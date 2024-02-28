Кіт Ізюм: історія пухнастика з Харківщини, якого прихистили рятувальники у Києві (фото, відео)

У Києві кіт Ізюм разом із рятувальниками ходить на роботу. Вогнеборці врятували його з-під завалів, підгодовували, і коли Ізюм до них звик - забрали із собою до столиці.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Гущик.

Київські рятувальники підібрали кота півтора року тому на Харківщині. Там він ходив зруйнованим містом.

"Ми працювали і він до нас підходив, часто підходив, ми його підгодовували, він на той час був такий маленький, худенький", - згадують рятувальники.

Кіт Ізюм

Кіт не відходив від пожежників навіть тоді, коли вони розбирали завали. Згодом рятувальники забрали хвостатого до Києва.

От так Ізюм став працівником ДСНС. Тут він зустрічає кожного, хто прибуває на роботу, випрошує смаколики, на зуб тестує офісні проводи або лапами, замість печаток, завіряє документи ДСНС.

Кіт Ізюм

"Він собі тут гуляє. Хазяїн по трьох поверхах, по кабінетах, всі його люблять, гладять", - кажуть у ДСНС.

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Нагадаємо, історія порятунку кота, який постраждав під час ракетного обстрілу Києва.

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