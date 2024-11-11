Кирило Буданов привітав та нагородив 100-річну Ангеліну Паламар: що відомо про жінку та її подвиг

Медаллю "Україна понад усе" від ГУР нагородили зв'язкову УПА з Прикарпаття Ангеліну Паламар. Жінка зараз живе у дочки в Тернополі, а сама уродженка карпатських Шешорів, де і вступила до лав УПА у п'ятнадцять. У російських таборах за любов до України відсиділа десять років. Нагороду від Кирила Буданова жінці привезли його речник та кадрові розвідники.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Світлани Павук.

Пані Ангеліна у свої сто років досі тричі на день п'є каву з молоком і їсть солодке.

"Каву п'є вона дуже багато, но в нас якось таке покоління, що в нас бабуся дуже пила каву в свій час. І в нас мама п'є каву, ну три рази на день, то святе. І багато цукру, вона кістковий цукор їсть, і вона ізюм дуже любить", - каже донька Ангеліни Паламар Орися Равлюк.

Ангеліна Паламар

У п'ятнадцять років вона стала зв'язковою українських повстанців на Прикарпатті, її позивний був Орися. Пізніше цим іменем і назвала свою доньку, якій багато розповідала про УПА.

Тим часом до оселі столітньої захисниці України заходять сучасні. Букети квітів від розвідників, слова вдячності за нескоренність та медаль.

"Дякуємо вам за вашу службу, ваше життя і вітаємо з цією нагородою - "Україна понад усе" - це не тільки гасло, це принцип вашого життя. Тому дякуємо вам, Слава Україні", - каже Андрій Юсов, речник ГУР МО України.

Ангеліну Паламар нагородили медаллю

Зв'язкова УПА зізнаєть - розчулена. Те, що випало на долю цієї жінки, не просто описати. Два роки боролася з Радянським союзом у Повстанській армії, поки хтось її не здав "енкаведистам". Дівчину жорстоко допитували та катували. За відмову здати побратимів, присудили десять років таборів у Магадані та ще п'ять - заслання.

"Сьогодні пані Ангеліна бачить нову драму, нову велику війну від старого загарбника Російської імперії, але разом з тим бачить, що сьогодні уже не підпілля - сьогодні кадрова українська армія, весь укранський народ і весь вільний світ разом з Україною протистоїть російській навалі", - каже Андрій Юсов.

А далі був сюрприз від ГУР - розвідники привезли новенький телевізор , з екрану якого Кирило Буданов звернувся до пані Ангеліни особисто: "Висловлюю вам свою вдячність та повагу за вибір, який ви зробили ще в юності, ставши на шлях захисту України в найтемніші часи. Своїм життя ви показили якими незламними та хоробрими можуть бути українці навіть у дуже складних обставинах".

Кирило Буданов звернувся до Ангеліни Паламар

Далі розвідники заспівали пані Ангеліні "Марш українських повстанців".

100-літня зв'язкова УПА дає жару! Буданов звернувся до неї особисто

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