Киян масово атакують невідомі мошки: що кажуть медики та наскільки укуси цих комах небезпечні

Кияни почали масово скаржитися на мошок. Мовляв, вони рояться в парках і біля водойм та боляче гризуть. Тіло після того свербить і пухне.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Лоскун.

Жителі Києва розповіли, як покусали мошки

Поліна Кравченко розповідає, що після відпочинку на вулиці у неї з'явились червоні ранки, які печуть та сверблять. Вона каже - її погризли чорні мошки. Постраждав також і 9-річний син Поліни.

Поліна Кравченко

"У нього на ранок розпухли губи, вуха, хоча там його не кусали. По всьому тілу почалася як кропивниця. Почалася задуха, йому почалося паморочитися в голові. Тож довелося негайно звернутися до лікаря", - каже Поліна Кравченко.

Укуси комах

Днями рій мошок напав і на Світлану Кісельгоф. Заїдали її прямо посеред столичного парку. Світлана розповідає: вона - переселенка із Херсона. Сюди переїхала у 22-ому. У рідному місті таких кусючок не бачила. Уперше їхньою жертвою стала минулоріч. Тоді спочатку відпочивала неподалік столиці на Десні. За кілька днів - мошкара погризла знову, вже у Києві.

"Лікарка вважала, що у мене занесена якась інфекція. Ми здали аналізи, інфекції не виявили. Ми зрозуміли, що це суто алергічна реакція", - каже жінка.

Світлана Кісельгоф показала наслідки укусів

Що відомо про мошків, які атакують киян

Президентка Асоціації професіоналів довкілля Людмила Циганок пояснює: зазвичай така мошкара живе у регіонах, де багато лісів, водойм, вогко і тепло. Зокрема, на Волині та у північних областях - як то Чернігівщина. Однак, клімат змінюється - комахи мігрують.

"Мошка з'їдає мікроорганізми відмерлих решток, вона харчується також відмерлими рештками рослинності, вони згризають верхні шматочки епітелію. Таким чином вони виживають", - каже Людмила Циганок.

Парк у Києві, де атакують мошки

Що кажуть медики про укуси комах

Олександр Назаренко - головний лікар клініки імунології та алергології. Каже: до нього цьогоріч із такими ж симптомами, як у Поліни та Світлани - звертається дуже багато пацієнтів.

"Алергія до комах часто пов'язана з токсичною дією слини цієї мошки. Це може бути у людей, коли є різні порушення обміну речовин або коли є алергічна реакція безпосередньо до комах", - каже медик.

Лікар радить насамперед - приймати антигістамінні препарати і не розчесувати місця укусу. Стає гірше - спішіть до медиків. Бо можливі навіть летальні випадки

"Якщо чиста алергічна реакція вона іде одразу через декілька хвилин. А якщо це уже приєднується інфекція, то це буде вже декілька днів - і тоді буде набряк, може бути нагноєння", - каже Олександр Назаренко.

Екологи ж обнадіюють: скоро цих кусючих мошок стане менше. Птахи висидять потомство і почнуть на них активно полювати.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Алергія, пухирі і навіть летальні випадки! У лікарів навала пацієнтів через укуси мошкари!

Нагадаємо, раннє потепління в Україні загрожує нашестям небезпечних комах, які переносять інфекції.

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