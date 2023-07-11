Киян знову налякали "ревунами" про повітряну тривогу: в чому причина

Киян знову налякали екстреним сповіщенням на мобільні телефони про повітряну тривогу. На минулому тижні такі повідомлення від КМВА з різким звуком, вже надходили мешканцям столиці. Тоді добряче перелякалися і дорослі, і діти. Людей сповістили про небезпеку, а потім ще раз налякали "ревуном" після відбою повітряної тривоги.

Тоді в КМВА пообіцяли, що не будуть поки вмикати такий сигнал про небезпеку, а сьогодні, 11 липня,людям знову почали приходити "ревуни".

В Київській міській військовій адміністрації сайту ТСН.ua пояснили, що киянам прийшло повідомлення про небезпеку не від них.

"На сповіщенні написано, що повідомлення про небезпеку надійшло від КМДА, тобто не від нас. КМВА не надсилала цього разу таких сповіщень. Зараз будемо з’ясовувати, як і чому це відбулося", - розповіли сайту ТСН.ua в персслужбі КМВА.

У КМДА розповіли, хто ж розсилає "ревуни"

Екстрені сповіщення з гучним сигналом про повітряну тривогу та інші загрози розсилає Державна служба України з надзвичайних ситуацій через свою систему оповіщення. Міська влада Києва повідомляє про повітряну тривогу тільки через застосунок "Київ Цифровий" та офіційний Telegram-канал КМДА.

Пояснення ДСНС

У ДСНС надали роз'яснення щодо оперативного інформування населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій через мобільні телефони.

Зазначається, що у 2022 році ДСНС під час проведення модернізації загальнодержавної автоматизованої системи централізованого оповіщення спільно з операторами мобільного зв'язку України реалізовано можливість інформування населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій на мобільні телефони, у тому числі про загрози військового характеру, насамперед про повітряну тривогу в регіонах нашої держави.

"На цей час система оповіщення налаштована та дозволяє обласним та Київській міській військовим адміністраціям розсилати інформацію про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій та загрози військового характеру населенню на мобільні телефони в своїх регіонах, оскільки відповідно до Кодексу Цивільного захисту України до повноважень місцевих державних адміністрацій у сфері цивільного захисту належить забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій", - пояснили у ДСНС.

Нагадаємо, ввечері 7 липня киян перелякало нове екстрене сповіщення від КМВА. Після шквалу критики Київська міська військова адміністрація повідомила, що тимчасово не буде повідомляти про початок та відбій повітряних тривог. У Мережі навіть почали давати киянам поради, як вимкнути екстрені сповіщення у налаштуваннях телефону.

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