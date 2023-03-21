"Китай готовий щось надати Росії": експерти про те, як завтра може змінитись війна в Україні

Після перемовин російського диктатора Володимира Путіна та китайського лідера Сі Цзіньпіня Китай, можливо, буде допомагати Росії, але не настільки, що це значно посилить армію РФ.

Про це в коментарі для ТСН.ua повідомили декілька військових експертів.

"Китай може постачати Росії певну зброю, – не виключає військовий аналітик Олексій Гетьман. – Скоріш за все, може йтись про комплектуючі для високоточної зброї, але точну інформацію будемо мати згодом. Принципово це не змінить ситуації на полі бою. Допомога можлива такою, щоб не посваритись з Путіним. Є інформація про постачання декількох тон бронежилетів. Багато аналітиків кажуть, що від цієї війни виграв Китай. Росія потрапила під санкції – туди не постачаються певні товари, які постачались раніше. А для Китаю це – ринок збуту їхніх товарів".

Своєю чергою, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що військова допомога Росії зі сторони КНР малоймовірна.

"Китай веде досить помірковану політику, він намагається балансувати між Росією, США та Європою. При цьому не намагається займати одну сторону, – вважає Олександр Коваленко. – Ця країна бачить вікно можливостей – зробити Росію своїм васалом. Але при цьому Китай буде все робити, щоб не невілювати відносини з Європою та США. Китай буде робити так, щоб здаватися партнером, другом, як кажуть в Росії – братом, але, з іншого боку, не буде нічого робити, щоб значно погіршити свої позиції на геополітичному рівні. Конфронтації з Європою та США Китаю зовсім не потрібні. Я більш ніж впевнений, що китайських ракет та снарядів в Україні не буде. Але є такий момент: вони можуть з’являтись, але треба буде з’ясовувати – яким чином. Китай постачає свою зброю багатьом країнам. Наприклад, Ірану. Через такі країни це може з’являтись. Китай щось готовий надати Росії, але не настільки багато, щоб міжнародні інституції сприймали це як допомогу російській воєнній машині. Якщо Китай буде допомагати Росії снарядами, то може потрапити під санкції. А це обвал Шанхайської біржи. Якщо резюмувати, то Китай може допомагати Росії мікрочипами та мікросхемами".

Ще один військовий експерт, колишній речник Генштаба ЗСУ Владислав Селезньов каже, що важливіше орієнтуватись на майбутні вірогідні перемовини китайського лідера та президента України.

"Що відбувалось під час російсько-китайських перемовин – навряд чи ми дізнаємось про те, що там відбувалось в деталях. Китайська сторона надзвичайно скупа на повідомлення щодо деталей. Як тільки відбудуться перемовини між нашим президентом та лідером КНР – це буде цікаво. В будь якому разі, які б рішення не були ухвалені, це не спинить право українського народу захистити свою незалежність та відновити територіальну цілісність. Більше того, наші західні партнери готові інтенсифікувати поставки озброєння у разі, якщо станеться ескалація з боку Росії. Китай вже допомагає Росії обходити санкції, щодо військової складової, то у розвідок світу немає підтверджень того, що китайці постачають озброєння та військову техніку для потреб російського війська", - каже Селезньов.

Що може прохати Росія у китайців

"У них (китайців - Ред.) є високі технології. Я не думаю, що вони будуть постачати Росії балістичні ракети та технології. Але якісь компоненти китайського виробництва, які можуть стати замінником – можуть. Наприклад, компоненти для літаків, ракет, для приладів стабілізації ствола в танках, для приладів радіоелектронної боротьби, для ППО, кораблів. Гадаю, це вони зможуть робити, тому що такі товари можуть постачатись під "прапором" товарів загального вжитку. Чи зможе Китай постачати дрони? На жаль, це можно припустити. Це можуть бути, наприклад, метеорологічні дрони, які росіяни можуть використовувати для військової розвідки та навіть використовувати на цих дронах вибухівку. Це цілком можливо", - каже Олексій Гетьман.

В той же час експерт Олександр Коваленко зазначає, що калібри китайських боєприпасів однакові з російськими.

"Багато калібрів китайської артилерії дотичні калібрам російської артилерії. Китай отримував від Радянського Союзу багато техніки, артилерії. Потім він її копіював, почав робити під своїми назвами. Ті ж самі гаубиці" – каже експерт.

Та додає: "Отримуючи технологію, Китай її копіює, потім намагається вдосконалювати. Таке відбувалось з російськими комплексами С-300 та С-400. Таке відбувалось з літаками Су-35. Вони купували ці винищувачі у Росії заради двигунів. Їм були потрібні технології двигунів, які вони потім вдосконалювали та використовували на інших винищувачах. Так працює Китай. Росія зараз банально зацікавлена в снарядах та артилерії. Мені здається, що Китай не буде постачальником цього".

Колишній речник ГШ ЗСУ Владислав Селезньов також каже, що Росія зацікавлена в декількох видах озброєння.

"Путіну важливо отримати від Китаю балістичні ракети, які неспроможні збивати українські сили ППО, Росії у величезній кількості потрібні ударні дрони, дрони-камікадзе. Китай має в цьому передові лідерські позиції. У китайців є артилерійські боєприпаси, брак яких відчуває зараз Росія», – каже Селезньов.

Нагадаємо, у понеділок, 20 березня, розпочався триденний візит китайського лідера Сі Цзіньпіна до Росії. Захід відбувається на запрошення російської сторони.

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