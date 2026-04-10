Кінець епохи дешевого проїзду: чому та на скільки піднімуть тарифи у Києві

Проїзд у громадському транспорті Києва може суттєво здорожчати

У Києві здорожчає проїзд у громадському транспорті. Про плани щодо перегляду тарифів заявив мер Києва, а профільні департаменти мають підготувати розрахунки нових тарифів на основі економічного обґрунтування. Тож вже найближчим часом слід чекати нових тарифів на проїзд у метро та наземному транспорті.

А обіцяли не змінювати вартість проїзду до кінця війни

Зараз вартість проїзду у Києві становить 8 гривень (якщо придбати 50 поїздок, то ще дешевше — 6,20 грн за поїздку), вона є найнижчою в Україні і не змінювалася від 2018 року, хоча міські чиновники намагалися її переглянути до та після епідемії коронавірусу.

А вже під час війни у стінах КМДА неодноразово заявляли, що тарифи на транспорт залишатимуться незмінними до кінця дії військового стану. Ймовірно, що часи таких обіцянок просто минули.

Що каже мер і до чого тут опалювальний сезон

Мер Кличко розповідає, що перегляду тарифів вимагають профспілки транспортних підприємств. А причини: здорожчання пального, електроенергії, витратних матеріалів, логістики.

Для заходів з енергетичної стійкості місту потрібні кошти. Взяти їх немає звідки, у мерії скаржаться, що держава щороку вилучає 8 мільярдів гривень. Тож, щоб знайти гроші на енергостійкість, будуть переглядати статті міського бюджету.

«Втілюючи заходи з енергостійкості міста, Київрада буде вимушена перерозподілити деякі статті бюджету столиці. А транспорт у нас є дотаційним (12 млрд грн на цей рік, до прикладу). Також держава вже багато років не компенсує, як повинна, кошти місту за безоплатний проїзд пільгових пасажирів. Ці гроші (сотні мільйонів гривень щороку) теж ідуть з бюджету Києва», — пояснює мер Києва.

Іншими словами, тарифи на проїзд піднімуть, а частину коштів, передбачених на дотацію транспорту, пустять на підготовку до опалювального сезону.

Чому зростуть тарифи на проїзд?

Деякі експерти вважають, що підняття вартості проїзду — цілком виправданий крок, мовляв, тарифи не переглядалися та залишаються незмінними з доковідних часів і чотири роки повномасштабної війни.

«Перегляд тарифів на проїзд має об’єктивні причини, це: здорожчання пального, електрики, мінімальні зарплати працівників. Тому собівартість проїзду постійно збільшується, а тариф залишається у Києві таким, яким був у 2018 році», — розповідає ТСН.ua Олександр Сергієнко, директора аналітико-дослідницького центру «Інститут міста».

Він вважає, що потреба збільшити вартість проїзду очевидна. Але підкреслює, що громадський транспорт має працювати і бути доступним для населення.

«Міста, не тільки Київ, ніколи не виходять на повну окупність вартості проїзду у громадському транспорті, бо це стратегічно важлива складова життя міста, без якого воно не існуватиме. Тому проїзд у громадському транспорті завжди був, є і буде дотаційним. Зараз київська влада шукає „золоту середину“ або ж компромісне рішення, щоб вартість проїзду була підйомною для киян. Особливо для малозабезпечених верств населення — пенсіонерів, студентів, школярів», — додає Олександр Сергієнко.

Прогноз: метро у травні по 16 гривень

На думку експерта, після перегляду тарифів вартість проїзду може зрости з 8 до 16 гривень.

«Гадаю, що було б оптимально зробити проїзд по 16 гривень. Однаково для метро і наземного транспорту — трамваї, тролейбуси, фунікулер. Звісно, що експлуатаційні видатки у них різні, але оскільки кошти йдуть з одного «котла» — міського бюджету, то це немає принципового значення», — каже експерт.

Він підкреслює, що собівартість поїздок є набагато більшою, але сумнівається, що місто буде піднімати вартість проїзду до такого рівня.

«Зараз йдеться про компромісний варіант, щоб люди могли користуватися транспортом. Звісно, що транспортні підприємства ще мають озвучити кошторис поїздок. Будуть громадські обговорення, які триватимуть певний час. Ймовірно, що нові тарифи на проїзд Київ отримає до початку літа», — каже Олександр Сергієнко.

Собівартість проїзду в київському метро

Цікаво, що у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА поки не називають собівартість поїздок у метро та у наземному транспорті. Раніше озвучувались такі цифри:

На 2021 рік собівартість поїздки в метрополітені була 22 грн, а в наземному транспорті — 22,20 грн .

На 2024 рік собівартість поїздки в метрополітені становила 36,90 грн, а в наземному транспорті — 26,22 грн.

Зараз, за неофіційною інформацією, собівартість поїздки в метро 45 гривень.

Безкоштовний транспорт — чому для Києва це диво?

