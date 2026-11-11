"Кінець звичного життя": експерти відверто оцінили ідею уряду звести понтонні мости у столиці

Росія завдає ударів по мостах / © Getty Images

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Перші альтернативні переправи через Дніпро у Києві можуть запрацювати вже на початку року. Про це повідомляв Микола Калашник, міністр інфраструктури й відновлення. Загалом в Україні планують звести 21 переправу.

Чи допоможуть альтернативні переправи уникнути ізоляції берегів Києва — з'ясовувала кореспондентка ТСН Валентина Доброта.

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Щоденне митарство киян: п'ять годин у дорозі та проблеми з метро

Для мільйонів киян це щоденний виклик: спочатку наздогнати та втиснутися в автобус, а потім у неймовірній автомобільній пробці, розтягнутій на не один кілометр, — перетнути Південний міст через Дніпро. У бік центру відкрито лише одну смугу, і це тільки після того, як на лівому березі здолаєш перешкоди у вигляді ремонту розв'язок.

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Дістатися з лівого на правий берег столиці, особливо у часи пік, завжди було складно. Та російські удари по мостах цей шлях перетворили на митарство.

Найшвидший спосіб дістатися іншого берега — це метро. Але надземна частина червоної гілки під час тривоги не працює, а зелена — після останньої російської атаки — через річку не їздить взагалі.

І поки жителі лівого берега очікують на офіційну інформацію про відновлення роботи метро через міст, влада пообіцяла з'єднати два береги альтернативними шляхами. Це урядовий проєкт, на який Київ має знайти мільярд гривень.

Дмитро Беспалов, експерт з транспортного планування, очільник компанії «Беспалов ЛАБ»: «Я думаю, що варто почати з того, що понтонний міст, понтонна переправа – це такий військовий об'єкт. Перш за все для того, щоб виконувати військові цілі, в другу чергу — для того, щоб евакуювати населення з якимись гуманітарними місіями».

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Експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов каже: офіційної інформації, якими саме будуть альтернативні переправи через Дніпро, надто мало. Оскільки Дніпро широкий і норовливий, інженер припускає, що це може бути комбінація з понтонних, модульних та насипних. Та на думку фахівця, вони не зможуть замінити стаціонарні мости для цивільного населення, щоб двічі на день перетинати річку.

Дмитро Беспалов, очільник компанії «Беспалов ЛАБ»: «Пошкоджували ці мости, але вони все ще працюють, вони фактично повністю зараз працюють, хоча, наприклад, той самий міст Патона і міст Метро в жахливому технічному стані. Тим не менш, вони щодня працюють. І я можу сказати, що альтернативи таким капітальним мостам для того, щоб Київ жив приблизно тим життям, яким намагається жити, немає. Тобто, якщо ми з вами уявимо, що всі ці мости були виведені з ладу, якщо питання, чи можна, наприклад, зробити якісь тимчасові рішення для того, щоб виконати якісь функції евакуації, гуманітарні місії, я скажу, що безумовно можна».

Досвід Чернігова та небезпека понтонів під час обстрілів

Як їздити понтонами, знають жителі населених пунктів, які після підривів мостів у 2022 році опинилися в ізоляції. Зокрема, відрізаним був Чернігів. Понтонами, які швидкі у монтажі, через Десну користувалися протягом року, поки не побудували новий стаціонарний міст. Він був єдиним шляхом до міста і себе виправдав, але працював із перебоями: під час зниження температури, криги, повені, а спочатку і під час тривог його закривали.

Окрім погодних примх, нині понтони ще й надто уразливі до ворожих ударів, каже військовий експерт Іван Ступак. Переправа може стати занадто легкою мішенню для дронів.

