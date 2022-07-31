Китай погрожує навіть ядерним ударом для зупинки візиту американців до Тайваню

Сполучені Штати та Китай на межі військового протистояння через можливий візит спікерки Конгресу Ненсі Пелосі до Тайваню.

Китай пообіцяв вдарити по Тайваню, який вважають своєю територією, якщо туди прилетить американська політикиня. У Вашингтоні візит Пелосі офіційно не підтвердили, але відправили до берегів Тайваню авіаносець, йдеться в ТСН.

Літак зі спікеркою палати представників Ненсі Пелосі та делегацією американських законодавців вилетів з авіабази «Ендрюс» у ніч проти суботи. Офіційно - це називають азіатське турне, із зупинками - Японія, Південна Корея, Малайзія, Сингапур. Велика інтрига - чи відвідають офіційні американські особи Тайвань.

Востаннє спікер американського Конгресу здійснював туди візит далекого 1997 року. Китаю, що вважає Тайвань своєю провінцією, це не подобалося вже тоді. Але сил суперечити американцям не вистачало. Сьогодні дві наддержави опинилися на межі військового зіткнення.

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Якщо спікерка Пелосі прибуде до Тайваню, вони завдадуть по острову військового удару, попереднив речник міноборони Китаю. Після цієї заяви до Тайванськоі протоки вийшов американський авіаносець «Рональд Рейган» та його ударна група. Тайвань підняв у небо свої винищувачі та розгорнув системи протиповітряної оборони. Китай зробив наступне попередження - щойно авіаносна група увійде у їхні води, буде знищена, не виключено, ядерним ударом. І оголосив військові навчання зі стрільбами поблизу Тайваню.

На цьому дедалі тривожнішому тлі американська влада можливість відвідин Тайваню не заперечила, але й не підтвердила. «Я ніколи не говорю про свої поїздки, тому що, як дехто із вас знає, це питання безпеки. Це питання безпеки для кожного члена Конгресу, який подорожує, особливо за кордон. А для спікера це додаткове питання безпеки і для тих, хто подорожує зі мною», - заявила спікерка палати представників конгресу США Ненсі Пелосі.

82-річна Ненсі Пелосі усю свою політичну кар’єру послідовно критикує Китай. Ще 1991 року, тоді у статусі конгресвумен, вона разом із двома колегами розгорнула на головній площі Пекіна антиурядовий банер: «За тих, хто помер за демократію у Китаї». І хоч офіційна позиція Сполучених Штатів - не визнавати незалежність Тайваню, його називають просто самоврядним, але надають серйозну військову допомогу.

А у разі, якщо Китай спробує захопити острів силою, президент США Джо Байден обіцяв Тайваню ще й військовий захист. Чого в американській політиці більше - бажання допомогти Тайваню чи підважити Китай?

Між США та Китаєм може початися війна

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну саме Піднебесну Сполучені Штати вважали своїм головним геополітичним опонентом. Пекін останнім часом демонстрував ознаки стійкого стратегічного зближення із Москвою. Штати кілька разів попереджали про можливість санкцій, якщо Пекін надасть військову допомогу Путіну.

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«У нас є багато розбіжностей, коли йдеться про Тайвань, але протягом останніх 40 з лишком років ми справлялися з цими розбіжностями та робили це таким чином, щоб зберегти мир і стабільність і дозволити народу Тайваню процвітати. Було би важливо, як частина нашої спільної відповідальності, продовжувати керуватися цим мудрим принципом, який не створює перспективи конфлікту», - каже держсекретар США Ентоні Блінкен.

Цього тижня Байден понад дві години говорив телефоном з лідером Китаю Сі Цзинпінем і запевнив того особисто, що політика США по відношенню до Китаю та Тайваню незмінна. Але товариш Сі був до такої міри розгніваний можливістю візиту Пелосі, що попередив Байдена - Штати граються із вогнем і ризикують обпектися - передали державні ЗМІ Піднбесної.

«Не можна зазіхати на громадську думку. Хто грає з вогнем - згорить сам. Я сподіваюся, що американська сторона чітко це розуміє. Американська сторона повинна бути послідовною у своїх словах і діях, у дотриманні принципу «одного Китаю» та виконанні трьох спільних китайсько-американських комюніке», - мовлять в ефірах китайського телебачення.

Візит високопоставленої американської політикині може підбадьорити і підштовхнути Тайвань до боротьби за незалежність, а також подати приклад й іншим посадовцям їздити туди, вважають у Китаї. Лідеру КНР Сі Цзінпіну така ситуація геть не на руку - особливо напередодні 20-го з’їзду компартії Китаю, де він хоче переобратися на наступний термін правління.

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