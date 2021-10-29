Кияни кинулись вакцинуватись: в амбулаторіях і центрах в величезних чергах виникають лайки і штовханина

Черга від ранку у центрі вакцинації не зменшилась, людей приходить все більше.

Від завтра до «червоної» зони карантину потрапляють ще сім областей, а з першого листопада суворі карантинні обмеження запровадять і в Києві. І стосуватимуться вони в першу чергу невакцинованих. Їздити у громадському транспорті, відвідувати заклади харчування, готелі, спортзали та торгові центри - зможуть лишень ті, хто має негативний ПЛР-тест або документ про вакцинацію.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Черга від ранку у центрі вакцинації не зменшилась, людей приходить все більше. І чим ближче до входу , тим щільніше там люди стоять, не всі тримають дистанцію, однак більшість у масках.

Та і сама черга рухається не дуже швидко через велику кількість охочих вакцинуватись. Час від часу у цій тисняві стаються перепалки між тими, хто прийшов за записом, і тими, хто прийшов вакцинуватись у режимі живої черги. Люди кажуть, що не хочуть чекати на вакцинацію так довго, і у більшості визнають, що роблять вакцину лише через загрозу обмежень.

У центрі ж вакцинації кажуть, не можуть пришвидшити процес, адже охочих вакцинуватись в останні дні дуже багато, а медики працюють майже без перерви. «Так багато людей, дуже багато - ми запускаємо по 6, більше не можемо, бо інакше будемо порушувати правила», - заявляють у центрі.

І якщо тут у великих центрах вакцинації лише подекуди виникають суперечки між людьми та і черги рухаються швидше, то у менших, де є всього один кабінет, виникають великі тисняви. Як наприклад у Голосіївському районі. На відео від свідків люди штовхаються та сваряться. За прогнозами такий ажіотаж на вихідні тільки збільшиться.

Новини Києва: місто запровадить обмеження для невакцинованих – у пунктах щеплення ажіотаж

Адже уже з понеділка невакциновані кияни зіткнуться з обмеженнями. Відтак ходити у заклади харчування, готелі, спортзали та торговельно-розважальні центри зможуть лише ті, хто мають сертифікат про щеплення чи негативний ПЛР-тест. Тільки за наявності цих документів можна буде їздити й громадським транспортом. Документи на водії не перевірятимуть, це робитимуть вибірково, спеціальні групи правоохоронців.

Столичні школи переходять на дистанційне навчання, включно з початковою школою. А дитячі садочки зможуть працювати лише, якщо буде сто відсотків щепленого персоналу.

Загалом у Києві зо дві сотні пунктів щеплень та центрів вакцинації, зокрема у торгівельних центрах, їх перелік можна подивитись в Інтернеті , як і наявність черг.

Нагадаємо, що кількість нових заражень коронавірусом в Україні продовжує оновлювати рекорди. За добу діагноз підтвердили у 26 870 людей. Це найвища цифра від початку пандемії. Майже 5 із половиною тисяч хворих довелося ушпиталити. 648 недужих померли.

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