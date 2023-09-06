Киян налякав вибух на Русанівці: що там сталося насправді (фото)

У Києві на Русанівці 6 вересня пролунав вибух. Як повідомляють очевидці, він пролунав в одній із квартир на бульварі Ігоря Шамо. На місце події вже прибули рятувальники.

В ДСНС Києва сайту ТСН.ua повідомили, що виклик на бульвар Шамо виявився хибним.

"За вказаною адресою проводилися будівельні роботи, від яких піднявся густий пил, який люди сплутали з димом. Щодо вибуху, то у нас інформація про нього відсутня. Можливо, у будівельників щось впало, а люди вирішили, що це вибух", - розповіли сайту ТСН.ua в ДСНС Києва.

Будинок на бульварі Ігоря Шамо, Русанівка / Фото / Telegram: News. Березняки та Русанівка.

В поліції Києва також підтверджують інформацію – виклик був хибним: "Під час виконання будівельних робіт - піднявся пил".

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