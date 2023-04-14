"Кіт так само помер": постраждалих від грумінгу на Київщині може бути більше (фото)

Багато людей в Мережі пишуть, що їхні тварини теж постраждали від працівників цієї ветклініки.

У Білій Церкві Київської області дівчина звинувачує ветеринарну клініку у вбивстві цуценяти. 21-річна Анастасія стверджує, що віддала працівникам тримісячного шпіца на грумінг, однак після процедури собаку віддали мертвою.

З'ясувалося, що інцидент стався у ветеринарній клініці "Кот Матроскін". ТСН.ua підтвердили це працівники закладу, однак від коментарів відмовилися.

"Поки немає ніяких офіційних результатів досліджень ми нічого не коментуємо", — пояснили у ветклініці.

Адміністраторка клініки Тетяна Білоусова прокоментувала інцидент на своїй сторінці в Facebook. За її словами, цуценя привели на вичіску. Під час маніпуляції стан тварини раптово погіршився, у тварини відбулася зупинка дихання, стверджує вона.

Цуценя померло під час грумінгу у ветклініці "Кот Матроскін" / Фото: Поліція Київської області

"Після чого персонал відразу приступив до реанімаційних заходів, з проведенням серцеволегеневої реанімації, але відновити життєздатність не вдалося. Під час проведення процедури грумінгу ми не використовуємо ніяких препаратів з метою медикаментозного заспокоєння тварин. А якщо є необхідність, то про це все з власником попередньо обговорює лікар, який і буде вести анестезіологічний супровід пацієнта, але лише при згоді власника на дану процедуру", — написала адміністраторка "Кот Матроскін".

Вона пояснила, що грумінг — це косметична процедура, яка не вимагає медикаментозного супровіду, аналізи та загальний огляд тварини не проводиться.

"Приносимо власникам свої щирі співчуття. І за можливості будемо сприяти всьому, щоб встановити причину загибелі песика", — додала Тетяна Білоусова.

Цуценя померло під час грумінгу у ветклініці "Кот Матроскін" / Фото: Поліція Київської області

Чи застосовували до собаки силу та чи кололи заспокійливі, з'ясовуватимуть правоохоронці. Слідчі Білоцерківського управління поліції розпочали розслідування кримінального провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами.

"Поліцейські з'ясували, що власниця віддала цуценя працівникам салону на процедуру грумінгу. Через пів години працівники повернули заявниці собачку мертвою і пояснити причин не змогли", — йдеться в повідомленні поліції Київської області.

У коментарях під публікаціями про смерть тварини в Мережі пишуть, що це не перший подібний випадок у ветклініці "Кот Матроскін". Постраждалих чотирилапих від дій їхніх працівників, за словами місцевих мешканців, багато.

"Пару років тому завела нашого йорка туди на стрижку. Домовлялася по телефону. Так мені ніхто й не передзвонив, щоб забрати собаку. Пришла за собакою через 2,5 години, нікого не було в тому відділі, була одна продавець. Дивлюсь, моя собака сидить у клітці і труситься. Хочу забрати собаку, кажуть чекайте зараз прийдуть, відкриють. Запитала, чому мене не набрали? Сказали, що номера не було. Собаку забрала перелякану. Більше туди не поведу свойого улюбленця", — розповіла ТСН.ua Анастасія Хадченко.

"У знайомих кіт так само помер! Віддали вже не живого після стрижки, в тій же клініці", — написала користувачка Оксана.

Ті, хто добре відгукується про клініку в коментарях є, але їх значно менше.

"Жах, а ми в цій клініці лікували наших тварин, більше року назад сервіс був на висоті. І так, поки були процедури ми були поряд із нашими пухнастиками", - написав користувач Davis Korr.

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