Категорія
Ексклюзив ТСН
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Киян налякав вибух на Русанівці: що там сталося насправді (фото)

Автор
Олександр МарущакОлександр Марущак
Дата публікації
Перегляди
1111
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Киян налякав вибух на Русанівці: що там сталося насправді (фото)

Поліція / Фото: ГУ НП Тернопільської області

Рятувальники кажуть, що виклик був хибним.

У Києві на Русанівці 6 вересня пролунав вибух. Як повідомляють очевидці, він пролунав в одній із квартир на бульварі Ігоря Шамо. На місце події вже прибули рятувальники.   

В ДСНС Києва сайту ТСН.ua повідомили, що виклик на бульвар Шамо виявився хибним.

"За вказаною адресою проводилися будівельні роботи, від яких піднявся густий пил, який люди сплутали з димом. Щодо вибуху, то у нас інформація про нього відсутня. Можливо, у будівельників щось впало, а люди вирішили, що це вибух", - розповіли сайту ТСН.ua в ДСНС Києва.

Будинок на бульварі Ігоря Шамо, Русанівка / Фото / Telegram: News. Березняки та Русанівка. / ©
Будинок на бульварі Ігоря Шамо, Русанівка / Фото / Telegram: News. Березняки та Русанівка.

В поліції Києва також підтверджують інформацію – виклик був хибним: "Під час виконання будівельних робіт - піднявся пил".

Нагадаємо, у Києві затримали чоловіка, який розбещував малолітню доньку: яке покарання загрожує.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1111
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація