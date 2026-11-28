У Києві можна орендувати маєток за 25 000 доларів / © ТСН

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У Києві та передмісті виставили на оренду найдорожчу житлову нерухомість. Орендарям пропонують приватні кінотеатри, басейни із хамамами і навіть кухонні ліфти. Утім, у цих маєтків є одна спільна деталь — їхні теперішні чи колишні власники: від одіозних експрокурорів і соратників Януковича до фігурантів гучних розслідувань НАБУ.

Про це йдеться у сюжеті Дмитра Святненка.

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Головні вимоги багатих орендарів під час війни: інвертор, укриття та відстань від цілей

ТСН зустрічається із рієлтором Віталієм Чернецьким у приватному секторі на Печерську. Тут найдорожча в Україні нерухомість. Спеціаліст розповідає, скільки орендарі готові викласти за будинок чи квартиру у Києві.

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Віталій Чернецький, рієлтор:«Від двох тисяч, можливо, будинки простіші, є і 10, і 15 тисяч доларів. І дивлячись від автономності, тому що на той час, коли війна розпочалася, не так багато було будинків повністю з усім автономним — і сонячні панелі, інвертори. Зараз ми всі обізнані, всі знаємо, всі спеціалісти».

Актуальні опції, за словами рієлтора, заможних орендарів цікавлять інвертор, бомбосховище і розташування.

Віталій Чернецький, рієлтор: «Автономність, сховище, ну і ще, що поряд знаходиться — військові, енергетичні об’єкти, щоб були хоча б на якійсь відстані, щоб не наражати себе на небезпеку, тому що ми ж бачимо, які цілі».

Маєток Яна Табачника на Печерську за 25 тисяч доларів: кухонний ліфт і каністри з пальним

Будинок Яна Табачника зараз це найдорожчий столиці, який можна зняти в оренду. Ціна питання — 25 тисяч доларів на місяць. І це оголошення можна знайти на сайті OLX.

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1400 квадратних метрів, десять соток землі, три житлові поверхи та підвал-укриття. Усередині — банкетна зала, вітальня з каміном і навіть кухонний ліфт для подачі страв. На другому поверсі три просторі спальні з власними ванними та гардеробними. На третьому — дитячі кімнати, ігрова, навчальний кабінет і окрема спальня для няні. У підвалі — басейн із хамамом, масажна кімната, музична студія, пральня, холодильна кімната та гараж на два автомобілі. Є навіть вихід на терасу. Усе це коштує 25 тисяч доларів на місяць. Або 300 тисяч доларів на рік.

І кілька слів про автономність: жодних сонячних панелей та інверторів — на фотографіях можна розгледіти два невеликі генератори та вісім пластикових каністр із паливом.

Крім того, що Ян Табачник віртуозно грав на акордеоні, він був депутатом Верховної Ради від Партії регіонів, просував «рускій мір» в Україні, голосував за мовний закон Ківалова — Колесніченка та диктаторські закони 16 січня. Після перемоги Майдану у 2014-му він утік за кордон. Тоді ж цей дім виставив на продаж. Але покупців за цей час так і не знайшлося. У 2023 Ян Табачник помер. За словами тутешніх працівників, усіма питаннями, пов’язаними з будинком, займається дружина акордеоніста.

Палац одіозного експрокурора Вадима Чуйкова: мармур, акваріум та краєвид на Липки

Наступний маєток також коштує 25 тисяч доларів на місяць. Він зовсім поряд із Табачниковим. Належав одіозному прокурору Вадиму Чуйкову і був у його декларації.

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Територія 15 соток. Загальна площа забудови — 826 квадратних метрів. І це два будинки: основний на 626 квадратів та гостьовий ще на 200. Є ще гараж на шість автомобілів. У головному будинку — камін, кухня з преміальною технікою, зимовий сад з акваріумом і спортивна зона. Мармур, дуб, тепла підлога — усе для життя без зайвих компромісів. Для відпочинку — басейн, джакузі, хамам, парова кімната та більярдна. А ще домашній кінотеатр і простора тераса з панорамним видом на Новопечерські Липки. А щоб комфорт не залежав від графіків відключень, встановлено дизельний генератор. Так написано в оголошенні.

