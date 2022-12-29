Китай підвищуватиме ставки, а Іран тримається за РФ: чому Путін намагається розпалити війну в Азії

Про іранський, китайський та нафтовий фактор у геополітичних планах Путіна розповів Павло Клімкін.

Російський диктатор Путін прагне розпалити війну в Азії, аби розпорошити допомогу США і відвернути увагу від України.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів міністр закордонних справ України 2014-2019 рр. Павло Клімкін.

"Я не думаю, що Сі Цзіньпін неправильно оцінює реальність. Китайська система має багато нюансів. Вони знають, що відбувається і роблять свої оцінки", – каже Клімкін.

Водночас, дипломат не виключає, що Китай найближчим часом підніматиме ставки. Проте поки невідомо, чи це буде військовим шляхом, чи невійськовим.

Також він припускає, що китайці спробують домовитися з новим тайванським керівництвом. Адже на Тайвані – політичне перезавантаження. Там до влади прийшли люди, які готові щонайменше говорити з Китаєм.

Фактор коронавірусу

Клімкін пояснив, що Сі Цзіньпін хоче "проковтнути" Тайвань, але прекрасно розуміє, що військова атака дуже вдарить по китайській економіці. Особливо під час нового спалаху коронавірусу.

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"Там спочатку була політика нульової толерантності до ковіду – зараз вона змінилася. Мільйони, навіть десятки мільйонів людей хворіють. Я бачив цифру 246 млн людей, не знаю, наскільки їй можна довіряти. Йде поступова рецесія і я не думаю, що Сі Цзіньпін насправді у цій ситуації готовий ризикувати", – каже ексглава МЗС.

За його словами, якщо Пекін все ж наважиться на агресію, йому потрібно закінчити війну дуже швидко, інакше це буде шалений удар по китайській економіці.

Іран

Іранський режим на тлі багатотисячних протестів попри все намагається втриматися при владі.

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"З Іраном Путін буде намагатися грати в гру "ми вас врятуємо". І в цю гру вони грають. Але проти Ірана поступово формується така неофіційна, але дуже потужна коаліція – новий уряд Нетаньягу, арабські країни (в першу чергу сауди, але не тільки), є американці. G7 сказала "до побачення", переговори щодо іранської угоди завершені", – каже Клімкін.

Дипломат зазначає, що наразі Захід буде говорити з Іраном лише з позиції сили.

"Іранці добре розуміються на геополітиці. І вони будуть намагатися триматися за Росію", – вважає ексміністр.

Нафтовий шантаж

За словами Клімкіна, Путін досі сподівається на дієвість нафтового шантажу.

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Проте зараз падає ціна на нафту через рецесію, через те, що її на ринку достатньо. Крім того, венесуельська нафта має вийти на ринок. Тому шантаж Росії не вдасться, певен дипломат.

Він наголошує, що колективний потенціал Заходу – технологічний, економічний – набагато більший ніж в РФ

"І всі притомні люди в російських елітах це розуміють. (Протистояння із Заходом. – Ред.) для російського режиму – дорога в нікуди", – підсумував Клімкін.