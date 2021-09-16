Китай сколихнув потужний землетрус: є загиблі, чимало поранених

У результаті землетрусу в Китаї також зруйновано багато будинків.

Потужний землетрус стався на півдні Китаю. У результаті підземних поштовхів загинули люди, є поранені.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.

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Підземні поштовхи магнітудою 6 струсонули провінцію Сичуань. Найбільше постраждало місто Лусянь. Епіцентр залягав на глибині 10 км.

За останніми даними, як інформує Sina, у результаті землетрусу в провінції Сичуань загинули троє людей, не менше 60 людей постраждали. Майже 7 тис. осіб евакуювали.

Пошкоджено також чимало будинків, вулиці завалені зламаними деревами та битим склом.

На місці працюють медики, а рятувальники розбирають завали.

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Новини світу: підземні поштовхи магнітудою 6 струсонули провінцію Сичуань

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