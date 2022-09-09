Киян закликають підготувати оселі до зими і не перевантажувати електромережі

Столиця готується до опалювального сезону під час війни. Бути економними і розумними - про це закликає містян влада Києва.

По районах столиці нині перевіряють електромережі, адже коли в квартирах буде холодно, то мешканці дружно вмикатимуть обігрівачі, йдеться в ТСН.

Серед "хрущовок" керівництво столиці інспектує підготовку до опалювального сезону. Офіційна делегація інспектує електромережі, бо коли на вулиці стане холодно, а батареї будуть ледь теплі, то всі увімкнуть обігрівачі, і мережі це можуть не витримати.

Одна із трансформаторних підстанцій живить десять будинків. У цих "хрущовках" проводку прокладали з урахуванням 5 кВТ на квартиру. Тобто якщо поставити прати речі, увімкнути електрочайник і дивитися телевізор, то для обігрівача вже потужностей немає. А якщо його таки ввімкнути, то у кращому разі виб’є світло, а у гіршому згорить проводка. В ідеалі дроти у таких будинках треба повністю замінити. Але в реальності усіх просять бути розумнішими. «Мешканці зі свого боку теж мають розуміти, що квартиру треба з точки зору енергозбереження привести до ладу. Що можна утеплити – утеплити. Якщо знадобиться використовувати електроприлади, то робити це з розумом, не включати все одночасно», - каже заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.

Запаси в районній аварійній службі напоготові - кабелі, труби і численні хомути, яких вистачить на кілька місяців. Ремонтники розуміють, що російські війська можуть вдарити по інфраструктурі, але їм не страшно.

На випадок зникнення центрального опалення у столиці планують закупити пересувні мобільні котельні. Ці котли можна перевозити і оперативно під’єднувати до мережі. «Ми повинні бути готові. Забезпечити теплом, у першу чергу, лікарні, пологові, пункти обігріву», - каже заступник голови КМДА.

Ці котельні продемонструвати ще не можуть, бо вони ще не куплені. Про готовність закупити такі ж пересувні котельні заявили і в Чернігові, і в Житомирі, їх уже ставлять у Харкові. А от у Львові хочуть облаштовувати усі багатоквартирні будинки буржуйками. Пічка в підвалі, дірка для труби - у стіні, далі конструкція тягнеться до ґанку і димить там, де сходи. Але місцеві вірять, що застосовувати таке опалення не доведеться.

Що все вціліє і не будемо мерзнути - вірять у всіх містах і на всіх рівнях. І геть не переймаються в одній столичній висотці. Тутешній забудовник утік, а людям лишив недобудований об’єкт. Двадцятиповерхівка опалюється дровами. «У мене 11 поверх, і бачу, як завозять весь час дрова. І якраз подумав, що весь час це був мінус, а під час війни, можливо, вже плюс», - каже мешканець будинку.

Але найкращий плюс буде, коли ворога виженуть з країни, усе відбудують і їхню котельню нарешті теж.

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