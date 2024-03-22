Китайський "мирний план": до чого хочуть змусити Україну та що кажуть політики

Китай наполягає на тому, щоб усадити Україну і Росію за стіл переговорів на рівних.

Кореспондентка ТСН Яна Слєсарчук про це поспілкувалась із учасниками Київського безпекового форуму.

Що пропонує Китай

Засади китайського мирного плану, оприлюдненого рік тому: припинення вогню і припинення односторонніх санкцій. Ні слова - про відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ до Росії чи справедливого міжнародного суду за військові злочини на нашій землі.

Спецпредставник Китаю Лі Хуей влаштував ціле турне - спочатку була Москва, потім Брюссель, Варшава та Київ - і китайський мирний план був серед головних питань. Але в Євросоюзі Китаю вже не вперше запропонували для початку закликати Росію вивести з України війська. І нагадали: передові технології, які можна використовувати на війні, Росія продовжує діставати з Китаю:

"Китай - один з постачальників високотехнологічної електроніки до Росії, які Росія потім використовує в ракетах та іншому військовому обладнанні", - каже депутатка Європарламенту Сандра Калніете

"У багатьох є побоювання, що Китай купляє у західних країн товари, заборонені для продажу в Росію, які потім доправляє до Росії, саме це і пояснює санкції на китайських компаніях", - пояснює експосол США в Україні (1998-2000 р.) Стівен Пайфер.

Стівен Пайфер.

Ймовірний візит Сі Цзіньпіна до Франції: про що говоритимуть

Днями американське видання Politiko, посилаючись на французькі джерела повідомило, що Сі Цзіньпін збирається до Франції. Офіційна мета - 60-річний ювілей дипломатичних відносин двох країн. Але говоритимуть і про російсько-українську війну.

Рік тому Еммануель Макрон довів, що може зайняти нейтральну позицію, коли під час візиту до Китаю заявив, Європа не повинна втручатися в суперечку Сполучених Штатів і Китаю щодо Тайваню. Такі слова про де-факто політично незалежний, але майже ніким не визнаний офіційно острів, не могли не сподобатися Пекіну, але в американців і багатьох європейців викликали осуд. Тепер китайська сторона бажає домогтися такої ж гнучкості

Російська повномасштабна війна в Україні для Китаю - важливий тест. Про це відверто говорили ще до її початку. Якщо демократичний світ дозволить Путіну захопити частину українських територій і залишитися безкарним, для Сі Цзіньпіна це стане зеленим світлом для військового захоплення Тайваню в разі, якщо політичними і пропагандистськими способами приєднати його не вдасться.

Китай хоче, щоб РФ брала участь у переговорах щодо мирного плану

Відтак Макрона, відомого своїми переговорними амбіціями, Сі Цзіньпін намагатиметься схилити до того, аби пристати на китайський план. І для початку запросити на переговорний майданчик Росію. Зараз мирна платформа, яку планують зібрати у Швейцарії, цього не передбачає.

"Питання в тому, а з чим Росія може приїхати до Швейцарії. Якщо вони скажуть: все, добре, ми виводимо війська - ця розмова може мати зміст, але навряд чи вони так зроблять. Я не вірю жодним планам, де українцям пропонують сісти за стіл з Путіним. Про що їм говорити?", - каже депутат Європарламенту, експрем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс.

Без Росії туди поки що відмовляється їхати і Китай. Не з'явились його представники і на переговорах щодо українського мирного плану в Давосі.

"Єдиний можливий мирний план - це поразка Росії", - додає Андрюс Кубілюс.

В інтерв'ю італійській газеті "Ла Стампа" міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підкреслив: Китай міг би зіграти фундаментальну роль в завершенні війни через його особливі стосунки з Росією. Однак у всього демократичного світу є сумніви, що Сі Цзіньпін цього захоче.

Дмитро Кулеба / Фото: Associated Press

Як тиснуть на Україну

Утім це не заважає схиляти Україну до компромісів - уже зараз. Через тиск з Угорщини, Китаю, Франції та Австрії - Київ от-от може закрити свій список міжнародних "спонсорів війни" – себто компаній, які досі ведуть бізнес з Росією. Про це, посилаючись на обізнані джерела, пише агенція "Ройтерз".

Хоча український чорний список не має жодної юридичної сили, він став ударом по репутації півсотні компаній з різних держав, які туди потрапили. Першою змусила Київ поступитися Угорщина, далі - інші країни побачили, що це можливо, і стали наполягати на інтересах свого великого бізнесу.

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Читайте матеріал ТСН.ua на цю тему: "Мирні" переговори з Росією: хто та навіщо просуває план прихованої капітуляції України.

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