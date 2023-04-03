Кинув самокат і побіг до гойдалки: під Києвом на очах у мами загинув 6-річний хлопчик

В Києві почастішали випадки дитячого травмування на самокатах та роликах. В лікарнях та біля травмпунктів можна почути історії про смертельні випадки, коли діти загинули через їзду на самокатах. Наприклад, розповідають, що п’ятирічний хлопчик катався на самокаті і надто близько під’їхав до гойдалки, де був смертельно нею травмований.

Сайт ТСН.ua перевіряв, чи дійсно був такий випадок і яка зараз ситуація з дитячим травматизмом у столиці.

В поліції Києва запевняють, що смертельних випадків внаслідок травмування у столиці не було зафіксовано, але підтверджують, що кількість травмувань дітей збільшується з настанням потепління.

"З початку 2023 року до головного управління Національної поліції Києва надійшло 12 повідомлень щодо травмування дітей на самокатах та 3 повідомлення на електросамокатах. Всі випадки мали незначні травмування - садини, синці, подряпини", - прокоментували ТСН.ua ювенальні поліцейські міста Києва.

В поліції додають, що постійно проводять превентивні заходи в місцях скупчення дітей (скверах, парках, тощо) щодо недопущення травмувань дітей.

Трагедія у Вишневому

А ось на Київщині в місті Вишневе сталася трагедія з шестирічним хлопчиком. Він загинув внаслідок травмування гойдалкою. В поліції Київської області нам розповіли, що подія сталася ще на початку березня.

"Ми отримали повідомлення від лікарів, що до них доставили шестирічного хлопчика, який був без свідомості. У нього була закрита черепно-мозкова вдавлена травма. Поліцейські з’ясували, що цього дня близько о 12:25 мама з сином були на прогулянці в сквері і на дитячому майданчику в Вишневому. Хлопчик їхав на самокаті поруч з мамою, а біля гойдалок він раптово кинув самокат на землю і побіг до гойдалки. На ній в цей момент знаходилося три малолітні дівчинки шкільного віку. Гойдалка перебувала в русі, коли хлопчик до неї підійшов. Дитина вдарилася скронею об кут гойдалки, хлопчик впав на бруківку та втратив свідомість", - розповідають в поліції Київської області

Мати дитини одразу викликала швидку допомогу. Хлопчика доставили до нейрохірургічного відділення у Києві.

"Дитині одразу було проведено операцію. Але близько 18:00 хлопчик помер, його не вдалося реанімувати. Це страшна трагедія для родини. Хлопчик навчався у дитячому садочку у Вишневому. Ми закликаємо батьків пильно ставитися до дозвілля своїх дітей. На жаль, діти часто травмуються саме біля гойдалок, тому батькам слід бути дуже уважними і не відпускати малолітніх дітей від себе, якщо поруч є така небезпека", - додають в поліції Київської області.

У поліції нагадують, аби уникнути травмування дітей на самокатах, потрібно дотримуватися таких правил:

Для катання вибирайте виключно рівну та безпечну ділянку. Самокати непристосовані для їзди по вибоїнах та ямах, тому їх варто уникати.

Поясніть дитині, за які межі не слід виїжджати. Якщо вона опиниться на майданчику, де багато людей, самокат треба взяти в руки та рухатись пішки.

Не можна гальмувати ногами. Це призводить до ударів або розтягнень. Для зупинки потрібно використовувати гальма.

Не дозволяйте кататись в дощову погоду, адже здатність гальмувати втрачається частково або повністю, що може призвести до падіння або ударів.

Попередьте дитину, що швидкий рух на самокатах привертає увагу собак. Краще зупинитися та спокійно пройти ділянку, де є тварини, і потім продовжити рух.

Заборонено кататись на проїжджих частинах.

Що кажуть медики?

"З настанням тепла травмування дітей в Києві дійсно стає частішим, щороку є випадки дитячого травматизму, які закінчуються трагічно. Зараз травматизму та вуличних травм серед дітей побільшало - травми з самокатами, скейтбордами, роликами, велосипедами, дитячими гірками. Це пов'язано з порушенням правил безпеки. Основна причина - відсутність шолому, налокітника та наколінника. А ще - халатність батьків, які не дивляться за своїми дітьми", - розповіла сайту ТСН.ua Ольга Гайдаренко, в. о. директора Київського міського центру дитячої нейрохірургії.

Медики нагадують батькам, що своєчасне звернення допоможе мінімізувати смертельні ризики для дитини. Ось декілька порад, які допоможуть попередити такі випадки:

Перевірте, що ваша дитина має належні навички користування самокатом, скейтом, моноколесом, гіроскутером тощо - такі як управління та гальмування. Навчіть їх правильно користуватися власним транспортом, включаючи правила безпеки на дорозі. Також розповідайте дітям про безпеку на дитячому майданчику, особливо біля рухомих об’єктів таких як гойдалка тощо.

Забезпечте дитину відповідним захистом, таким як шолом, налокітники та наколінники, які можуть допомогти запобігти травмам у разі падіння.

Слідкуйте за дітьми, коли вони катаються на власному транспорті або грають на дитячому майданчику щоб запобігти нещасним випадкам, таким як зіткнення з іншими дітьми або об’єктами.

Уважно підбирайте місце для катання. Їздити на самокатах та велосипедах потрібно в безпечних зонах, які не залежать від транспорту та інших небезпек.

Навчіть дітей, як правильно перетинати дорогу та як уникнути аварійних ситуацій на дорозі.

Якщо ж травмування все ж трапилось - обов’язково зверніться до лікаря протягом найближчої години. Ви можете викликати швидку або самостійно звернутися до медичного закладу.

"Своєчасно звернутися по допомогу до лікаря – це дуже важливо. Дитина може вдаритись сама або її можуть штовхнути в школі. Навіть якщо наслідки незначні – невеличка гуля на лобі, дитину все одно потрібно показати лікарю. Бо через два-три дні може виявитися, що там дуже серйозна черепно-мозкова травма, розвивається гематома і життя дитини під загрозою. Тому батькам варто знати, що швидку необхідно викликати одразу, якщо у дитини кровотеча або втрата свідомості, у інших випадках, треба терміново показати дитину лікареві, відвідавши найближчий травмпункт", - додає лікар.

Нагадаємо, у Великій Британії 49-річну Оріол Грей визнали винною у ненавмисному вбивстві велосипедистки та засудили до 3 років позбавлення волі.

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