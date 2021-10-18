Китай випробував нову гіперзвукову ракету з ядерним зарядом - FT

Випробування зненацька застали американські спецслужби.

Китай у серпні таємно провів випробування гіперзвукової ракети, здатної нести ядерний боєзаряд.

Про це із посиланням на п'ять неназваних джерел повідомили у Financial Times, йдеться в сюжеті ТСН. Тижня.

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Зазначається, що ракета пролетіла через низькоорбітальний простір, облетіла планету й наблизилася до цілі, промахнувшись приблизно на два десятки миль.

Випробування зненацька застали американські спецслужби, бо у США не очікували, що китайці настільки успішно розробляють гіперзвукову зброю.

США і Росія також розробляють гіперзвукові ракети. Окрім того, випробувальний запуск нової гіперзвукової ракети у вересні відбувся в Північній Кореї.

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