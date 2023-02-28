Китай хоче зробити з Росії "качку по-пекінські" — політолог

Китай розуміє, що надавання летальної зброї Росії стане початком Третьої світової війни і не хоче цього максимально сильно.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua розповів політолог Микола Давидюк.

"Але в той самий час Китай намагається демонструвати свою силу, для того, щоб трохи залякати Захід своєю можливою участю в цій війні. Однак я не бачу готовності Китаю відправляти сюди свою зброю, бо йому це нічого не дає. Увійшовши в цю війну, на ринку ЄС Китай втрачає 2 трлн, в США 3 трлн. Ринок Росії дає всього 200 млрд. Це десята частина європейського ринку. Я гадаю, що Китай хоче зробити з Росії "качку по-пекінські": засмажити її і загнати в невигідні для Росії умови. Тому вони будуть збільшувати дефіцит російської зброї і підсаджувати РФ на китайську, тому що будуть її давати", - вважає політолог.

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Микола Давидюк наголосив, що Росія сьогодні не має союзників, Китай навіть зараз не голосує проти України, він утримується.

"Утримання Китаю не означає підтримку Росії. Це наша формула — зробити так, щоб Китай був пасивним і не допомагав Росії. В чому ми виграємо: Росія просить Китай входити на їхньому боці програної вже війни і гарантує йому санкції, ембарго, втрату економіки, Україна ж каже просто не влазити у війну і Китай не отримає нічого поганого, бонусом буде дружба з Україною, яка вступає в ЄС і буде допомагати вам розвивати економіку. Тому українська пропозиція цікавіша. Китай розуміє найважливішу стратегічну річ — якщо він входить у війну на боці Росії, то одразу отримує такі ж самі санкції, які отримала Росія, а він до них не готовий", - резюмував політолог.

Нагадаємо, у ніч проти 24 лютого Китай оприлюднив свій мирний план щодо закінчення війни в Україні. В суспільстві він отримав неоднозначну оцінку. Водночас президент України вважає, що те, що Китай почав говорити про нашу державу — це непогано.

Проте радник керівника ОП Михайло Подоляк каже, що пропозиції Китаю щодо війни РФ в Україні не несуть в собі ідеї "мирного плану", вони скоріше пропонують заморожування конфлікту.

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