Китай нарощує оборонний бюждет, а Британія закликає німців надати Україні Taurus — міжнародний огляд

Світова увага сьогодні прикута до Китаю. Три тисячі представників усіх рівнів там з'їхалися на всекитайські народні збори насправді, аби слухняно ухвалити те, що уже узгодило партійне керівництво. Чого Україні чекати з огляду на те, що Китай знову включився у миротворчі зусилля і послав свого спецпредставника до Москви, Києва та Європи?

Що планує Сі Цзіньпін, який безпрецедентно зміцнив свою одноосібну владу над однією з найбільших держав світу? Дивіться в огляді Яни Слєсарчук.

Яким курсом далі піде Китай? Всекитайські народні збори легалізують рішення керманича Сі Цзіньпіна

Це пов'язують із черговим кроком в бік цементування одноосібної влади керманича Китаю Сі Цзіньпіна. Він уже пересидів на своїй посаді усіх попередників, навіть засновник КНР Мао Цзедун так довго не мав стільки офіційних повноважень. Сі одночасно — президент КНР, керівник компартії і головнокомандувач китайської армії. Він скасував обмеження строку перебування при владі, і системно винищив партійну опозицію. З того, на що торік ми звертали увагу: торік тодішній мінооборони Китаю Лі Шанфу опинився під слідством, пішов з посади і зник також міністр закордонних справ Цинь Ган, у якого начебто знайшли американську коханку.

Ще одна причина, чому за цим з"їздом ми стежимо з цікавістю: Китай уже вдруге спрямував зусилля в бік власного мирного плану врегулювання російсько-української війни. Цей план взагалі не враховує позицію Києва і український мирний план: зокрема він передбачає припинення вогню на чинній лінії фронту та скасування антиросійських санкцій. Не дивно, що спецпредставник Китаю з мирного врегулювання Лі Хуей почав своє турне з Москви. Де заявив, що врегулювання неможливо обговорювати без Росії.

Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Верховний суд США заборонив штатам забороняти Дональду Трампу балотуватися в президенти

Позбавити Дональда Трампа право балотуватися на виборах може лише Конгрес. Так вирішив Верховний суд Сполучених Штатів. Раніше суд штату Колорадо заборонив 45 президентові висувати свою кандидатуру на внутрішньопартійні вибори - праймеріз - через те, що він брав участь у державному заколоті - задля утримання влади, підбурював прихильників захопити будівлю Капітолію 3 роки тому. Судді оголосили рішення напередодні супервівторка - дня, коли праймеріз проводитимуть одразу в 16-ти штатах. Головним кандидатом від республіканців є нині саме Дональд Трамп, його єдина суперниця Ніккі Гейлі поки що змогла перемогти лише в одному столичному окрузі. Відтак цієї осені на всіх нас чекає політичне де жа вю: Дональд Трамп і Джо Байден знову змагатимуться за Білий дім. І якщо минулого разу за рік до виборів оточення Трампа намагалося шантажувати українське керівництво, аби те спромоглося дістати хоча б якийсь компромат на Байдена - через це Трампу намагалися навіть оголосити імпічмент, тепер, аби нашкодити репутації Байдена ультраправі конгресмени, прибічники Трампа, блокують надання Україні життєво важливої військової й економічної допомоги.

Як шпигуни розвели американського полковника у відставці

Російська шпигунка розвела американського полковника-у-відставці. У Сполучених Штатах судять 63-річного Девіда Слейтера, який працював у штаб-квартирі Стратегічного командування. Мав доступ до секретної інформації, зокрема зведень про російську війну. За даними прокуратури, із лютого по квітень 2022-го Слейтер передавав особі, що назвалася на сайті знайомств "жінкою з України" секретну інформацію зі зведень Страткому про війну, зокрема, дані про неназвану країну. З ким насправді переписувався полковник у відставці і які конкретно дані передав, прокуратура не оприлюднює. За злив секретів ексвійськовому загрожує до 10-ти років тюрми.

Ракети Taurus

Міністр оборони Німеччини заявив, що не стане звільняти своїх офіцерів на радість Путіну

Тим часом Німеччину, за даними видання Bloomberg, натівські союзники наполегливо попросили посилити контроль за безпекою секретної інформації. Раніше російські пропагандисти оприлюднили переговори німецьких офіцерів про можливу передачу далекобійних ракет Taurus ("Таурус") українцям і способи

Видання The Guardian пише, що Лондон закликав німецьку владу провести розслідування. Адже в розмові офіцерів, яку минулого тижня оприлюднили російські пропагандисти, йшлося про начебто британську військову присутність в Україні з метою допомоги нашій державі обирати російські цілі.

Кремль використовує цей скандал, аби посилити тиск на канцлера Німеччини. Британці натомість наполягають на тому, що Україні потрібні ракети "Таурус". Вони мають дальність дії понад 500-т кілометрів, що вдвічі перевищує дальність англо-французького комплексу Storm Shadow, який вже передали нашій державі.

Росія зриватиме вступ Молдови в ЄС. Як — розповів голова молдовської спецслужби

Росія зриватиме вступ Молдови в ЄС, для цього — втручатиметься в президентські та парламентські вибори і провокуватиме соціальні конфлікти в Гагаузії та Придністров"ї. Про це заявив голова служби інформації та безпеки Молдови Александр Мустяце. Дані, що є розпорядженні спецслужби, сказав він, вказують на безпрецедентний рівень інтенсивності дій російських провокаторів. Відтак на виборах та референдумі про євроінтеграцію варто чекати буквального всього. А наступний етап запланований на 2025 рік, його мета взяти під контроль парламент Молдови. Для цього очорнити проєвропейськиїх політиків і підтримати проросійських. Ані грошей, ані інших ресурсів Кремль на це не шкодуватиме.

Фото: Bloomberg

Вперше в історії: промислова оборонна стратегія ЄС з тісним залученням України. Що це для нас означає?

Вперше в історії Єврокомісія представила оборонно промислову стратегію на рівні ЄС — з тісним залученням України. Найближчі десять років пропонують нарощувати співпрацю між українською та європейською оборонною промисловістю а також закуповувати щонайменше 40% оборонного обладнання спільно, при цьому хоча б на третину - у європейських виробників. Оборонно-промисловий комплекс України пропонують фінансувати - з прибутків із заморожених російських активів. До слова, перші партії боєприпасів, які зараз європейські держави купляють у третіх країн за чеською ініціативою обіцяють надіслати до Києва вже за кілька тижнів.

До чеської ініціативи приєдналася і Франція, сьогодні французький президент Еммануель Макрон обговорив це з президентом і прем"єром Чехії у Празі. І закликав усіх європейців не впустити момент, коли ще можна побороти зло, яке загрожує Європі.

Його слова і Орбану б у вуха. Завтра детальніше поговоримо про чеську ініціативу з пошуку снарядів для України, підбиватимемо підсумки американського супервівторка, подивимося на протести фермерів у Варшаві цього разу під будівлею уряду Дональда Туска, Рафаель Гроссі - генеральний директор МАГАТЕ зустрінеться з Путіним, аби обговорити безпеку на Запорізькій АЕС, ситуація на якій через росіян залишається нестабільною.

Нагадаємо, Китай прагне "справедливого миру для себе і своїх союзників". Є китайська концепція біполярного світу, де США та КНР просто захищають свої сфери інтересів. Так вважає політичний аналітик, публіцист Віталій Портников.

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