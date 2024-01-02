Китай активно готується до нападу на Тайвань: чи спалахне у світі нова війна

На думку експерта, цього або наступного року ймовірність військового сценарію в Тайванській протоці залишається невеликою.

Останніми роками риторика КНР щодо Тайваню стає більш агресивною. У Пекіні все частіше говорять про те, що військовий шлях не виключений, якщо не буде досягнуто об'єднання мирним шляхом.

Чи можливе вторгнення КНР на острів Тайвань, розповів дослідник тайванського Інституту з досліджень національної оборони та безпеки Юрій Пойта в інтерв'ю ТСН.

Експерт зауважив, що погрози Пекіна на тайванське керівництво і суспільство не дуже сильно діють. За соціологічними опитуваннями лише близько 5% тайванців згодні об'єднатися з Китаєм.

"Китай посилює свою агресивність і свої можливості. Зараз Китай має набагато сильніші військові можливості, він розглядає цю опцію і активно до цього готується", – каже Пойта.

Він назвав умови, чому Китай може почати військову операцію:

розміщення іноземних військових баз на території Тайваню,

отримання Тайванем ядерної зброї,

проголошення незалежності.

Пойта зауважив, що політичне керівництво Тайваню і будь-яка партія не говорять, що вони будуть проголошувати незалежність.

На його думку, цього або наступного року ймовірність військового сценарію в Тайванській протоці залишається невеликою.

"Прогнозується, що Китай буде продовжувати свої "операції сірих зон", проводячи військовий тиск на Тайвань, але не перетинаючи рубіж, лінію, яка б призвела до військового протистояння. Він проводить прильоти військових літаків Китаю в зону повітряного розпізнавання протиповітряної оборони Тайваню і намагається наблизитись якомога ближче до острова. Таким чином Сі Цзіньпін посилює військовий тиск на Тайвань", – говорить експерт.

Він очікує, що наступні кілька років Китай буде продовжувати так звані "операції сірих зон" щодо Тайваню. Адже Пекін поки що не готовий провести успішно військову операцію проти Тайваню.

За словами експерта, можуть бути абсолютно різні сценарії, від морської блокади до повномасштабного вторгнення.

"Поки що Китай не досягнув такої можливості. Китайське керівництво поставило завдання, що воно має досягти такої можливості до 2027 року. За оцінками наших американських колег, Китай не буде готовий до 2027 року, йому потрібно буде ще кілька років.

Однією з обов'язкових умов військового сценарію в Тайванській протоці є реальна готовність Китаю до проведення успішної операції. Поки що Китай не готовий, йому потрібно як мінімум 5 чи більше років", – підсумував Юрій Пойта.

Раніше видання NBC News стверджувало, що глава КНР Сі Цзіньпін нібито попередив Байдена, що Китай захопить Тайвань.

Також Сі Цзіньпін у новорічному зверненні заявив, що "воззʼєднання" Китаю з Тайванем неминуче.

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Тайвань і навколишні острови контролюються частково визнаною Китайською Республікою. Свої права на острів заявляє КНР, з точки зору якої Тайвань входить до однойменної адміністративної одиниці Китаю.

У 1949 році, зазнавши поразки у Громадянській війні від військ Мао Цзедуна, очільник уряду Республіки Китай Чан Кайши сховався на Тайвані. Разом з ним туди перебралися його партія Гоміньдан, адміністрація та парламент.

1971 року Республіка Китай поступилася місцем в ООН Китайській Народній Республіці — з того часу ООН і велика частина світової спільноти офіційно визнають юрисдикцію КНР на чолі з комуністами як над материковим Китаєм, так і над Тайванем.

Протистояння між КНР і Китайською Республікою неодноразово призводило до збройних сутичок. Офіційний Пекін вважає владу Тайваню сепаратистами. Тайбей же спочатку не визнавав владу Комуністичної партії і претендував на відновлення свого контролю над усім Китаєм. Хоча в останні десятиліття влада Тайваню вже не декларує таких претензій, намагаючись відстояти хоча б суверенітет острова.