідження Майкл Кларк не виключає, що окупаційні війська можуть знову спробувати просунутись по всьому фронту, якби захопити як мінімум весь Донбас.

Тим часом Україна, ймовірно, спробує скористатись своїм успіхом в Чорному морі. Він зазначає, що "Київ також, можливо, спробує влаштувати росіянам ще більше військових сюрпризів, щоб вивести їх з рівноваги".

"Але по суті 2024 рік виглядає як рік консолідації і для Києва, і для Москви. Росії не вистачає ні технічних, ні людських ресурсів, щоб розпочати стратегічний наступ. Вона зможе зробити це не раніше, ніж навесні 2025 року. Перебіг цієї війни у 2024 році визначатиметься в Москві, Києві, Вашингтоні, Брюсселі, Пекіні, Тегерані та Пхеньяні більше, ніж в Авдіївці, Токмаку, Краматорську чи на будь-якому іншому спустошеному полі битви уздовж лінії фронту", - вважає він.

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Росія намагатиметься утримати окуповані території - американський генерал-лейтенант

Колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес для BBC заявив, що цьогоріч окупаційна армія зробить усе можливе, щоб утримати захоплені землі та зміцнити свою оборону. Ба більше вона сподівається, що Захід відступить від України.

Колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес / Фото: Associated Press

"Але Україна не зупиниться. Вона бореться за своє виживання і розуміє, чого чекати від Росії, якщо вона переможе. Дедалі більше європейських країнах говорять про збільшення допомоги на тлі страху, що рішучість з боку США згасне",

Також, на його думку, до початку літа Україна вперше зможе використати американські винищувачі F16, це покращить її здатність протистояти ворожій авіації та зміцнить протиповітряну оборону.

Нагадаємо, український військовий розкрив правду про Авдіївку, де зараз тривають важкі битви.

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