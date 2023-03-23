"Китай — це остання надія режиму Росії": експерт про зустріч Сі Цзіньпіна з Путіним 

Китай використовуватиме ситуацію для того, щоб максимально закріпити свою позицію у східній півкулі. Візит Сі Цзіньпіна до Кремля, безумовно, став історичним.

У прямому ефірі "1+1" в рамках телемарафону "Єдині новини" міжнародний оглядач Андрій Бузаров розповів про ключову мету Китаю під час цієї зустрічі з Володимиром Путіним.

"Цей візит не варто аналізувати без врахування тих візитів і зустрічей, які Сі Цзіньпін проводив протягом року, а саме зустрічі з керівництвом Білорусі, Казахстану та інших країн. Тобто Китай різко почав проводити свою активну зовнішню політику і домовлятися про ті чи інші форми співпраці з усіма країнами євразійського напрямку. Тому Китай посилюється у всіх напрямках. Відповідно візит Сі Цзіньпіна до Москви варто розглядати як посилення ролі Китаю як головного гравця східної півкулі і зменшення ролі Росії як економічного чи воєнно-політичного гравця у відповідній частині світу", - сказав він.

Майбутнє російсько-китайських відносин залежить від ситуації в Україні, зазначив Андрій Бузаров.

"До війни Росії проти України я не міг собі уявити, що такого рівня події можуть відбуватися, де Росія робитиме поступки на зустріч Китаю, буде домовлятися про якісь форми співпраці тощо. Ніщо не заважало два роки тому такі самі домовленості укласти Росії та Китаю. Але тоді Росія була в іншій позиції, вона була більш сильною. Зараз Росія, очевидно, слабка. Перш за все, через війну проти України і через санкції, які Захід наклав на Росію. Китай користується ситуацією. Ми не знаємо, що відбувається кулуарно, але ми можемо припустити ті умови, на яких Росія підписує всі ці угоди з Китаєм. Вони не дуже добре вкладаються в інтереси в Росії. Але вимушені в нинішній ситуації, коли в Росії на євразійському континенті немає союзників. Де-факто, вони не союзники, юридично — так. Тобто Китай — це остання надія режиму Росії протриматися кілька років на плаву. Тому це вимушений крок для Росії, але логічний для Китаю. Китай буде використовувати ситуацію для того, щоб максимально закріпити свою позицію у східній півкулі", - зазначив він.

Нагадаємо, 20 березня до Москви прибув лідер Китаю Сі Цзіньпін, де зустрівся із главою держави Володимиром Путіним. Вони провели декілька переговорів на тему зміцнення відносин між країнами, але питання війни в Україні також не оминули.

На думку аналітиків, глава Кремля не зміг домогтися бажаного результату і домовитися про умови двостороннього партнерства, які були б вигідні для нього.

У МЗС України зазначили, що Сі Цзіньпін використає свій вплив на Путіна, щоб припинити війну. Речник МЗС Олег Ніколенко підкреслив, що Україна готова до більш тісного діалогу з Китаєм з метою відновлення миру.

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