Киян налякав гуркіт під час повітряних тривог — вони зібралися перекрити Хрещатик

Мешканці двох будинків столичного Хрещатика сьогодні зранку вийшли на протест і заявили, що їхнє житло вже п’ять тижнів у небезпеці. Кияни заявили, що мають намір перекрити головну вулицю країни. На місце події приїхала поліція.

Як розповів у коментарі для ТСН.ua мешканець будинку №21 Антон Попов, між цим будинком та 23-м, навпроти КМДА, ведеться будівництво, через яке, за спостереженнями мешканців, у житлових будинках з’явилися тріщини та під час будівельних робіт трясуться віконні рами. Ця небезпека змусила мешканців вийти на протест.

"Наші будинки мають спільний стрічковий фундамент, - розповідає Антон Попов. - Це означає, що жоден із будинків від Бесарабки до Майдану не має власного фундаменту. Два дні тому була зруйнована тераса. Ми кожного дня відчуваємо "землетруси", у нас гуркотять віконні рами, тому що вони, будівельники, риють там, де розташовані опори наших будинків".

До цього він додає: "Вважаємо, що нас хочуть виселити звідси та побудувати тут торговельний центр, офіси. Під час будівництва та скидання з екскаватора бетонної плити під час повітряної тривоги ми почали ховатися. Діти взагалі розцінюють ці звуки, як звуки бомб. З’явилися тріщини, на столах все підскакувало. На будинках з’явилися об’яви, що працівники ЖЕКу прийдуть оглядати тріщини. Це перший крок до того, що будинки можуть визнати аварійними. Нам руйнують будинки кожного дня, хочемо перекривати Хрещатик".

За словами Антона Попова, є підстави вважати будівництво незаконним. Своєю чергою, поліцейські, які перебували на місці події, повідомили нам, що забудовник має дозвільні документи. Водночас і мешканці будинку, і поліцейські кажуть, що є рішення Печерського суду Києва від 17 лютого 2022 року. В ньому йдеться про зобов’язання здійснити демонтаж прибудови загальною площею 77,4 кв. м, що знаходиться на лівій терасі між житловими будинками №21 та №23 по вулиці Хрещатик.

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