Китайські бронеавтомобілі на фронті: чи приєднується КНР до війни Росії в Україні - експерт розповів

Непідтримка незалежності Тайваня Сполученими Штатами Америки – для України в нинішніх умовах це більше гарна новина, ніж нейтральна. Опосередковано це може означати, що Китай, для якого питання Тайваню є болісним, не постачатиме летальну зброю російським окупантам.

Таку думку в коментарі для ТСН.ua висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"США ніколи офіційно не визнавали незалежності Тайваню. Це загальна позиція Вашингтона. Так само ми бачимо, що незалежність Тайваню не визнає жодна країна, яка дійсно має вплив у геополітиці. Йдеться про Велику Британію, Францію, Німеччину, Канаду, США. Це зважена позиція щодо цілісності Китаю", – розповів ТСН.ua Олександр Коваленко.

За його словами, така позиція Америки впливає на військову ситуацію в Україні. Іншими словами, російські окупанти не зможуть отримувати військову допомогу від КНР.

"Тепер щодо України. Тайвань – це дуже-дуже болісна тема для Пекіна, тема, від якої починаються "конвульсії". Тому саме на Китай можно тиснути таким чином. Нещодавно ми побачили, що у "кадировців" з’явилися на озброєнні китайські бронеавтомобілі. Відомо, що через Китай відбувається постачання тих чи інших електронних елементів, які росіяни використовують для своєї військової техніки. Але не йдеться про танки, гаубиці та боєприпаси. Якщо Китай притримуватиметься того, що не буде постачати Росії безпосередньо військову техніку та озброєння, то такі дії геополітичного тиску на Китай не вчинятимуться. А тиснути на Китай є чим", – каже Коваленко.

Резюмуючи, Коваленко каже, що для пересічного українця це більше гарна новина, ніж нейтральна.

Нагадаємо, днями державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Китаю з візитом. Під час зустрічі американський політик запевнив Пекін, що Вашингтон не підтримує незалежність Тайваню.

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