І декілька слів про колишнього власника цього будинку: Вадим Чуйков — судячи із його фотографій у соцмережах, він геній, мільярдер, плейбой, філантроп. А ще — колишній прокурор Київської області. У липні 2017-го він став відомим завдяки розслідуванню проєкту «ProSud». На той момент молодому прокуророві було 27 років, а йому вже належав цей маєток на Печерську, який разом із вартістю землі оцінили у 45 мільйонів гривень. У власності родини також були квартири, ділянки та дорогі автомобілі. Сам Чуйков їздив на BMW за півтора мільйона гривень і мав Harley-Davidson. Окремі запитання у журналістів виникли й до його декларацій, зокрема через невказану вартість нерухомості та обставини перетину кордону з окупованим Кримом. У 2018 році Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів звільнила Чуйкова з посади в органах прокуратури, а у 2019-му ним зайнялося НАБУ. Де зараз він перебуває — не відомо.

Резиденція бізнес-партнера Медведчука у Конча-Заспі та будинок на Совках родини Мормуля

А тепер переїжджаємо за місто. Як вказано в оголошенні: «Резиденція, яка формує особливий стиль життя». Отже, маєток у Конча-Заспі — 1200 квадратів на 40 сотках землі. Оренда — теж 25 тисяч доларів на місяць. Тут є вісім спалень, простора вітальня, басейн, SPA-зона, сауна, джакузі. В оголошенні також вказано, що є вихід до води, але, судячи із фото, його нема. Для повного комфорту — гараж на два автомобілі. А ще: «класичний стиль, дорогі меблі, натуральне дерево та якісні матеріали, що підкреслюють характер будинку» — саме такими словами рекламують будинок і зазначають (далі теж цитата): «Тут особлива увага до деталей, солідна атмосфера та простір, у якому кожна зона має своє призначення». Є генератор на 30 кіловат, інвертор та акумулятори. Можна пожити, а можна і купити. Наразі ціна — п’ять мільйонів доларів.

І буквально декілька слів про власника. Маєток належить Валерію Міщенку. Він київський бізнесмен, пов’язаний активами з Віктором Медведчуком. Міщенко був партнером у компаніях, які належали куму Путіна через кіпрську структуру і контролювали довгострокову оренду понад 40 гектарів землі на березі Дніпра в Києві. У липні 2022-го суд арештував корпоративні права цих компаній. Але слідчі та прокурори не забезпечили належної реєстрації арешту, і Міщенку вдалося оформити на себе частку. Після розслідування Bihus.Info у 2024 році активи повторно арештували та передали в управління АРМА.

І цей маєток, у порівнянні із попередніми, відносно дешевий. Ціна за місяць — лише чотирнадцять тисяч доларів. Це Київ. Закрите котеджне містечко на території історичної місцевості Совки. Три поверхи, понад 1100 квадратних метрів і п’ять спалень. Причому кожна — з власним санвузлом. Кухня — 54 квадратні метри, італійські меблі, дизайнерський ремонт, ліфт і три балкони. На території — власний басейн, лазня, альтанка, мангальна зона, сад і тераса. Для автомобілів передбачили паркування аж на двадцять машин. Щоправда, пишуть в оголошенні, частину місця вже перебудували у спортзал. А головний аргумент у часи відключень — енергонезалежність: під землею захований дизельний генератор на 150 кіловат, є ще й акумулятори.

Хто ж власник цих хоромів із ліфтом і спортзалом? Маєток оформлений на матір Дмитра Мормуля. Він колишній заступник міністра екології часів Януковича, екскерівник Державної геологічної служби та колишній заступник голови «Нафтогазу». У 2023 році НАБУ повідомило йому про підозру у заволодінні понад 32 мільйонами гривень на державній закупівлі програмного забезпечення. Гроші згодом відшкодували, а справу закрили через строк давності. Окрема деталь у біографії Мормуля — його зв’язки з Германом Галущенком. Колишній міністр енергетики та юстиції, нині підозрюваний у справі «Мідас», разом із Мормулем фігурує серед засновників кількох громадських організацій.

Чому держслужбовці оминають елітні особняки десятою дорогою

Наш співрозмовник-рієлтор каже, що зараз на ринку нерухомості Києва та області подібних пропозицій чимало. Такі будинки в оренду беруть переважно для проживання кількох родин. Адже, маючи такі опції, із дому можна не виходити взагалі. Єдина проблема — орендувати їх не будуть чиновники та держслужбовці. Адже їх треба декларувати.

Віталій Чернецький, рієлтор:

«Якщо люди держслужбовець, або депутат, або ще хтось — вони декларують оренду і плюс вони стають на військовий облік. Власник не хоче до себе реєструвати — там одного треба реєструвати, саме того, хто орендує. Не всі хочуть із цим зіштовхуватися, а вони коштують достатньо багато, і в декларацію він може не вписатися».

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