На думку Дмитра Беспалова, експерта із транспортного планування, тариф для проїзду у громадському транспорті не має бути економічно обґрунтованим або необґрунтованим, особливо у нашій країні.

«Собівартість перевезень одного пасажира, це співвідношення всіх витрат підприємства до кількості пасажирів, які ним обслуговуються. Ще до війни цифри щодо собівартості поїздок у Києві називалися від 21 до 24 гривень. А зараз собівартість перевезення одного пасажира враховуючи ріст цін на паливо, електрику та інфляцію, може легко перевищувати 30 і 40 гривень», — розповідає ТСН.ua Дмитро Беспалов.

Міські чиновники та мер заявляють, що громадський транспорт Києва — дотаційний. На думку Дмитра Беспалова, за такою логікою можна казати, що і поліція у нас дотаційна.

«Громадський транспорт, як і поліція не дотаційні, вони суспільно важливі. Громадський транспорт — виконує суспільно важливу функцію — довозить людей до місць праці і йому немає альтернатив. Тому в муніципалітетах європейських міст, розуміючи цю важливу функцію, зробили так, що пасажир платить частину собівартості, а іншу частину оплачує платник податків. У різних країнах ці частини відрізняються. Наприклад, у країнах Балтії є міста, де пасажир взагалі нічого не платить — за все платить платник податків, там проїзд безоплатний. Є міста, де 70% платить пасажир, а 30% платник податків», — каже Дмитро Беспалов.

Політичні аспекти та рівняння на тарифи у Львові

На його думку, така система оплати була б більш прозорою і ефективною для Києва. І це б, до речі, позначилося на якості послуг громадського транспорту.

«На жаль, у нас питання тарифів на проїзд у транспорті — це політичний процес. Насправді чиновники будуть дивитися на діру у бюджеті Києва, бо вже розуміють що є серйозні витрати до нового опалювального сезону. Тому цілком реально, що з дотацій на громадський транспорт, а він складає 12 мільярдів гривень, якусь частину, наприклад, 5 мільярдів пустять на підготовку до опалювального сезону», — каже Беспалов.

Але, на думку експерта, перед цим чиновники будуть обов’язково дивитися на витрати щодо ремонтів на кшталт Харківського шосе за 1,4 мільярда чи добудови метро на Виноградар.

«Я не здивуюся, якщо частину коштів можуть пустити на черговий скляний міст або фонтан на Бессарабській площі. Але повернемося до тарифів. Гадаю, що міські чиновники обов’язково координуватимуться з приватними перевізниками маршруток у Києві, бо вони пов’язані, тому принаймні подивляться на ціни в маршрутках, а вони вже підняли вартість до 20 гривень. Будуть також дивитися на інші міста України, зокрема на Львів, де найдорожчий проїзд у громадському транспорті — разова поїздка коштує готівкою 25 гривень і ведеться дискусія про збільшення до 30 гривень. Такі міста як Тернопіль, Івано-Франківськ теж підняли тарифи на проїзд. Київ це обов’язково вивчить і врахує», — каже Дмитро Беспалов.

30 або 20: два сценарії з тарифами на проїзд у Києві

Після цього експерт вбачає два сценарії розвитку подій. Перший — виходитиме виключно з політичної логіки.

«Наш мер — політик. А у політиків вважається, якщо щось треба зробити погане, а підняти тарифи — це погано, з точки зору політики, бо це б’є по рейтингам. Тому це треба робити швидко і одразу. Це означає, що у Києві можуть підняти тарифи на проїзд на виріст, тобто поставити його вищим ніж потрібно, навіть вище ніж у Львові, тобто 30 гривень. Може бути навіть і таке. Тут головне зробити це одразу, щоб під можливі вибори не довелося знову піднімати тарифи на проїзд», — прогнозує Дмитро Беспалов.

Другий сценарій, який на думку експерта більш вірогідний, це якраз «золота середина».

«Можуть вивести середнє число, тобто врахувати вартість тарифів по Україні, вартість проїзду у приватних київських маршрутках. Тому, як на мене все вказує на новий тариф у 20 гривень для метро та наземного транспорту. Цей сценарій мені видається найбільш вірогідним. Але я зовсім не виключаю і першого варіанту», — зауважує Дмитро Беспалов.

Коли зростуть тарифи на проїзд у Києві?

Щодо часу запровадження нових тарифів на проїзд, то на думку експерта, місто може зробити це і за місяць, якщо підуть шляхом порушень регуляторних державних процедур. А таке цілком можливо, враховуючи натягнуті стосунки центральної влади та КМДА. Тобто на шляху до нових тарифів можуть виникнути перепони.

«Київ вже підняв тарифи на паркування, порушивши державну регуляторну процедуру. Тому нові тарифи на проїзд у громадському транспорті теж можуть швидко запровадити в обхід проходження певних процедур. Звісно, що можуть бути звернення громадян до суду, але поки суд розгляне звернення, поки зупинить дію цих тарифів — пройде багато часу», — підсумовує експерт.