Киснезалежних пацієнтів виписують доліковуватися додому: як отримати концентратор

Після другої хвилі в України закупили 15 тисяч концентраторів.

МОЗ офіційно дозволив виписувати киснезалежних пацієнтів. Однак сатурація має бути не нижче 94, а сімейний лікар зобов'язаний надати кисневий концентратор.

Про те, що потрібно, аби отримати апарат до дому і що робити, якщо зі стаціонару виписують з низькою сатурацією - 20 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Нині Україна закупила 15 тисяч кисневих концентраторів і витратила на це майже 700 мільйонів. гривень. Щоб отримати кисневу підтримку в домашні умовах, потрібно, аби лікар зі стаціонару зв'язався з сімейним лікарем пацієнта і переконався, що є вільний кисневий концентратор і лише тоді хворого на "ковід" мають право виписати до дому.

Слід зазначити, що без декларації з лікарем кисневий концентратор отримати неможливо.

Крім декларації, сімейний лікар з пацієнтом підписую договір. Медик вчить родичів користуватися концентратором. Для цього сімейні лікарі самі проходили інструктаж.

Кисневим концентратором хворий може користуватися, поки його сатурація не підніметься до 98 і буде триматися на цій позначці добу без апарата.

Зазвичай, потреба хворого у кисні зберігається від 10 днів до місяця.

Новини України: МОЗ офіційно дозволило виписувати пацієнтів, які залежні від кисню

Повернути концентратор пацієнт має сам. Однак, якщо апарат не повертають добровільно - в амбулаторіях не знають, як правильно діяти. Водночас медики несуть за цей майно фінансову відповідальність - ціна концентратора близько 20 тисяч гривень. У МОЗ із такими пацієнтами амбулаторіям пропонують судитися.

Через такі ризики Київ, Дніпропетровщина і Донеччина відмовилися закупити концентратори і повернули бюджетні гроші. Однак, що робити пацієнтам - не відомо. Бо, як тільки заповнюють стаціонари - не важких, однак киснезалежних пацієнтів починають виписувати. Нині до критичної межі по заповненості лікарень підходять Дніпропетровська , Донецька, Сумська, Одеська та Запорізька області.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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