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Іван Ступак, військовий експерт: «Тут на дорогах наші водії не завжди можуть впоратися, пропустити один одного. Хтось зламався, тому для цивільних це точно не підходить. Військові? Питань немає. Розгорнули понтонну переправу, буквально година-дві — переправилися, згорнули її і потім в іншому місці десь розвернули. Бо росіяни ж постійно літають, у повітрі бачать і в будь-який момент можуть атакувати. Якщо в неї влучають, то уявіть собі затор з цивільних автівок: два десятки перекинулися, всі в автівках затиснуті, вони йдуть на дно — що буде? Так, міст можуть атакувати, так, люди можуть загинути, але точно не буде йти рахунок на десятки жертв».

У Києві 6 автомобільних мостів та 2 залізничних. Щодня через них переїжджає близько 600 тисяч авто.

Дисбаланс берегів, платний проїзд та «цифрові двійники» мостів

На лівому березі живуть, а на правому працюють. Цей київський дисбаланс підсилюється ще й проблемами громадського транспорту. Усі міські голови без виключення роками віддавали перевагу приватному, а не комунальному транспорту. Для звільнення доріг для автомобілістів було навіть знищено десятки кілометрів трамвайних колій, одна з яких з'єднувала два береги Дніпра.

За дослідженнями Академії будівництва України і Національного транспортного університету, тисяча легкових авто, що перетинають Дніпро, перевозить всього 1300 людей. Орієнтовно ж стільки вміщає один поїзд метро.

На думку віцепрезидента Академії будівництва України Івана Перегінця, питання переїзду через мости частково можна перекрити місткими автобусами, які рухаються окремою смугою, а не стоять у заторах у загальному потоці.

Іван Перегінець, віцепрезидент Академії будівництва України: «Інше вирішення проблеми, і це непопулярний крок, про який я зараз скажу, але він також виправданий — це ввести платний проїзд через мости для легкового транспорту. І ці кошти якраз були б направлені на вирішення цієї проблеми, а саме на створення цифрових двійників усієї транспортної інфраструктури Києва, а особливо мостів».

Цифровий двійник мосту — це віртуальна копія споруди, яка в режимі реального часу відображає її фізичний стан, навантаження та поведінку. Тобто інженери мають змогу не лише бачити, як міст реагує на щоденний потік транспорту, землетруси чи російські удари, а й швидко ухвалювати рішення щодо його ремонту.

Іван Перегінець, віцепрезидент Академії будівництва України: «Зараз іде влучання в міст — реакція, аналіз і потім ремонт. Якщо це буде створено, то тоді ці бригади значно швидше будуть реагувати на пошкодження: за 2–3 години зробити технологічні карти, як це може бути, і відновлення руху. Тобто це набагато ефективніше, на наш погляд, ніж просто покладатися на те, що ми зараз понтонів наробимо».

Чи є альтернатива стаціонарним мостам?

Звести переправу через річку — швидко, та цього замало, кажуть експерти. Треба ще організувати під'їзні дороги та встановити знаки зі світлофорами.

Врятувати Київ від транспортного колапсу могло б метро під землею — як, скажімо, в Угорщині, де поїзд метрополітену Будапешта миттєво проїжджає під Дунаєм. Щоправда, Дунай вужчий за Дніпро, а сам проєкт занадто дорогий навіть для мирного часу.

Дмитро Беспалов, очільник компанії «Беспалов ЛАБ»: «Якщо у нас почнуть з'являтися понтонні переправи, це означає, що стандартному тиловому життю міста Києва настав кінець. Крім того, їх ще доведеться краще захищати, оскільки капітальний міст, наприклад — навіть якщо засоби ураження можуть вразити якісь його елементи чи вибухнути поруч — великої шкоди від цього не зазнає. Його зруйнувати дуже важко: як інженер скажу, треба фактично влучити в одну точку багато разів... У моста все одно залишиться потенціал для ремонту».

Росіяни постійно шукають наші вразливі місця, і наразі їм вдалося ускладнити рух мостами. Але інженери наголошують: захист та ремонт мостів — це лише верхівка проблеми зі столичним муніципальним транспортом, роботу якого потрібно кардинально змінювати.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Переговори в Абу-Дабі: що відомо? Київ у заторах через мости | ТСН 20:00 10 ЛИСТОПАДА

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