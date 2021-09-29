Кінотеатри та клуби закривають, а організації переводять в одну будівлю: як громада в Україні готується до зими

Кінотеатри та клуби закривають, а організації переводять в одну будівлю: як громада в Україні готується до зими

Громади не можуть купити газ по 20-30 грн за кубометр.

До старту опалювального сезону - майже готові! Прем'єр-міністр на засіданні Уряду повідомив, що інфраструктура технічно готова вже на понад 90 відсотків. Газу в підземних сховищах уже майже 19 мільярдів кубів, і цього на зиму країні вистачить. От тільки на місцях говорять, що докупитися цього газу вони не можуть. У Сосницькій громаді на Чернігівщині жителям уже повідомили, що опалювати адміністративні будівлі, нічим.

Про це 29 вересня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Селище Сосниця на Чернігівщині. З рік тому воно прогриміло на всю країну, коли виграло грант і у селищі поставили станції велопрокату. Безкоштовні. Після того, як у селян з’явився транспорт задурно, усі очікували чергових новацій і отримали.

У селищі оголосили, що взимку кіна й танців не буде. Кінотеатр імені видатного земляка - Довженка, а заодно і дискоклуб "Лотос", зачиняються, бо будівлю нічим опалювати.

Як так сталося, роз'яснити виходить заступник сільського голови. Комунальні заклади громади, каже, мають свої газові котельні. Щоби туди дійшов газ, його треба купити через тендер. Уже двічі громада виходила на торги і жодного куба газу не купила, бо не було продавців.

"Ми виходили на торги, пропонували ціну по 20 грн, по 30. Жодна людина на торги не вийшла на тендерні закупівлі. Нам повідомили що газ буде 35 грн і більше. А ми до цього не готові", - каже заступник Сосницького сільського голови Ігор Чернуха.

Опалювальний сезон стартує за два тижні, а опалювати досі не зрозуміло чим, бо окрім кінотеатру, ще є Будинок культури, бібліотека та Будинок школяра. Тому місцева влада вирішила всі ці організації на зиму перевести в одну будівлю, яка опалюється дровами.

Новини України: в уряді повідомили про готовність до опалювального сезону, але на місцях не згодні

Це - один із корпусів тутешнього технікуму. Тут вчаться на бухгалтерів. Але цьогоріч гризти фінансову науку прийшло не багато і це приміщення напівпорожнє. Щоби сюди заїхали представники місцевої культури, представники освіти виселяються та сердяться.

Двоповерхове приміщення опалюється двома твердопаливними котлами. Екскурсію котельнею проводить кочегар із 5-річним стажем Костянтин.

"Це - дров'яні котли, їм уже років 40 чи 50. Такими дровами палять, в кінці зміни чистимо попіл", - каже Костянтин.

Щоби в будівлі трималося градусів 20, за опалювальний сезон спалити слід зо 20 ось таких причепів лісу.

У корпус технікуму на зиму мають перейти займатись і вихованці Будинку школяра. Сюди на гуртки ходить понад три сотня дітей і їхні батьки вже збирають підписи, аби малих не чіпали. Батьки обурюються, що працівники селищної ради, чия двоповерхова будівля також опалюється газом, нікуди не переїжджають.

Для дітей там, обіцяють місцеві чиновники, буде комфортно, бо зроблять у приміщенні туалет, і тепло буде, бо на дрова тендер уже провели.

Нині в громаді вирішують, де знайти ще грошей, щоби було чим оплатити опалення гімназії та садочка. Звідти вихованців та учнів перевести нікуди. Там опалення централізоване і подорожчало втричі.

Нагадаємо, Шмигаль розповів, скільки міст готові до старту опалювального сезону.

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