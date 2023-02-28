Китай висуває Москві ультиматуми: експертка пояснила які, і навіщо Макрон зібрався до Пекіна

Китай висуває Росії ультиматуми і тисне на неї, а під час майбутнього візиту до Пекіна президент Франції Еммануель Макрон прагне збільшити кількість пунктів цього тиску.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповіла російська політична аналітикиня Ольга Курносова.

Вона відповіла на запитання про те, чи мають Макрон і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, який вже прибув до Китаю, вплив на Пекін.

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"Для Китаю важливі свої власні інтереси. Тому, якщо вони вважатимуть, що у їхніх власних інтересах починати вплив на Москву, то вони це робитимуть. Ми вже бачимо в деяких моментах, що Китай висуває Москві ультиматуми. Наприклад, Китай досить негативно висловився про ядерний шантаж. Окремо він звернув увагу на ситуацію з атомними станціями, які мають бути у безпеці. Я вважаю це тиском на Москву", – оцінила Курносова.

"Гадаю, що Еммануель Макрон хоче збільшити кількість пунктів, за якими Китай може тиснути на Москву і вимагати від них певних кроків. Це може бути спроба поговорити про те, що необхідно дійсно починати виведення військ, які перебувають зараз в Україні", – додала експертка.

Зауважимо, в середині лютого з’явилася інформація про те, що Китай хоче наростити темпи виробництва ядерних боєголовок до 500 штук до 2035 року. Аналітикиня гадає, що мета такого нарощування – отримати можливість гучніше висловлюватися на всі міжнародні теми.

"Ця війна показала, що ситуація, коли найбільші ядерні арсенали – у Росії та США, дуже небезпечна. Москва і поводиться так безпардонно, вважаючи, що наявність найбільшого у світі ядерного арсеналу дозволяє поводитися саме так і плювати на всі міжнародні угоди. Тому я вважаю, що китайська влада хоче збільшити об’єм своїх ядерних озброєнь для того, щоб можна було якось більш гучно висловлюватися на всі міжнародні теми. В цьому винен Путін", – наголосила Курносова.

Нагадаємо, 24 лютого Китай опублікував свою позицію з 12 пунктів щодо "політичного врегулювання української кризи". У документі, зокрема, міститься натяк на недопустимість ядерного шантажу з боку РФ.

Зауважимо, 25 лютого Макрон оголосив, що найближчим часом відвідає Китай і водночас закликав цю країну "допомогти натиснути на Росію", щоб вона припинила війну в Україні.

Політолог Микола Давидюк переконаний, що стратегічно Китаю потрібна слабка напівмертва Росія, адже це дешевий безкоштовний ресурс, асиміляція населення та розширення територій. Однак просто зараз Пекіну не вигідно послабити Москву і допомогти Києву, адже китайське населення цей крок не зрозуміє.

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